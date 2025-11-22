Torna in campo il campionato di calcio inglese con la 12° giornata che inizierà sabato 22 novembre, ed è proprio su uno degli anticipi che ci concentriamo per la nostra free pick di Premier League da Turf Moor. Pronostico Burnley-Chelsea 22 novembre 2025.

Pronostico Burnley-Chelsea 22 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Burnley-Chelsea, match della 12° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Burnley è sceso al 17° posto con 10 punti, un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Il Burnley ha perso le ultime 2 partite e 4 delle ultime 5.

All’esatto contrario il Chelsea ha vinto le ultime 2 partite e 4 delle ultime 5, salendo al 3° posto con 20 punti. I Blues sono a -6 dalla testa della classifica sempre occupata dai Gunners, anche se hanno rallentato col pareggio dewll’ultimo turno. Il Chelsea ha una buona difesa che ha concesso 11 reti in altrettante partite di campionato al momento.

Probabili Formazioni Burnley-Chelsea

Burnley: Martin Dúbravka, Kyle Walker, Axel Tuanzebe, Maxime Estève, Lucas Pires, Josh Cullen, Florentino Luís, Lesley Ugochukwu, Jaidon Anthony, Jacob Bruun Larsen, Zian Flemming.

Chelsea: Robert Sánchez, Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Andrey Santos, Estêvão, Alejandro Garnacho, João Pedro.

Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Burnley-Chelsea?

Burnley vs. Chelsea è un evento imminente di Calcio che avrà luogo il giorno 22 nov alle ore 13:30. Puoi guardare in diretta tv sui canali Sky Sport. Questo evento è trasmesso in diretta streaming su Sky Sport e Now TV.

Migliori quote per Burnley-Chelsea

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Burnley-Chelsea

L’ultimo scontro a Stanford Bridge lo scorso anno si è chiusa sul 2-2 dopo il 4-1 dei Blues all’andata, terzo Over di fila tra queste due formazioni, e oggi il nostro esperto di calcio inglese, ha scelto un altro Over.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.80 BET365

Risultato Esatto Finale Burnley-Chelsea

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-3, 1-3.

Risultati Free Pick Premier League

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (5-5-1, -0.76)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.