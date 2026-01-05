Pronostici Premier League: Epifania con la 21° giornata di calcio inglese. Big match Arsenal-Liverpool del 08-01-26

Ancora in campo il campionato di calcio inglese col turno infrasettimanale dell’Epifania, la 21° giornata di Premier League, che si concluderà giovedì col big match Arsenal-Liverpool. Pronostici Premier 21a giornata.

Risultati ultimo turno del campionato di calcio inglese

Il 20° turno di Premier League ha consegnato verdetti pesanti, delineando una classifica che vede l’Arsenal tentare la fuga per la prima volta con una certa convinzione. Mentre le inseguitrici storiche come Manchester City e Liverpool mostrano evidenti difficoltà di gestione dei risultati, nuove forze come Aston Villa (che aggancia il City al secondo posto) e Brentford si consolidano nelle zone nobili. Di seguito tutti i dettagli della giornata appena conclusa, la classifica aggiornata e l’analisi delle sfide che ci attendono nell’imminente turno infrasettimanale.

RISULTATI 20° GIORNATA PREMIER LEAGUE

Aston Villa – Nottingham Forest 3-1 (45’+1 Watkins [A], 49′, 73′ McGinn [A]; 61′ Gibbs-White [N])

Brighton & Hove Albion – Burnley 2-0 (29′ Rutter, 47′ Ayari)

Wolverhampton – West Ham 3-0 (4′ Arias, 31′ rig. Hwang, 41′ Mané)

AFC Bournemouth – Arsenal 2-3 (10′ Evanilson, 16′ Gabriel [A], 54′, 71′ Rice [A], 76′ Kroupi)

Everton – Brentford 2-4 (11′ Igor Thiago, 50′ Collins, 51′ Igor Thiago, 66′ Beto [E], 88′ Igor Thiago, 90’+1 Barry [E])

Fulham – Liverpool 2-2 (17′ Wilson [F], 57′ Wirtz [L], 90’+4 Gakpo [L], 90’+7 Reed [F])

Leeds United – Manchester United 1-1 (62′ Aaronson [L], 65′ Cunha [M])

Manchester City – Chelsea 1-1 (42′ Reijnders [M], 90’+4 E. Fernández [C])

Newcastle – Crystal Palace 2-0 (71′ Guimarães, 78′ Thiaw)

Tottenham – Sunderland 1-1 (30′ Davies [T], 80′ Brobbey [S])

Classifica Premier League 2025-2026

  1. Arsenal 48
  2. Manchester City 42
  3. Aston Villa 42
  4. Liverpool 34
  5. Chelsea 31
  6. Manchester United 31
  7. Brentford 30
  8. Sunderland 30
  9. Newcastle 29
  10. Brighton & Hove Albion 28
  11. Fulham 28
  12. Everton 28
  13. Tottenham 27
  14. Crystal Palace 27
  15. AFC Bournemouth 23
  16. Leeds United 22
  17. Nottingham Forest 18
  18. West Ham 14
  19. Burnley 12
  20. Wolverhampton 6
Pronostici Premier 21a giornata: il programma completo

Martedì 6 Gennaio

  • Ore 21:00: West Ham vs Nottingham Forest

Mercoledì 7 Gennaio

  • Ore 20:30: Crystal Palace vs Aston Villa
  • Ore 20:30: Fulham vs Chelsea
  • Ore 20:30: Brentford vs Sunderland
  • Ore 20:30: AFC Bournemouth vs Tottenham
  • Ore 20:30: Manchester City vs Brighton & Hove Albion
  • Ore 20:30: Everton vs Wolverhampton
  • Ore 21:15: Burnley vs Manchester United
  • Ore 21:15: Newcastle vs Leeds United

Giovedì 8 Gennaio

  • Ore 21:00: Arsenal vs Liverpool

Pronostici Premier League giornata 18

Le sfide da non perdere

Il turno infrasettimanale si apre martedì con una sfida drammatica in chiave salvezza: West Ham-Nottingham Forest è probabilmente l’ultima spiaggia per la gestione tecnica degli Hammers, chiamati a reagire davanti al proprio pubblico dopo il tracollo contro i Wolves.

Il mercoledì offre un menù ricchissimo. Il Manchester City non può permettersi calcoli contro il Brighton: Guardiola deve vincere per non rischiare di vedere l’Arsenal scappare via definitivamente. L’Aston Villa, appaiato ai Citizens, ha un esame di maturità a Selhurst Park contro il Crystal Palace, campo tradizionalmente ostico. Interessantissimo il derby londinese Fulham-Chelsea, con i Blues che cercano continuità, e lo scontro diretto per il settimo posto tra Brentford-Sunderland, due delle rivelazioni di questa stagione.

Tutti gli occhi, però, sono puntati sul Big Match di giovedì sera: Arsenal-Liverpool. All’Emirates Stadium, l’Arsenal ha l’occasione di chiudere virtualmente i conti con una rivale storica. Una vittoria porterebbe i Gunners a un vantaggio in doppia cifra sul Liverpool, estromettendo di fatto i Reds dalla corsa al titolo (-17 punti virtuali). La squadra di Slot arriva a Londra incerottata, senza punte di ruolo e con il morale scosso dai recenti pareggi.

