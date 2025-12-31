Continua il tour de force di fine anno del campionato di calcio inglese con la seconda parte della 19° giornata di Premier League in campo giovedì 1 gennaio, e la Premier tornerà nuovamente in campo nel weekend. Pronostico Liverpool-Leeds 1 gennaio 2026.

Pronostico Liverpool-Leeds 1 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Liverpool-Leeds, match della 19° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Momento di ripresa per il Livepool che nel periodo natalizio non ha più sbagliato un colpo, mettendo in fila sette risultati utili consecutivi tra Premier e UEFA Champions League. I Reds nell’ultimo turno di campionato del 27 dicembre hanno vinto 2-1, sempre in casa, contro il fanalino di coda Wolves.

Anche il Leeds arriva all’appuntamento in buon periodo di forma. Nelle ultime cinque gare i Whites hanno collezionato tre vittorie e due pareggi. Uno di questi “X” c’è stato proprio nel match casalingo contro il Liverpool in un pirotecnico 3-3 che lascia ben sperare quanto a spettacolo anche per la sfida di ritorno. La classifica dei Whites non è altrettanto buona però. Sono 20 i punti conquistati in 18 giornate dal team di Daniel Farke: +7 sul terzultimo posto e dunque sulla zona retrocessione.

Probabili Formazioni Liverpool-Leeds

Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch; Szoboszlai, MacAllister, Wirtz; Ekitike. Allenatore: Slot.

Leeds United (3-5-2): Perri; Bijol, Tanaka, Struijk; Bogle, Stach, Ampadu, Aaronson, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor. Allenatore: Farke.

Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Liverpool-Leeds?

Liverpool-Leeds è in programma ad Anfield giovedì primo gennaio alle ore 18:30. Potrete seguire la diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Liverpool-Leeds

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Liverpool-Leeds

I Peacocks hanno vinto appena 1 degli ultimi 15 incontri con il club del Merseyside (4P, 10S). Consigliamo un altra vittoria del Liverpool in casa, in un momento di ripresa per i Reds.

PRONOSTICO: VITTORIA LIVERPOOL @1.55 MARATHONBET

Risultato Esatto Finale Liverpool-Leeds

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 2-2.

Risultati Free Pick Premier League

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (8-8-1, -1.09)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.