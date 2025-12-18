Pronostico Brighton-Sunderland: free pick della 17° giornata di Premier League del 20-12-2025

La sfida dell’Amex Stadium di sabato alle ore 16:00 per la 17° giornata di Premier League non sarà sicuramente il big match del campionato di calcio inglese a livello di spettacolo, ma è quella che abbiamo scelto dallo studio di Morfeo per la free pick di questo turno. Pronostico Brighton-Sunderland 20 dicembre 2025.

Pronostico Brighton-Sunderland 20 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Brighton-Sunderland, match della 17° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Sfida da centro classifica col Sunderland al momento avanti di 3 punti sugli avversari che sfiderà sabato, in 8° posizione, dopo l’importante 1-0 di misura sul Newcastle che ha riportato il Sunderland alla vittoria dopo 1 pareggio e 1 sconfitta. Nelle ultime 3 trasferte nessuna vittoria e 1 solo punto portato a casa dal Sunderland.

Il Brighton è a 23 punti e spera che sia il suo turno per tornare alla vittoria, dopo 2 sconfitte contro Aston Villa e a Liverpool, in mezzo il pareggio interno per 1-1 contro il West Ham.

Probabili Formazioni Brighton-Sunderland

Brighton: Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Ferdi Kadıoğlu, Mats Wieffer, Diego Gómez, Yankuba Minteh, Brajan Gruda, Maxim De Cuyper, Georginio Rutter

Sunderland: Robin Roefs, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete, Dennis Cirkin, Trai Hume, Granit Xhaka, Dan Neil, Ian Poveda, Enzo Le Fée, Brian Brobbey.

Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Brighton-Sunderland?

Brighton-Sunderland (Premier League) si gioca sabato 20 dicembre alle ore 16:00 dall’Amex Stadium e sarà in diretta TV su SKY SPORT MIX e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Brighton-Sunderland

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Brighton-Sunderland

Il Brighton arriva da 2 Under ed è O/U 1-3 nelle ultime 4 giornate. Anche il Sunderland arriva da una partita da Under, la 2° nelle ultime 3 giornate di Premier. Il Sunderland è la miglior squadra da Under del campionato di calcio inglese con O/U 6-10 e 2.3 gol totali di media. Doppio Under anche negli ultimi 2 precedenti (e in 3 degli ultimi 4) tra queste due formazioni.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @2.00 BET365

Risultato Esatto Finale Brighton-Sunderland

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-2, 2-2.

Risultati Free Pick Premier League

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (6-8-1, -2.81)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.