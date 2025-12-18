Pronostico Brighton-Sunderland: free pick della 17° giornata di Premier League del 20-12-2025

La sfida dell’Amex Stadium di sabato alle ore 16:00 per la 17° giornata di Premier League non sarà sicuramente il big match del campionato di calcio inglese a livello di spettacolo, ma è quella che abbiamo scelto dallo studio di Morfeo per la free pick di questo turno. Pronostico Brighton-Sunderland 20 dicembre 2025.
Pronostico Brighton-Sunderland 20 dicembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Brighton-Sunderland, match della 17° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.
Sfida da centro classifica col Sunderland al momento avanti di 3 punti sugli avversari che sfiderà sabato, in 8° posizione, dopo l’importante 1-0 di misura sul Newcastle che ha riportato il Sunderland alla vittoria dopo 1 pareggio e 1 sconfitta. Nelle ultime 3 trasferte nessuna vittoria e 1 solo punto portato a casa dal Sunderland.
Il Brighton è a 23 punti e spera che sia il suo turno per tornare alla vittoria, dopo 2 sconfitte contro Aston Villa e a Liverpool, in mezzo il pareggio interno per 1-1 contro il West Ham.
Probabili Formazioni Brighton-Sunderland
Brighton: Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Ferdi Kadıoğlu, Mats Wieffer, Diego Gómez, Yankuba Minteh, Brajan Gruda, Maxim De Cuyper, Georginio Rutter
Sunderland: Robin Roefs, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete, Dennis Cirkin, Trai Hume, Granit Xhaka, Dan Neil, Ian Poveda, Enzo Le Fée, Brian Brobbey.
Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Brighton-Sunderland?
Brighton-Sunderland (Premier League) si gioca sabato 20 dicembre alle ore 16:00 dall’Amex Stadium e sarà in diretta TV su SKY SPORT MIX e in streaming su Sky Go e NOW.
Migliori quote per Brighton-Sunderland
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Brighton-Sunderland
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.65
|3.75
|5.25
|1.65
|4.00
|5.25
|1.62
|4.00
|5.20
|1.60
|4.00
|5.00
|1.63
|4.00
|5.00
Le nostre scommesse su Brighton-Sunderland
Il Brighton arriva da 2 Under ed è O/U 1-3 nelle ultime 4 giornate. Anche il Sunderland arriva da una partita da Under, la 2° nelle ultime 3 giornate di Premier. Il Sunderland è la miglior squadra da Under del campionato di calcio inglese con O/U 6-10 e 2.3 gol totali di media. Doppio Under anche negli ultimi 2 precedenti (e in 3 degli ultimi 4) tra queste due formazioni.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @2.00 BET365
Risultato Esatto Finale Brighton-Sunderland
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-2, 2-2.
Risultati Free Pick Premier League
Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (6-8-1, -2.81)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
