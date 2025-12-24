Pronostico Crystal Palace-Tottenham e le partite della 18° giornata di Premier League dal 26 al 28 dicembre 2025

Pronostico Crystal Palace-Tottenham 28 dicembre 2025
Pronostici Premier League
Avatar
di
24 Dicembre 2025

Boxing Day classico per la 18° giornata di Premier League, anche se con solo un match in programma: Manchester City-Newcastle. Il grosso delle partite si giocano sabato, ma noi ci concentriamo sul derby di Londra che domenica alle ore 17:30 concluderà questo turno del campionato di calcio inglese da Selhurst Park, col Pronostico Crystal Palace-Tottenham 28 dicembre 2025.

Pronostico Crystal Palace-Tottenham 28 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Crystal Palace-Tottenham, match della 18° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Crystal Palace è sceso all’8° posto con 26 punti, a -2 dalla zona Europa che rimane un obiettivo di questa squadra in calo dopo le ultime 2 sconfitte preoccupanti, non tanto lo 0-3 contro il City (anche se in casa), quanto l’1-4 sul campo del Leeds per una difesa crollata che ha concesso 7 gol in 2 partite, dopo averne concessi solo 12 in totale nelle prime 15 giornate di campionato.

Il Tottenhan non se la passa bene ed è sceso al 14° posto. Anche gli Spurs arrivano da 2 sconfitte, lo 0-3 a Nottingham e l’1-2 combattuto, ma perdente, in casa contro il Liverpool lo scorso turno. Anche la difesa del Tottenham sta faticando, gli Spurs hanno tenuto la porta inviolata solo in 1 delle ultime 8 di campionato.

Pronostico Crystal Palace-Tottenham 28 dicembre 2025

Pronostico Crystal Palace-Tottenham 28 dicembre 2025

Probabili Formazioni Crystal Palace-Tottenham

Crystal Palace: Dean Henderson, Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guéhi, Nathaniel Clyne, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell,  Edward Nketiah, Yéremy Pino, Jean-Philippe Mateta

Tottenham: Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Kevin Danso, Ben Davies, Djed Spence, Rodrigo Bentancur, Archie Gray, Mohammed Kudus, Wilson Odobert, Randal Kolo Muani, Richarlison

Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Crystal Palace-Tottenham?

Crystal Palace e Tottenham sono in campo domenica 28 dicembre alle ore 17:30 italiane da Selhurst Park, Londra. Il match sarà in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Crystal Palace-Tottenham

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Crystal Palace-Tottenham
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.103.403.50
2.153.303.40
2.153.303.45
2.103.303.45
2.103.303.45

Le nostre scommesse su Crystal Palace-Tottenham

Abbiamo scelto questo match dallo studio di Morfeo che trovate completo nel nostro canale Telegram BETTING MANIAC VIP. Andiamo sulla doppia chance X2 in favore degli ospiti, nello scontro tra due squadre che arrivano da brutti risultati. Gli Spurs devono anche riscattare le ultime 2 sconfitte contro il Crystal Palace, che avevano sempre battuto nei 3 precedenti scontri diretti. Non ci fidiamo comunque di prendere la vittoria secca degli ospiti, ci facciamo bastare anche un pareggio.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE X2 @1.72 BET365

Risultato Finale Esatto Crystal Palace-Tottenham

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 1-0, 1-2.

Risultati Free Pick Premier League

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (7-8-1, -1.81)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Programma completo 18° giornata di Premier League

Come sempre il periodo natalizio è pieno di match di Premier League, anche se il consueto Boxing Day di Santo Stefano quest’anno avrà un solo match in programma, Manchester City-Newcastle. Il grosso delle partite sono in programma sabato, dove spicca subito il lunch match delle 13:30 tra Nottingham Forrest-Manchester City. Da non perdere nel pomeriggio Arsenal-Brighton e Liverpool-Wolves mentre verso sera c’è Chelsea-Aston Villa. Il turno si chiuderà con due match alla domenica. Ecco il programma completo:

Screenshot 2025-12-23 alle 16.27.25.png

,
