Approfittiamo come sempre della sosta per le nazionali per andare a fare il punto della situazione sui principali campionati europei, e ovviamente non può mancare la Premier League 2025-2026 inglese con l’Arsenal al comando e sempre più favorita. Aggiornamento Premier 11 novembre.

Aggiornamento Premier 11 novembre: piccolo stop per i Gunners

La Premier League 2025-2026 arriva alla sosta con una capolista, l’Arsenal, che ha rallentato la sua fuga, e con una delle inseguitrici, il Sunderland quarto, che rappresenta una meravigliosa anomalia. Il risultato che ha caratterizzato il weekend inglese è stato proprio il pirotecnico 2-2 con cui il Sunderland ha fermato l’Arsenal. Prima di questa partita, l’Arsenal vantava la miglior difesa del campionato con soli 5 gol subiti in 10 partite. Il Sunderland, con il gol del pareggio siglato al 94° minuto, è diventata la prima squadra a segnare due gol ai Gunners.

Mentre l’Arsenal inciampava, il Manchester City (secondo, 22 punti) ha risposto nella millesima panchina di Pep Guardiola, vincendo il big match col Liverpool con un netto 3-0, ed Erling Haaland che ha, come di consueto, timbrato il cartellino consolidando il suo primato nella classifica marcatori.

L’altra faccia della medaglia è la crisi profonda del Liverpool. La sconfitta per 3-0 li lascia all’ottavo posto con 18 punti, definiti da un dato statistico allarmante: dopo 11 partite, hanno 6 vittorie e 5 sconfitte, ma sono l’unica squadra del campionato a non aver ancora ottenuto un pareggio. A completare il quadro di vertice, il Chelsea si è consolidato al terzo posto (20 punti) con una vittoria per 3-0 sui Wolves. Dietro al Sunderland (19 punti), si è formato un ingorgo per l’Europa: Tottenham, Aston Villa (vittorioso 4-0 sul Bournemouth), Manchester United e lo stesso Liverpool sono tutte appaiate a 18 punti.

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE 2025-2026

Arsenal – 26 punti Manchester City – 22 punti Chelsea – 20 punti Sunderland – 19 punti Tottenham – 18 punti Aston Villa – 18 punti Manchester United – 18 punti Liverpool – 18 punti AFC Bournemouth – 18 punti Crystal Palace – 17 punti Brighton & Hove – 16 punti Brentford – 16 punti Everton – 15 punti Newcastle – 12 punti Fulham – 11 punti Leeds – 11 punti Burnley – 10 punti West Ham – 10 punti Nottingham Forest – 9 punti Wolverhampton – 2 punti

Quote Antepost: Arsenal davanti a tutti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Premier League 2025-2026.

