La schedina di oggi, è dedicata alle partite di calcio della 21° giornata di Premierl League inglese, in programma mercoledì 7 gennaio 2026. Scopri insieme a noi, le tre partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Multipla Premier League: Schedina valida per la 21° giornata.
La Schedina in multipla di Premier League
Oggi 7 gennaio 2026, si giocano le partite della ventunesima giornata in Premier League. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers
Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.
Pronostico Brentford-Sunderland
La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite della diciannovesima turno di campionato inglese di Premier League, è in programma oggi alle ore 20.30 e vede scendere in campo la formazione di casa del Brentford contro il Sunderland.
Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria Brentford, offerta a quota 1.83 su Admiralbet e Goldbet.
Multipla Crystal Palace-Aston Villa
Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla di calcio, è quello che si gioca allo stadio Selhurst Park Stadium, tra la squadra di casa del Crystal Palace e la formazione ospite dell’Aston Villa.
Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Aston Villa, offerta a quota 2.35 su Snai e Sisal
Scommessa Newsclastle-Leeds
La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio inglese, è in programma questa sera e vede scendere in campo Newcastle-Leeds
Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Premier League, vi consiglia l’opzione Vittoria Newcastle+Over 1.5, offerta a quota 1.95 su Netbet e Goldbet
Riepilogo Multiple
Quote Sisal:
MULTIPLA 1X2 @8.40
Brentford-Sunderland: 1 a quota 1.83
Crystal Palace-Aston Villa: 2 a quota 2.35
Newcastle-Leeds: 1+Over 1.5 a quota 1.95
