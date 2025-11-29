Pronostico Everton-Newcastle: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse 13° giornata Premier League

Andiamo a vedere l’analisi della 13° giornata di Premier League, concentrandoci sul match di sabato alle 18:30 dall’Hill Dickinson Stadium con l’Everton che ospita il Newcastle tra due squadre a centroclassifica che cercano di spiccare un salto verso i piani alti. Pronostico Everton-Newcastle 29 novembre 2025.
Pronostico Everton-Newcastle 29 novembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Everton-Newcastle, match della 13° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.
L’Everton è in ripresa all’11° posto con 18 punti, grazie a 3 risultati utili consecutivi, un pareggio seguito dalle vittorie per 2-0 sul Fulham e anche l’ottimo 1-0 a Manchester contro lo United.
Il Newcastle è al 14° posto, 3 punti sotto ai Toffees, e dopo 2 sconfitte è tornata alla vittoria lo scorso turno, il sorprendente 2-1 interno sull’altra squadra di Manchester, il City. Un Newcastle che ha giocato anche in Champions in settimana, ma in questo caso perdendo 1-2 a Marsiglia.
Probabili Formazioni Everton-Newcastle
Everton (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry. Allenatore: Moyes.
Newcastle United (4-3-3): Pope; Livramento, Thiaw, Schär, Hall; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Barnes, Gordon, Woltemade. Allenatore: Howe.
Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Everton-Newcastle?
Everton-Newcastle si gioca sabato 29 novembre, con calcio di inizio fissato alle 18:30. La Premier League è un’esclusiva Sky: il match si può seguire in diretta televisiva su Sky Sport Mix.
Migliori quote per Everton-Newcastle
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Everton-Newcastle
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.90
|3.00
|2.60
|2.90
|3.00
|2.63
|2.90
|2.85
|2.65
|2.90
|2.90
|2.65
|2.95
|2.85
|2.60
Le nostre scommesse su Everton-Newcastle
Per questa settimana Morfeo ha selezionato meno di 3 gol totali per la free pick sul campionato di calcio inglese, dove dopo un ottimo avvio siamo in una bad run che cerchiamo di interrompere. Sempre Under negli ultimi 3 precedenti tra queste due formazioni e l’Everton nelle ultime 3 giornate di campionato ha sempre chiuso partite sotto i tre gol totali.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.80 GOLDBET
Risultato Esatto Finale Everton-Newcastle
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 0-1, 2-2.
Risultati Free Pick Premier League
Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (5-6-1, -1.76)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.