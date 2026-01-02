Continua a ritmo serrato il campionato di calcio inglese che dopo il turno di inizio anno è nuovamente in campo nel weekend per la 20° giornata di Premier League. Vediamo tutte le sfide che ci attendono, con un occhio di riguardo sul Pronostico Manchester City-Chelsea 4 gennaio 2025.

Pronostico Manchester City-Chelsea 4 gennaio 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Manchester City-Chelsea, match della 20° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Un Natale amaro per Enzo Maresca che ha perso la panchina dei Blues. L’allenatore italiano non sarà più alla guida del Chelsea dopo 3 turni in cui la squadra di Londra ha portato a casa solo 2 punti da altrettanti pareggi, scendendo al 5° posto con 30 punti.

Anche il Manchester City non è riuscito ad aprire al meglio l’anno, il primo gennaio è stato fermato sullo 0-0 sul campo di un sorprendente Sunderland. La squadra di Guardiola è a 41 punti con l’Arsenal che allunga in cima alla classifica, ora a +4 dai Citizens.

Probabili Formazioni Manchester City-Chelsea

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Reijnders, Gonzalez; Cherki, Bernardo Silva, Foden; Haaland.

Guida TV Calcio Premier League: dove vedere City-Chelsea?

Manchester City-Chelsea verrà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport, che detengono i diritti ufficiali della Premier League. I tifosi potranno seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Manchester City-Chelsea

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Manchester City-Chelsea

I precedenti recenti sorridono al Manchester City: i Citizens hanno vinto gli ultimi tre confronti ufficiali contro il Chelsea, confermando la loro supremazia nei big match. Visto anche il momento delicato dei Blues, e gli stessi Citizens che devono archviare il pareggio dello scorso turno, e hanno bisogno di fare tre punti pieni per non perdere troppo terreno dai Gunners al comando.

PRONOSTICO: VITTORIA CITY @1.62 SISAL.

Risultato Esatto Finale Manchester City-Chelsea

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 3-0.

Programma completo e risultati Free Pick Premier League

La capolista Arsenal (45 punti), sulle ali dell’entusiasmo, gioca sabato (18:30) contro il Bournemouth (15°), squadra ostica che ha appena fermato il Chelsea. L’Aston Villa (39 punti) cerca il riscatto immediato dopo il poker subito dai Gunners aprendo il turno sabato (13:30) contro il Nottingham Forest.

Il Manchester United (sesto, 30 punti) è chiamato a una reazione d’orgoglio nella difficile trasferta di Leeds, domenica (13:30), dopo lo stop contro l’ultima in classifica. Il Liverpool (quarto, 33 punti) viaggia a Londra per affrontare il Fulham domenica (16:00). In coda, attenzione a Wolverhampton-West Ham (sabato, 16:00): i padroni di casa, galvanizzati dal punto conquistato a Old Trafford che li ha portati a quota 3, sfidano la terzultima in uno scontro che sa di ultima spiaggia.

Sabato 03 Gennaio, 13:30 Aston Villa vs Nottingham Forest



Sabato 03 Gennaio, 16:00 Brighton & Hove Albion vs Burnley Wolverhampton vs West Ham



Sabato 03 Gennaio, 18:30 AFC Bournemouth vs Arsenal



Domenica 04 Gennaio, 13:30 Leeds vs Manchester United



Domenica 04 Gennaio, 16:00 Fulham vs Liverpool Tottenham vs Sunderland Everton vs Brentford Newcastle vs Crystal Palace



Domenica 04 Gennaio, 18:30 Manchester City vs Chelsea



Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (8-8-1, -1.09)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.