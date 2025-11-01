Pronostici Brighton-Leeds che apre la 10° giornata di Premier League dal 1 novembre 2025

Pronostici Brighton-Leeds 1 novembre 2025
30 Ottobre 2025

La 10° giornata di Premier League inizia sabato proprio con Brighton-Leeds che è il match su cui ci concentriamo per la nostra scommessa del weekend per il campionato di calcio inglese, ma vediamo tutte le altre sfide che ci attendono, e le quote. Da non perdere Tottenham-Chelsea e Aston Villa-Liverpool, con i Reds in crisi piena. Pronostici Brighton-Leeds 1 novembre 2025.

Pronostici Brighton-Leeds 1 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Brighton-Leeds, match della 10° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Brighton al momento è a centro classifica con 12 punti, uno in più degli avversari che ospiterà oggi in casa, dove questa squadra non ha mai perso in campionato grazie a 2 vittorie e 2 pareggi.

Il Leeds è tornato alla vittoria nell’ultimo turno di Premier, un importante 2-1 interno contro il West Ham, ma il fattore campo si potrebbe far sentire, non solo per quanto detto sui padroni di casa, ma anche sul Leeds che finora in campionato fuori casa conta 3 sconfitte e 1 vittorie, con soli 3 gol segnati in queste 4 trasferte.

Pronostici Brighton-Leeds 1 novembre 2025

Pronostici Brighton-Leeds 1 novembre 2025

Probabili formazioni Brighton-Leeds

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Gomez; Welbeck.

LEEDS (4-3-3): Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Justin; Longstaff, Ampadu, Stach; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor.

Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Brighton-Leeds?

La sfida Brighton-Leeds è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Migliori quote per Brighton-Leeds

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. 

Brighton-Leeds
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.853.604.00
1.853.754.00
1.853.603.90
1.853.704.00
1.853.704.00

Le nostre scommesse su Brighton-Leeds

Dallo studio di Morfeo (che trovate completo con stake e tutte le giocate in esclusiva su Telegram nel canale VIP BETTING MANIAC) abbiamo scelto questo Under 2.5. Ci aspettiamo meno di 3 reti totali per una bella quota alla pari. Lo scorso anno 2-2 a Leeds nell’ultimo precedente, ma negli altri 7 scontri diretti non avevamo mai visto più di 2 gol totali e sono 6 Under anche negli ultimi 7 precedenti giocati qui all’Amex Stadium di Brighton.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @2.00 BET365

Risultato Finale esatto e scommesse marcatori Brighton-Leeds

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 1-3.

Le altre partite del 10° giornata di Premier League e free pick

Ecco la giornata completa della 10° giornata di Premier League 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Screenshot 2025-10-30 alle 15.09.37.png

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (5-3-1, +1.24)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

,
Classifica Serie A

 

