Sfruttiamo la sosta per le nazionali di calcio per andare a fare il punto della situazione sui principali campionati europei, e ovviamente iniziamo dal campionato inglese, la Premier League dove l’Arsenal ha messo la freccia e superato il Liverpool sia in classifica che nelle quote antepost. Aggiornamento Premier 9 ottobre.

Aggiornamento Premier 9 ottobre: I Gunners superano i Reds

La settima giornata di Premier League ha regalato un colpo di scena in vetta alla classifica. La protagonista del weekend è l’Arsenal, che grazie a una solida vittoria casalinga per 2-0 contro il West Ham si è presa il primo posto. I Gunners hanno capitalizzato al meglio il passo falso del Liverpool, che ha perso la seconda partita consecutiva (la terza se si considera la sconfitta in Champions per mano del Galatasaray) e la leadership cadendo 2-1 a Stamford Bridge contro un Chelsea in ripresa. Per i Reds si tratta di una battuta d’arresto pesante, mentre per i Blues è una vittoria che rilancia le ambizioni.

Giornata positiva anche per il Manchester United, che ha ottenuto una vittoria fondamentale per 2-0 contro il Sunderland, una boccata d’ossigeno che allontana la squadra dalle zone più difficili della classifica. Vincono anche Tottenham (2-1 sul campo del Leeds) e Manchester City (1-0 contro il Brentford), mantenendo così la pressione sul gruppo di testa e rendendo la lotta per il titolo ancora più serrata.

RISULTATI 7° GIORNATA PREMIER LEAGUE

AFC Bournemouth vs. Fulham: 3-1

Leeds vs. Tottenham: 1-2

Manchester United vs. Sunderland: 2-0

Arsenal vs. West Ham: 2-0

Chelsea vs. Liverpool: 2-1

Newcastle vs. Nottingham Forest: 2-0

Aston Villa vs. Burnley: 2-1

Everton vs. Crystal Palace: 2-1

Wolverhampton vs. Brighton & Hove Albion: 1-1

Brentford vs. Manchester City: 0-1

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE 2025-2026

Arsenal – 16 punti

Liverpool – 15 punti

Tottenham – 14 punti

AFC Bournemouth – 14 punti

Manchester City – 13 punti

Crystal Palace – 12 punti

Chelsea – 11 punti

Everton – 11 punti

Sunderland – 11 punti

Manchester United – 10 punti

Newcastle – 9 punti

Brighton & Hove Albion – 9 punti

Aston Villa – 9 punti

Fulham – 8 punti

Leeds – 8 punti

Brentford – 7 punti

Nottingham Forest – 5 punti

Burnley – 4 punti

West Ham – 4 punti

Wolverhampton – 2 punti

Quote Antepost Premier League 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Premier League 2025-2026, il campionato di calcio inglese.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.