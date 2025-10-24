Per la 9° giornata di Premier League, il campionato di calcio inglese, torniamo sui Blues di Maresca che ci hanno mandato in cassa anche lo scorso turno, col Chelsea vincente sul campo del Nottingham. A Stamford Bridge arriva il Sunderland che è in un buon momento. Pronostico Chelsea-Sunderland 25 ottobre 2025.

Pronostico Chelsea-Sunderland 25 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Chelsea-Sunderland, match della 9° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Chelsea reduce da 2 vittorie che hanno riportato la squadra di Maresca in top-5 con 14 punti, gli stessi degli avversari che ospiteranno questo sabato. Andamento altalenante finora per i Blues in casa con 2 vittorie, 1 pareggio e anche 1 sconfitta, 5 gol segnati e 4 concessi.

Il Sunderland ha iniziato bene la stagoone e come detto è a 14 punti grazie a 2 vittorie nelle ultime 3 giornate, incluso il 2-0 sui Wolves dello scorso turno, anche se in trasferta ha riportato solo 4 punti in 4 partite, segnando una sola rete in queste sfide lontano da casa.

Probabili formazioni Chelsea-Sunderland

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Andrey Santos, Caicedo; Estevao, E. Fernandez, P. Neto; Joao Pedro. Allenatore: Maresca.

Sunderland (4-3-3): Roefs; Hume, Ballard, Alderete, Mukiele; Rigg, Xhaka, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fée. Allenatore: Le Bris.

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Chelsea-Sunderland?

Chelsea-Sunderland si gioca sabato 25 ottobre, con calcio di inizio fissato alle ore 16:00. La Premier League è un’esclusiva Sky: il match si può seguire in diretta televisiva su Sky Sport Uno e in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Chelsea-Sunderland

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Chelsea-Sunderland

Come detto il Chelsea in casa ha concesso solo 4 gol finora mentre il Sunderland ha segnato una sola rete dopo le prime 4 trasferte. Lo scorso anno 5-1 a Londra, ma 1-0 del Chelsea sul campo del Sunderland, e anche questa volta non pensiamo che entrambe andranno a segno.

PRONOSTICO: GOL NO @1.80

Risultato Finale Esatto Chelsea-Sunderland

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 1-0, 1-1.

Le altre partite del 9° giornata di Premier League e free pick

Ecco la giornata completa della 9° giornata di Premier League 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

