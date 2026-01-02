Continua a ritmo serrato il campionato di calcio inglese che dopo il turno di inizio anno è nuovamente in campo nel weekend per la 20° giornata di Premier League. Vediamo tutte le sfide che ci attendono, con un occhio di riguardo sul Pronostico Manchester City-Chelsea 4 gennaio 2025.
Pronostico Manchester City-Chelsea 4 gennaio 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Manchester City-Chelsea, match della 20° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.
Un Natale amaro per Enzo Maresca che ha perso la panchina dei Blues. L’allenatore italiano non sarà più alla guida del Chelsea dopo 3 turni in cui la squadra di Londra ha portato a casa solo 2 punti da altrettanti pareggi, scendendo al 5° posto con 30 punti.
Anche il Manchester City non è riuscito ad aprire al meglio l’anno, il primo gennaio è stato fermato sullo 0-0 sul campo di un sorprendente Sunderland. La squadra di Guardiola è a 41 punti con l’Arsenal che allunga in cima alla classifica, ora a +4 dai Citizens.
Probabili Formazioni Manchester City-Chelsea
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Reijnders, Gonzalez; Cherki, Bernardo Silva, Foden; Haaland.
Guida TV Calcio Premier League: dove vedere City-Chelsea?
Manchester City-Chelsea verrà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport, che detengono i diritti ufficiali della Premier League. I tifosi potranno seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW.
Migliori quote per Manchester City-Chelsea
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Manchester City-Chelsea
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.62
|4.50
|4.75
|1.57
|4.75
|4.75
|1.62
|4.50
|4.50
|1.60
|4.50
|4.50
|1.60
|4.60
|4.50
Le nostre scommesse su Manchester City-Chelsea
I precedenti recenti sorridono al Manchester City: i Citizens hanno vinto gli ultimi tre confronti ufficiali contro il Chelsea, confermando la loro supremazia nei big match. Visto anche il momento delicato dei Blues, e gli stessi Citizens che devono archviare il pareggio dello scorso turno, e hanno bisogno di fare tre punti pieni per non perdere troppo terreno dai Gunners al comando.
PRONOSTICO: VITTORIA CITY @1.62 SISAL.
Risultato Esatto Finale Manchester City-Chelsea
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 3-0.
Programma completo e risultati Free Pick Premier League
La capolista Arsenal (45 punti), sulle ali dell’entusiasmo, gioca sabato (18:30) contro il Bournemouth (15°), squadra ostica che ha appena fermato il Chelsea. L’Aston Villa (39 punti) cerca il riscatto immediato dopo il poker subito dai Gunners aprendo il turno sabato (13:30) contro il Nottingham Forest.
Il Manchester United (sesto, 30 punti) è chiamato a una reazione d’orgoglio nella difficile trasferta di Leeds, domenica (13:30), dopo lo stop contro l’ultima in classifica. Il Liverpool (quarto, 33 punti) viaggia a Londra per affrontare il Fulham domenica (16:00). In coda, attenzione a Wolverhampton-West Ham (sabato, 16:00): i padroni di casa, galvanizzati dal punto conquistato a Old Trafford che li ha portati a quota 3, sfidano la terzultima in uno scontro che sa di ultima spiaggia.
- Sabato 03 Gennaio, 13:30
- Aston Villa vs Nottingham Forest
- Sabato 03 Gennaio, 16:00
- Brighton & Hove Albion vs Burnley
- Wolverhampton vs West Ham
- Sabato 03 Gennaio, 18:30
- AFC Bournemouth vs Arsenal
- Domenica 04 Gennaio, 13:30
- Leeds vs Manchester United
- Domenica 04 Gennaio, 16:00
- Fulham vs Liverpool
- Tottenham vs Sunderland
- Everton vs Brentford
- Newcastle vs Crystal Palace
- Domenica 04 Gennaio, 18:30
- Manchester City vs Chelsea
Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (8-8-1, -1.09)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
