Approfittiamo come sempre della sosta per le nazionali per andare a fare il punto della situazione sui principali campionati europei, e ovviamente non può mancare la Premier League 2025-2026 inglese con l’Arsenal al comando e sempre più favorita. Aggiornamento Premier 11 novembre.
Aggiornamento Premier 11 novembre: piccolo stop per i Gunners
La Premier League 2025-2026 arriva alla sosta con una capolista, l’Arsenal, che ha rallentato la sua fuga, e con una delle inseguitrici, il Sunderland quarto, che rappresenta una meravigliosa anomalia. Il risultato che ha caratterizzato il weekend inglese è stato proprio il pirotecnico 2-2 con cui il Sunderland ha fermato l’Arsenal. Prima di questa partita, l’Arsenal vantava la miglior difesa del campionato con soli 5 gol subiti in 10 partite. Il Sunderland, con il gol del pareggio siglato al 94° minuto, è diventata la prima squadra a segnare due gol ai Gunners.
Mentre l’Arsenal inciampava, il Manchester City (secondo, 22 punti) ha risposto nella millesima panchina di Pep Guardiola, vincendo il big match col Liverpool con un netto 3-0, ed Erling Haaland che ha, come di consueto, timbrato il cartellino consolidando il suo primato nella classifica marcatori.
L’altra faccia della medaglia è la crisi profonda del Liverpool. La sconfitta per 3-0 li lascia all’ottavo posto con 18 punti, definiti da un dato statistico allarmante: dopo 11 partite, hanno 6 vittorie e 5 sconfitte, ma sono l’unica squadra del campionato a non aver ancora ottenuto un pareggio. A completare il quadro di vertice, il Chelsea si è consolidato al terzo posto (20 punti) con una vittoria per 3-0 sui Wolves. Dietro al Sunderland (19 punti), si è formato un ingorgo per l’Europa: Tottenham, Aston Villa (vittorioso 4-0 sul Bournemouth), Manchester United e lo stesso Liverpool sono tutte appaiate a 18 punti.
CLASSIFICA PREMIER LEAGUE 2025-2026
- Arsenal – 26 punti
- Manchester City – 22 punti
- Chelsea – 20 punti
- Sunderland – 19 punti
- Tottenham – 18 punti
- Aston Villa – 18 punti
- Manchester United – 18 punti
- Liverpool – 18 punti
- AFC Bournemouth – 18 punti
- Crystal Palace – 17 punti
- Brighton & Hove – 16 punti
- Brentford – 16 punti
- Everton – 15 punti
- Newcastle – 12 punti
- Fulham – 11 punti
- Leeds – 11 punti
- Burnley – 10 punti
- West Ham – 10 punti
- Nottingham Forest – 9 punti
- Wolverhampton – 2 punti
Quote Antepost: Arsenal davanti a tutti
Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Premier League 2025-2026.
Seguici anche su Telegram e sugli altri social
Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.
TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.