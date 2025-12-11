Andiamo a vedere la 16° giornata di Premier League 2025-2026 che inizia proprio sabato a Stamford Bridge nel match che ci interessa maggiormente per la free pick del weekend del campionato di calcio inglese. Pronostico Chelsea-Everton 13 dicembre 2025.
Pronostico Chelsea-Everton 13 dicembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Chelsea-Everton, match della 16° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.
Il Chelsea punta a lasciarsi alle spalle la cocente sconfitta in UEFA Champions League per mano dell’Atalanta. L’undici di Enzo Maresca è stato ribaltato dalle reti di Scamacca e De Ketelaere dopo essere passato in vantaggio e ora i Blues tornano in campionato e anche qui le cose non stanno andando esattamente benissimo. Negli ultimi tre turni, infatti, si è registrata una brusca frenata, con i Blues capaci di incamerare due soli punti. Al pareggio casalingo nel derby con l’Arsenal (1-1) ha fatto seguito la bruciante sconfitta per 3-1 contro il neopromosso Leeds, prima dello 0-0 col Bournemouth.
Con 24 punti, l‘Everton si trova a -1 dal Chelsea e ha la possibilità di scavalcare gli avversari in caso di successo. La compagine guidata da David Moyes è in gran spolvero: lo raccontano le quattro vittorie centrate negli ultimi cinque turni. A parte il poker subito dal Newcastle, i Toffees hanno mandato al tappeto Fulham, Manchester United all’Old Trafford, Bournemouth e Nottingham Forest, spazzato via 3-0 nell’ultimo turno con i sigilli di Barry e Dewsbury-Hall e l’autorete dell’ex Fiorentina Milenkovic.
Probabili Formazioni Chelsea-Everton
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Reece James, Enzo Fernandez; Garnacho, Estevao, Pedro Neto; Joao Pedro. Allenatore: Maresca.
Everton (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall; Grealish; Barry. Allenatore: Moyes.
Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Chelsea-Everton
Il match tra Chelsea ed Everton, in calendario per la 16esima giornata di Premier League, si disputerà sabato 13 dicembre con kick-off alle 16:00. A mandare in onda la partita è Sky sul canale dedicato. Per quanto riguarda lo streaming ci sono NOW e Sky Go.
Migliori quote per Chelsea-Everton
Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.
|
Chelsea-Everton
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.67
|3.75
|5.25
|1.67
|3.80
|5.25
|1.67
|3.85
|5.00
|1.65
|3.85
|4.90
|1.67
|3.75
|5.00
Le nostre scommesse su Chelsea-Everton
Questa settimana dallo studio di Morfeo sulle giocate di Premier League abbiamo scelto questo Gol NO, risultato tra l’altro sempre uscito negli ultimi 4 confronti diretti tra queste due formazioni.
PRONOSTICO: GOL NO @1.95 BET365
Risultato Esatto Finale Chelsea-Everton
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 1-1, 0-1.
Risultati Free Pick Premier League
Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (5-8-1, -3.76)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.