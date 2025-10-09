Sfruttiamo la sosta per le nazionali di calcio per andare a fare il punto della situazione sui principali campionati europei, e ovviamente iniziamo dal campionato inglese, la Premier League dove l’Arsenal ha messo la freccia e superato il Liverpool sia in classifica che nelle quote antepost. Aggiornamento Premier 9 ottobre.
La settima giornata di Premier League ha regalato un colpo di scena in vetta alla classifica. La protagonista del weekend è l’Arsenal, che grazie a una solida vittoria casalinga per 2-0 contro il West Ham si è presa il primo posto. I Gunners hanno capitalizzato al meglio il passo falso del Liverpool, che ha perso la seconda partita consecutiva (la terza se si considera la sconfitta in Champions per mano del Galatasaray) e la leadership cadendo 2-1 a Stamford Bridge contro un Chelsea in ripresa. Per i Reds si tratta di una battuta d’arresto pesante, mentre per i Blues è una vittoria che rilancia le ambizioni.
Giornata positiva anche per il Manchester United, che ha ottenuto una vittoria fondamentale per 2-0 contro il Sunderland, una boccata d’ossigeno che allontana la squadra dalle zone più difficili della classifica. Vincono anche Tottenham (2-1 sul campo del Leeds) e Manchester City (1-0 contro il Brentford), mantenendo così la pressione sul gruppo di testa e rendendo la lotta per il titolo ancora più serrata.
RISULTATI 7° GIORNATA PREMIER LEAGUE
- AFC Bournemouth vs. Fulham: 3-1
- Leeds vs. Tottenham: 1-2
- Manchester United vs. Sunderland: 2-0
- Arsenal vs. West Ham: 2-0
- Chelsea vs. Liverpool: 2-1
- Newcastle vs. Nottingham Forest: 2-0
- Aston Villa vs. Burnley: 2-1
- Everton vs. Crystal Palace: 2-1
- Wolverhampton vs. Brighton & Hove Albion: 1-1
- Brentford vs. Manchester City: 0-1
CLASSIFICA PREMIER LEAGUE 2025-2026
- Arsenal – 16 punti
- Liverpool – 15 punti
- Tottenham – 14 punti
- AFC Bournemouth – 14 punti
- Manchester City – 13 punti
- Crystal Palace – 12 punti
- Chelsea – 11 punti
- Everton – 11 punti
- Sunderland – 11 punti
- Manchester United – 10 punti
- Newcastle – 9 punti
- Brighton & Hove Albion – 9 punti
- Aston Villa – 9 punti
- Fulham – 8 punti
- Leeds – 8 punti
- Brentford – 7 punti
- Nottingham Forest – 5 punti
- Burnley – 4 punti
- West Ham – 4 punti
- Wolverhampton – 2 punti
Quote Antepost Premier League 2025-2026
Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Premier League 2025-2026, il campionato di calcio inglese.
