La sfida più importante del prossimo turno del campionato di calcio inglese, l’11° giornata di Premier League, è certamente quello di domenica sera quando all’Ethiad Stadium il City di Guardiola ospiterà i Reds in ripresa. Pronostico City-Liverpool 9 novembre 2025.

Pronostico City-Liverpool 9 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Manchester City-Liverpool, match della 11° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Manchester City è al 2° posto, già a -6 dalla capolista Arsenal, ma a +1 proprio dai Reds. La squadra di Guardiola dopo aver perso 0-1 sul campo dell’Aston Villa, si ripresa nel 3-1 sul Bournemouth.

Il Liverpool sembra essere uscito da un periodo da incubo da 6 sconfitte in 7 partite grazie alle ultime 2 vittorie, 2-0 in casa contro l’Aston Villa e anche l’importante 1-0 sul Real Madrid, sempre ad Anfield, in Champions.

Probabili Formazioni Manchester City-Liverpool

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Gvardiol; Gonzalez; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Savinho; Haaland. 

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.

Guida TV Calcio: dove vedere City-Liverpool?

Manchester City-Liverpool si gioca domenica 9 novembre 2025, alle ore 17:30, all’Etihad Stadium di Manchester. Potrete seguire il match in diretta TV su Sky Sport Arena (204) e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Manchester City-Liverpool

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Manchester City-Liverpool

Il nostro Morfeo, tra le tante giocate di questo turno di Premier League (in esclusiva nel VIP Telegram di Betting Maniac), ha scelto la doppia chance sugli ospiti nel big match a Manchester, con il Liverpool in ripresa che potrà strappare almeno un punticino. I Reds non hanno mai perso negli ultimi 4 scontri diretti col City, con 2 pareggi seguiti da 2 successi lo scorso anno.

Risultato finale esatto Manchester City-Liverpool

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 2-3, 2-1.

Le altre partite del 11° giornata di Premier League e free pick

Ecco la giornata completa della 11° giornata di Premier League 2025-2026 e a seguire il rendimento delle free pick di questa stagione di calcio inglese

  • Sabato 08 Novembre, 13:30
    • Tottenham vs Manchester United
  • Sabato 08 Novembre, 16:00
    • Everton vs Fulham
    • West Ham vs Burnley
  • Sabato 08 Novembre, 18:30
    • Sunderland vs Arsenal
  • Sabato 08 Novembre, 21:00
    • Chelsea vs Wolverhampton
  • Domenica 09 Novembre, 15:00
    • Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
    • Aston Villa vs AFC Bournemouth
    • Nottingham Forest vs Leeds
    • Brentford vs Newcastle
  • Domenica 09 Novembre, 17:30
    • Manchester City vs Liverpool

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE 2025-2026

  1. Arsenal – 25 punti
  2. Manchester City – 19 punti
  3. Liverpool – 18 punti
  4. Sunderland – 18 punti
  5. AFC Bournemouth – 18 punti
  6. Tottenham – 17 punti
  7. Chelsea – 17 punti
  8. Manchester United – 17 punti
  9. Crystal Palace – 16 punti
  10. Brighton & Hove Albion – 15 punti
  11. Aston Villa – 15 punti
  12. Brentford – 13 punti
  13. Newcastle – 12 punti
  14. Everton – 12 punti
  15. Fulham – 11 punti
  16. Leeds – 11 punti
  17. Burnley – 10 punti
  18. West Ham – 7 punti
  19. Nottingham Forest – 6 punti
  20. Wolverhampton – 2 punti

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (5-4-1, +0.24)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

