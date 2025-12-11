Pronostico Chelsea-Everton: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse Premier League 16° giornata

Pronostico Chelsea-Everton 13 dicembre 2025
Pronostici Premier League
Avatar
di
11 Dicembre 2025

Andiamo a vedere la 16° giornata di Premier League 2025-2026 che inizia proprio sabato a Stamford Bridge nel match che ci interessa maggiormente per la free pick del weekend del campionato di calcio inglese. Pronostico Chelsea-Everton 13 dicembre 2025.

Pronostico Chelsea-Everton 13 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Chelsea-Everton, match della 16° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Chelsea punta a lasciarsi alle spalle la cocente sconfitta in UEFA Champions League per mano dell’Atalanta. L’undici di Enzo Maresca è stato ribaltato dalle reti di Scamacca e De Ketelaere dopo essere passato in vantaggio e ora i Blues tornano in campionato e anche qui le cose non stanno andando esattamente benissimo. Negli ultimi tre turni, infatti, si è registrata una brusca frenata, con i Blues capaci di incamerare due soli punti. Al pareggio casalingo nel derby con l’Arsenal (1-1) ha fatto seguito la bruciante sconfitta per 3-1 contro il neopromosso Leeds, prima dello 0-0 col Bournemouth.

Con 24 punti, l‘Everton si trova a -1 dal Chelsea e ha la possibilità di scavalcare gli avversari in caso di successo. La compagine guidata da David Moyes è in gran spolvero: lo raccontano le quattro vittorie centrate negli ultimi cinque turni. A parte il poker subito dal Newcastle, i Toffees hanno mandato al tappeto Fulham, Manchester United all’Old Trafford, Bournemouth e Nottingham Forest, spazzato via 3-0 nell’ultimo turno con i sigilli di Barry e Dewsbury-Hall e l’autorete dell’ex Fiorentina Milenkovic.

Pronostico Chelsea-Everton 13 dicembre 2025

Pronostico Chelsea-Everton 13 dicembre 2025

Probabili Formazioni Chelsea-Everton

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Reece James, Enzo Fernandez; Garnacho, Estevao, Pedro Neto; Joao Pedro. Allenatore: Maresca.

Everton (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall; Grealish; Barry. Allenatore: Moyes.

Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Chelsea-Everton

Il match tra Chelsea ed Everton, in calendario per la 16esima giornata di Premier League, si disputerà sabato 13 dicembre con kick-off alle 16:00. A mandare in onda la partita è Sky sul canale dedicato. Per quanto riguarda lo streaming ci sono NOW e Sky Go.

Migliori quote per Chelsea-Everton

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Chelsea-Everton
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.673.755.25
1.673.805.25
1.673.855.00
1.653.854.90
1.673.755.00

Le nostre scommesse su Chelsea-Everton

Questa settimana dallo studio di Morfeo sulle giocate di Premier League abbiamo scelto questo Gol NO, risultato tra l’altro sempre uscito negli ultimi 4 confronti diretti tra queste due formazioni.

PRONOSTICO: GOL NO @1.95 BET365

Risultato Esatto Finale Chelsea-Everton

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 1-1, 0-1.

Risultati Free Pick Premier League

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (5-8-1, -3.76)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Aston Villa-Arsenal: big match che apre la 15° giornata di Premier League il 6-12-2025
Pronostici Premier League
Pronostico Aston Villa-Arsenal: big match che apre la 15° giornata di Premier League il 6-12-2025
5 Dicembre 2025
Schedina Multipla Premier League dal 2 al 4 dicembre 2025
Pronostici Premier League
Schedina Multipla Premier League dal 2 al 4 dicembre 2025
2 Dicembre 2025
Pronostico Everton-Newcastle: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse 13° giornata Premier League
Pronostici Premier League
Pronostico Everton-Newcastle: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse 13° giornata Premier League
28 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.