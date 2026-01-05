Ancora in campo il campionato di calcio inglese col turno infrasettimanale dell’Epifania, la 21° giornata di Premier League, che si concluderà giovedì col big match Arsenal-Liverpool. Pronostici Premier 21a giornata.
Risultati ultimo turno del campionato di calcio inglese
Il 20° turno di Premier League ha consegnato verdetti pesanti, delineando una classifica che vede l’Arsenal tentare la fuga per la prima volta con una certa convinzione. Mentre le inseguitrici storiche come Manchester City e Liverpool mostrano evidenti difficoltà di gestione dei risultati, nuove forze come Aston Villa (che aggancia il City al secondo posto) e Brentford si consolidano nelle zone nobili. Di seguito tutti i dettagli della giornata appena conclusa, la classifica aggiornata e l’analisi delle sfide che ci attendono nell’imminente turno infrasettimanale.
RISULTATI 20° GIORNATA PREMIER LEAGUE
Aston Villa – Nottingham Forest 3-1 (45’+1 Watkins [A], 49′, 73′ McGinn [A]; 61′ Gibbs-White [N])
Brighton & Hove Albion – Burnley 2-0 (29′ Rutter, 47′ Ayari)
Wolverhampton – West Ham 3-0 (4′ Arias, 31′ rig. Hwang, 41′ Mané)
AFC Bournemouth – Arsenal 2-3 (10′ Evanilson, 16′ Gabriel [A], 54′, 71′ Rice [A], 76′ Kroupi)
Everton – Brentford 2-4 (11′ Igor Thiago, 50′ Collins, 51′ Igor Thiago, 66′ Beto [E], 88′ Igor Thiago, 90’+1 Barry [E])
Fulham – Liverpool 2-2 (17′ Wilson [F], 57′ Wirtz [L], 90’+4 Gakpo [L], 90’+7 Reed [F])
Leeds United – Manchester United 1-1 (62′ Aaronson [L], 65′ Cunha [M])
Manchester City – Chelsea 1-1 (42′ Reijnders [M], 90’+4 E. Fernández [C])
Newcastle – Crystal Palace 2-0 (71′ Guimarães, 78′ Thiaw)
Tottenham – Sunderland 1-1 (30′ Davies [T], 80′ Brobbey [S])
Classifica Premier League 2025-2026
- Arsenal 48
- Manchester City 42
- Aston Villa 42
- Liverpool 34
- Chelsea 31
- Manchester United 31
- Brentford 30
- Sunderland 30
- Newcastle 29
- Brighton & Hove Albion 28
- Fulham 28
- Everton 28
- Tottenham 27
- Crystal Palace 27
- AFC Bournemouth 23
- Leeds United 22
- Nottingham Forest 18
- West Ham 14
- Burnley 12
- Wolverhampton 6
Pronostici Premier 21a giornata: il programma completo
Martedì 6 Gennaio
- Ore 21:00: West Ham vs Nottingham Forest
Mercoledì 7 Gennaio
- Ore 20:30: Crystal Palace vs Aston Villa
- Ore 20:30: Fulham vs Chelsea
- Ore 20:30: Brentford vs Sunderland
- Ore 20:30: AFC Bournemouth vs Tottenham
- Ore 20:30: Manchester City vs Brighton & Hove Albion
- Ore 20:30: Everton vs Wolverhampton
- Ore 21:15: Burnley vs Manchester United
- Ore 21:15: Newcastle vs Leeds United
Giovedì 8 Gennaio
- Ore 21:00: Arsenal vs Liverpool
Le sfide da non perdere
Il turno infrasettimanale si apre martedì con una sfida drammatica in chiave salvezza: West Ham-Nottingham Forest è probabilmente l’ultima spiaggia per la gestione tecnica degli Hammers, chiamati a reagire davanti al proprio pubblico dopo il tracollo contro i Wolves.
Il mercoledì offre un menù ricchissimo. Il Manchester City non può permettersi calcoli contro il Brighton: Guardiola deve vincere per non rischiare di vedere l’Arsenal scappare via definitivamente. L’Aston Villa, appaiato ai Citizens, ha un esame di maturità a Selhurst Park contro il Crystal Palace, campo tradizionalmente ostico. Interessantissimo il derby londinese Fulham-Chelsea, con i Blues che cercano continuità, e lo scontro diretto per il settimo posto tra Brentford-Sunderland, due delle rivelazioni di questa stagione.
Tutti gli occhi, però, sono puntati sul Big Match di giovedì sera: Arsenal-Liverpool. All’Emirates Stadium, l’Arsenal ha l’occasione di chiudere virtualmente i conti con una rivale storica. Una vittoria porterebbe i Gunners a un vantaggio in doppia cifra sul Liverpool, estromettendo di fatto i Reds dalla corsa al titolo (-17 punti virtuali). La squadra di Slot arriva a Londra incerottata, senza punte di ruolo e con il morale scosso dai recenti pareggi.
