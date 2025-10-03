Il weekend del calcio inglese si apre venerdì 3 ottobre con l’anticipo Bournemouth-Fulham, anche se l’attesa è tutta per il big match di sabato, con il Pronostico Chelsea-Liverpool 4 ottobre 2025.

Pronostico Chelsea-Liverpool 4 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Chelsea-Liverpool, match della 7° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Chelsea di Maresca si è arenato, non vince da 3 giornate, un pareggio seguito dalle ultime 2 sconfitte di campionato in casa dello United e anche a Londra contro il Brighton. Almeno in Europa i Blues si sono ripresi con l’1-0 di misura in Champions League contro il Benfica.

Il Liverpool invece sta attraversando un periodo ancora peggiore visto che dopo la sconfitta per 1-2 in casa del Crystal Palace lo scorso turno di campionato (primo ko in Premier dopo 5 vittorie iniziali che lasciano comunque i Reds al comando in classifica), è arrivato anche il clamoroso ko in Turchia, per 0-1 sul campo del Galatasaray, nell’ultimo turno di Champions.

Probabili Formazioni Chelsea-Liverpool

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Andrey Santos, Pedro Neto; Joao Pedro.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Isak, Gakpo.

Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Chelsea-Liverpool?

Il match tra Chelsea e Liverpool, valido per la 7° giornata di Premier League, è in programma sabato alle ore 18:30 italiane, da Stamford Bridge, Londra. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming con Sky Go e NOW.

Migliori quote su Chelsea-Liverpool

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Liverpool favorito @2.30 su Goldbet in trasferta mentre il Chelsea si gioca @2.90 su Sisal, col pareggio @3.80 su Marathonbet.

Le nostre scommesse Chelsea-Liverpool

Lo scorso anno una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa, col 2-1 dei Reds all’andata ad Anfield, e il 3-1 dei Blues nella partita di ritorno a Londra. In entrambi i casi abbiamo visto 3 o più gol totali, questa volta anche un pò a sorpresa giochiamo invece l’Under sulla linea asiatica di 3.0 gol (con 0,1,2 gol totali andremo in cassa, con esattamente 3 gol totali avremo il rimborso mentre con 4+ gol pagheremo questa giocata).

PRONOSTICO: UNDER 3.0 GOL @2.00 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Chelsea-Liverpool

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-0, 1-3.

Le altre partite della 7° giornata di Premier League e free pick

Ecco la giornata completa della 7° giornata di Premier League 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Il big match di giornata è senza dubbio Chelsea-Liverpool. I Reds, primi a 15 punti, cercano la fuga a Stamford Bridge contro i Blues, ottavi e già distanti sette lunghezze. Per il Liverpool è l’occasione di dare un segnale forte al campionato, per il Chelsea è una chiamata importante per non perdere il treno delle prime.

Alle 16:00 di sabato, l’Arsenal, secondo a 13 punti, ospita il West Ham, penultimo. Per i Gunners la vittoria è d’obbligo per tenere il passo della vetta, ma dovranno fare i conti con la voglia di riscatto degli Hammers.

Sempre sabato pomeriggio, Old Trafford sarà il palcoscenico di una sfida surreale: il Manchester United, quattordicesimo con soli 7 punti, affronta il Sunderland, quinto a quota 11 e in piena corsa per l’Europa. Per i Red Devils è una partita da non sbagliare per evitare di sprofondare in una crisi ancora più profonda.

La classifica della Premier League

Liverpool – 15 punti Arsenal – 13 punti Crystal Palace – 12 punti Tottenham – 11 punti Sunderland – 11 punti AFC Bournemouth – 11 punti Manchester City – 10 punti Chelsea – 8 punti Everton – 8 punti Brighton & Hove Albion – 8 punti Fulham – 8 punti Leeds – 8 punti Brentford – 7 punti Manchester United – 7 punti Newcastle – 6 punti Aston Villa – 6 punti Nottingham Forest – 5 punti Burnley – 4 punti West Ham – 4 punti Wolverhampton – 1 punto

