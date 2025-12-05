Arriviamo dal turno infrasettimanale del campionato di calcio inglese e nel weekend si torna subito in campo con la 15° giornata di Premier League aperta dal big match tra prima e terza in classifica, vediamo tutto quello che c’è da sapere col Pronostico Aston Villa-Arsenal 6 dicembre 2025.

Pronostico Aston Villa-Arsenal 6 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Aston Villa-Arsenal, match della 14° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

L’Arsenal è al primo posto in classifica con 33 punti a +5 dalla prima inseguitrice, il City e a +6 dalla squadra che sfiderà questo sabato in trasferta. I Gunners in Premier arrivano dal 2-0 sul Brentford, hanno segnato 27 gol in 14 partite e hanno nettamente la miglior difesa del campionato di calcio inglese con sole 7 reti al passivo.

L’Aston Villa è al 3° posto con 27 punti e anche i Villains hanno una buona difesa da 14 gol al passivo (20 segnati). L’Aston Villa si presenta in un ottimo momento dopo 4 vittorie di fila, culminate con lo spettacolare 4-3 del turno infrasettimanale sul campo del Brighton. La squadra di Unai Emery si sta sempre più confermando una big del massimo torneo inglese e le vittorie di fila sono 6 se consideriamo anche le due in Europa League.

Probabili Formazioni Aston Villa-Arsenal

Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Tielemans, Onana; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. Allenatore: Emery.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze. Allenatore: Arteta.

Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Aston Villa-Arsenal?

Il match tra Aston Villa e Arsenal, in calendario per la 15esimaa giornata di Premier League, si disputerà sabato 6 dicembre con calcio d’avvio previsto alle 13:30. A mandare in onda la partita è Sky sul canale dedicato e in streaming su Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, e NOW.

Migliori quote per Aston Villa-Arsenal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Aston Villa-Arsenal

L’ultima sconfitta dei Gunners è datata 31 agosto contro i campioni in carica del Liverpool: da allora, i biancorossi di Londra hanno innestato il turbo fino a conquistare la vetta della classifica. E anche in UEFA Champions League le cose stanno andando come meglio non potrebbero: cinque successi in altrettanti incontri. Fiducia negli ospiti vincenti, con l’Arsenal che lo scorso anno ha vinto 2-0 qui al Villa Park.

PRONOSTICO: VITTORIA ARSENAL @1.87 GOLDBET

Risultato Esatto Finale per Aston Villa-Arsenal

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 1-3.

Risultati Free Pick Premier League

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (5-7-1, -2.76)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

