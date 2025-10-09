Pronostici Premier League: l’Arsenal scavalca il Liverpool in classifica e nelle quote antepost

Aggiornamento Premier 9 ottobre
Pronostici Premier League
9 Ottobre 2025

Sfruttiamo la sosta per le nazionali di calcio per andare a fare il punto della situazione sui principali campionati europei, e ovviamente iniziamo dal campionato inglese, la Premier League dove l’Arsenal ha messo la freccia e superato il Liverpool sia in classifica che nelle quote antepost. Aggiornamento Premier 9 ottobre.

Aggiornamento Premier 9 ottobre: I Gunners superano i Reds

La settima giornata di Premier League ha regalato un colpo di scena in vetta alla classifica. La protagonista del weekend è l’Arsenal, che grazie a una solida vittoria casalinga per 2-0 contro il West Ham si è presa il primo posto. I Gunners hanno capitalizzato al meglio il passo falso del Liverpool, che ha perso la seconda partita consecutiva (la terza se si considera la sconfitta in Champions per mano del Galatasaray) e la leadership cadendo 2-1 a Stamford Bridge contro un Chelsea in ripresa. Per i Reds si tratta di una battuta d’arresto pesante, mentre per i Blues è una vittoria che rilancia le ambizioni. 

Giornata positiva anche per il Manchester United, che ha ottenuto una vittoria fondamentale per 2-0 contro il Sunderland, una boccata d’ossigeno che allontana la squadra dalle zone più difficili della classifica. Vincono anche Tottenham (2-1 sul campo del Leeds) e Manchester City (1-0 contro il Brentford), mantenendo così la pressione sul gruppo di testa e rendendo la lotta per il titolo ancora più serrata.

Pronostici Premier League 1a giornata

RISULTATI 7° GIORNATA PREMIER LEAGUE

  • AFC Bournemouth vs. Fulham: 3-1
  • Leeds vs. Tottenham: 1-2
  • Manchester United vs. Sunderland: 2-0
  • Arsenal vs. West Ham: 2-0
  • Chelsea vs. Liverpool: 2-1
  • Newcastle vs. Nottingham Forest: 2-0
  • Aston Villa vs. Burnley: 2-1
  • Everton vs. Crystal Palace: 2-1
  • Wolverhampton vs. Brighton & Hove Albion: 1-1
  • Brentford vs. Manchester City: 0-1

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE 2025-2026

  • Arsenal – 16 punti
  • Liverpool – 15 punti
  • Tottenham – 14 punti
  • AFC Bournemouth – 14 punti
  • Manchester City – 13 punti
  • Crystal Palace – 12 punti
  • Chelsea – 11 punti
  • Everton – 11 punti
  • Sunderland – 11 punti
  • Manchester United – 10 punti
  • Newcastle – 9 punti
  • Brighton & Hove Albion – 9 punti
  • Aston Villa – 9 punti
  • Fulham – 8 punti
  • Leeds – 8 punti
  • Brentford – 7 punti
  • Nottingham Forest – 5 punti
  • Burnley – 4 punti
  • West Ham – 4 punti
  • Wolverhampton – 2 punti

Quote Antepost Premier League 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Premier League 2025-2026, il campionato di calcio inglese.

Screenshot 2025-10-09 alle 12.38.00.png

