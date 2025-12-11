Andiamo a vedere la 16° giornata di Premier League 2025-2026 che inizia proprio sabato a Stamford Bridge nel match che ci interessa maggiormente per la free pick del weekend del campionato di calcio inglese. Pronostico Chelsea-Everton 13 dicembre 2025.

Pronostico Chelsea-Everton 13 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Chelsea-Everton, match della 16° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Chelsea punta a lasciarsi alle spalle la cocente sconfitta in UEFA Champions League per mano dell’Atalanta. L’undici di Enzo Maresca è stato ribaltato dalle reti di Scamacca e De Ketelaere dopo essere passato in vantaggio e ora i Blues tornano in campionato e anche qui le cose non stanno andando esattamente benissimo. Negli ultimi tre turni, infatti, si è registrata una brusca frenata, con i Blues capaci di incamerare due soli punti. Al pareggio casalingo nel derby con l’Arsenal (1-1) ha fatto seguito la bruciante sconfitta per 3-1 contro il neopromosso Leeds, prima dello 0-0 col Bournemouth.

Con 24 punti, l‘Everton si trova a -1 dal Chelsea e ha la possibilità di scavalcare gli avversari in caso di successo. La compagine guidata da David Moyes è in gran spolvero: lo raccontano le quattro vittorie centrate negli ultimi cinque turni. A parte il poker subito dal Newcastle, i Toffees hanno mandato al tappeto Fulham, Manchester United all’Old Trafford, Bournemouth e Nottingham Forest, spazzato via 3-0 nell’ultimo turno con i sigilli di Barry e Dewsbury-Hall e l’autorete dell’ex Fiorentina Milenkovic.

Probabili Formazioni Chelsea-Everton

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Reece James, Enzo Fernandez; Garnacho, Estevao, Pedro Neto; Joao Pedro. Allenatore: Maresca.

Everton (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall; Grealish; Barry. Allenatore: Moyes.

Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Chelsea-Everton

Il match tra Chelsea ed Everton, in calendario per la 16esima giornata di Premier League, si disputerà sabato 13 dicembre con kick-off alle 16:00. A mandare in onda la partita è Sky sul canale dedicato. Per quanto riguarda lo streaming ci sono NOW e Sky Go.

Migliori quote per Chelsea-Everton

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Chelsea-Everton

Questa settimana dallo studio di Morfeo sulle giocate di Premier League abbiamo scelto questo Gol NO, risultato tra l’altro sempre uscito negli ultimi 4 confronti diretti tra queste due formazioni.

PRONOSTICO: GOL NO @1.95 BET365

Risultato Esatto Finale Chelsea-Everton

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 1-1, 0-1.

Risultati Free Pick Premier League

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (5-8-1, -3.76)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

