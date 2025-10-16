Pronostico Nottingham-Chelsea: probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse 8° giornata Premier League

Pronostico Nottingham-Chelsea 18 ottobre 2025
Pronostici Premier League
Avatar
di
16 Ottobre 2025

Torna il campionato di calcio inglese dopo la sosta per le nazionali, e l’8° giornata di Premier League verrà aperta dallo scontro tra i padroni di casa del Nottingham Forrest e i Blues, proprio il match che ci interessa per la free pick di questa settimana. Pronostico Nottingham-Chelsea 18 ottobre 2025.

Pronostico Nottingham-Chelsea 18 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Nottingham-Chelsea, match della 8° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Nottingham Forrest torna in campo con l’obiettivo di tornare alla vittoria, finora solo 1 successo dopo 7 giornate di campionato inglese, e 1 solo punto raccolto nelle ultime 5. Prima della sosta il Nottingham aveva perso 0-2 sul campo del Newcastle.

Il Chelsea è risalito al 7° posto con 11 punti, e dopo 3 giornate senza vittorie (1 pareggio e 2 sconfitte) prima della sosta la squadra di Maresca è tornata al successo nel 2-1 sul Liverpool che ha rilanciato i Blues che hanno segnato 13 gol finora, il problema è un reparto difensivo troppo debole che ha già concesso 9 reti.

Probabili Formazioni Nottingham-Chelsea

NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Savona, Sangaré, Anderson, Williams; Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Lavia, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro.

Pronostico Nottingham-Chelsea 18 ottobre 2025

Pronostico Nottingham-Chelsea 18 ottobre 2025

Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Nottingham-Chelsea?

La sfida tra Nottingham Forest e Chelsea è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go e su NOW.

Migliori quote per Nottingham-Chelsea

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Chelsea favorita @1.93 di quota massima su Goldbet mentre la vittoria dei padroni di casa sale fino @3.80 su Starvegas, col pareggio @2.80 su Marathonbet.

Nottingham-Chelsea
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.753.601.90
3.603.801.90
3.653.701.88
3.803.901.80
3.503.751.93

Le nostre scommesse su Nottingham-Chelsea

Dopo aver portato a casa solo 1 punto in 3 giornate, i Blues si sono svegliati vincendo 2-1 il big match contro il Liverpool, e a nostro avviso il Chelsea continuerà con un successo in trasferta. Il Nottingham sta caricando, ha vinto solo 1 partita in stagione e ha fatto 1 misero punto nelle ultime 5 giornate. 3 vittorie (compreso il più recente 1-0 della scorsa stagione) e 1 pareggio per i Blues negli ultimi 4 viaggi a City Ground.

PRONOSTICO: VITTORIA CHELSEA @1.93 GOLDBET

Risultato esatto e scommesse marcatori Nottingham-Chelsea

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-3.

Le altre partite della 8° giornata di Premier League e free pick

Ecco la giornata completa della 8° giornata di Premier League 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Screenshot 2025-10-16 alle 16.46.38.png

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (4-2-1, +1.31)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici Premier League: l’Arsenal scavalca il Liverpool in classifica e nelle quote antepost
Pronostici Premier League
Pronostici Premier League: l’Arsenal scavalca il Liverpool in classifica e nelle quote antepost
9 Ottobre 2025
Pronostico Chelsea-Liverpool e 7° giornata di Premier League inglese
Pronostici Premier League
Pronostico Chelsea-Liverpool e 7° giornata di Premier League inglese
3 Ottobre 2025
Pronostico Leeds-Bournemouth e 6° giornata di Premier League inglese
Pronostici Premier League
Pronostico Leeds-Bournemouth e 6° giornata di Premier League inglese
25 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.