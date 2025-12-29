Continua il tour del force di fine anno del campionato di calcio inglese e tra il 30 dicembre e il primo dell’anno si gioca la 19° giornata di Premier League. Vediamo il programma completo del turno e le analisi delle sfide più importanti, in particolare il Pronostico Arsenal-Aston Villa 30 dicembre 2025.

Pronostico Arsenal-Aston Villa 30 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Arsenal-Aston Villa, match della 19° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Martedì 30 dicembre andrà in scena Arsenal-Aston Villa, una sfida che vale molto più dei tre punti in palio. È il confronto tra la prima e la terza della classe, separate da soli tre punti, ma è soprattutto una battaglia di nervi e strategie tra due filosofie opposte. L’Arsenal di Arteta sa che una vittoria gli permetterebbe di scavare un primo solco importante (+6) su una diretta concorrente, riducendo forse la corsa al titolo a un duello più “tradizionale” con il City.

Per l’Aston Villa e per Unai Emery, invece, è l’esame di maturità definitivo: tornare nello stadio che lo ha visto esonerato e vincere, dopo aver già espugnato Stamford Bridge pochi giorni prima, legittimerebbe in modo definitivo le ambizioni di titolo dei Villans, trasformando quella che sembrava una favola in una solidissima realtà. Tatticamente, ci si aspetta un Arsenal padrone del campo e un Villa pronto a colpire con le transizioni letali di Watkins e compagni, cercando di sfruttare ogni minimo errore dei londinesi.

Probabili Formazioni Arsenal-Aston Villa

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimbendi, Rice; Trossard, Gyokeres, Saka. Allenatore: Arteta.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins. Allenatore: Emery.

Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Arsenal-Aston Villa?

Il match tra Arsenal e Aston Villa è in programma alle 21:15 di martedì 30 dicembre. La trasmissione della partita è prevista su Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW.

Migliori quote per Arsenal-Aston Villa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Arsenal-Aston Villa

La scelta di Morfeo oggi va su una quota bassa ma che riteniamo di valore per questo big match che ci aspettiamo combattuto, andando sugli ospiti ma con +1.5 di spread (handicap asiatico) a proprio favore. Lo scorso anno l’Aston Villa ha vinto 2-1 sui Gunners in casa, dopo aver pareggiato nel 2-2 a Londra all’andata all’Emirates.

PRONOSTICO: ASTON VILLA +1.5 @1.55

Risultato Esatto Finale Arsenal-Aston Villa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 2-2.

Il programma completo della 19° giornata di Premier League e risultati free pick

Il Manchester City dovrà fare i conti con un impegno tutt’altro che agevole nel giorno di Capodanno. La trasferta di Sunderland nasconde insidie notevoli: i Black Cats sono la vera rivelazione del torneo, settimi in classifica, imbattuti in casa da diverse settimane e spinti da un entusiasmo travolgente. Guardiola dovrà gestire le energie di una rosa spremuta dal tour de force natalizio per evitare di lasciare punti pesanti in un campo ostico.

Il Manchester United di Ruben Amorim ha un’occasione ghiotta per consolidare la propria classifica ospitando il fanalino di coda Wolverhampton. Sulla carta sembra un testa-coda scontato, ma la disperazione dei Wolves li imprevedibili, e i Red Devils dovranno evitare cali di concentrazione per dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Newcastle.

Infine, il primo giorno del 2026 ci regalerà una storia nella storia con la sfida tra Brentford-Tottenham. Sarà il ritorno di Thomas Frank al Gtech Community Stadium, questa volta seduto sulla panchina avversaria degli Spurs. Il tecnico danese, artefice del miracolo sportivo delle Bees, si troverà di fronte la sua “creatura”, che nel turno precedente ha dimostrato di saper volare anche senza di lui rifilando quattro gol al Bournemouth. Per Frank è una partita delicatissima: non solo per il carico emotivo del ritorno a casa, ma perché il suo Tottenham ha un bisogno disperato di punti e di continuità per raddrizzare una stagione finora altalenante.

In coda, attenzione massima a West Ham-Brighton: per Nuno Espírito Santo potrebbe essere l’ultima spiaggia, con una sconfitta interna che rischierebbe di far precipitare la situazione ambientale al London Stadium, già rovente per la posizione in classifica degli Hammers.

Martedì 30 Dicembre

Burnley – Newcastle United (20:30)

Chelsea – AFC Bournemouth (20:30)

Nottingham Forest – Everton (20:30)

West Ham United – Brighton & Hove Albion (20:30)

Arsenal – Aston Villa (21:15)

Manchester United – Wolverhampton Wanderers (21:15)

Giovedì 01 Gennaio 2026

Crystal Palace – Fulham (18:30)

Liverpool – Leeds United (18:30)

Brentford – Tottenham Hotspur (21:00)

Sunderland – Manchester City (21:00)

Nel fine settimana siamo tornati in cassa con la doppia chance sul Tottenham che sbanca in trasferta il Crystal Palace.

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (8-8-1, -1.09)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

