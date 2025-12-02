La schedina di oggi, è dedicata alle partite di calcio della 14° giornata di Premier League, in programma dal 2 al 4 dicembre 2025. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Schedina Multipla Premier League dal 2 al 4 dicembre 2025.

La Schedina in multipla di Premier League

Tra martedì 2 e giovedì 4 dicembre 2025, si giocano le partite della quattordicesima giornata in Premier League. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.

Pronostico Newcastle-Tottenham

La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite del quattordicesimo turno di campionato in Premier League, è in programma martedì’ 2 dicembre alle ore 21.15 e vede scendere in campo la formazione di casa del Newcastle contro il Tottenham.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione vittoria Newcastle, offerta a quota 1.83 su Admiralbet e Goldbet.

Multipla Arsenal-Brantford

Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Premier League di calcio, è quello che si gioca allo stadio Emirates di Londra, tra la squadra di casa dell’Arsenal e la formazione ospite del Brantford,

Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Vittoria Arsenal + Over 1.5, offerta a quota 1.66 su Snai e Sisal

Scommessa Leeds-Chelsea

La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio inglese di Premier League, è in programma mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 21.15 e vede scendere in campo Leeds e Chelsea.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Premier League, vi consiglia l’opzione 2, offerta a quota 1.80 su Netbet e Goldbet

Pronostico Manchester United-West Ham

La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di Premier League, è in programma giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 21 e vede scendere in campo la formazione di casa del Manchester United, opposta al West Ham.

Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione Vittoria Manchester United + Over 1.5, offerta a quota 1.66 su Netbet e Goldbet

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @9.15



Newcastle-Tottenham: 1 a quota 1.80

Arsenal-Brantford: 1+Over 1.5 a quota 1.66

Leeds-Chelsea: 2 a quota 1.80

Manchester United-West Ham: 1+Over 1.6 a quota 1.66

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.