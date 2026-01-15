Il campionato di calcio inglese torna in campo nel fine settimana, una 22° giornata di Premier League che inizierà col botto, nel lunch match di sabato, il derby di Manchester tra United-City di cui parliamo, ma approfondiamo un altro dei match del sabato come free pick di questo turno, andando col Pronostico Leeds-Fulham 17 gennaio 2026.

Pronostico Leeds-Fulham 17 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Leeds-Fulham, match della 22° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Fulham è al 9° posto con 31 punti dopo l’ottimo 2-1 sul Chelsea nell’ultimo turno. La squadra di coach Marco Silva ha vinto anche in settimana in FA Cup e tra campionato e coppa non perde da 6 partite, con 4 vittorie e 2 pareggi e ora il Fulham ha la possibilità di mantenere questa striscia di imbattibilità nella trasferta ad Elland Road.

Il Leeds è al 16° posto con 22 punti, a +8 dalla zona retrocessione, anche se la squadra non vince da 4 turni in campionato, con 3 pareggi a cui ha fatto seguito il recente 3-4 sul campo del Newcastle. Il Leeds non perde però da 4 giornate in casa (2 pareggi e 2 vittorie) e anche lei ha giocato in FA Cup la scorsa settimana, col 3-1 sul campo del Derby.

Probabili Formazioni Leeds-Fulham

LEEDS (3-5-2): Lucas Perri; Rodon, Bijol, Struijk; Justin, Gruev, Ampadu, Stach,Gudmundosson; Aaronson, Calvert-Lewin.

FULHAM (3-4-2-1): Leno; Diop, Andersen, Cuenca; Castagne, Berge, Cairney, Robinson; Wilson, Smith Rowe; Jimenez.

Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Leeds-Fulham?

La sfida Leeds-Fulham è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW.

Migliori quote per Leeds-Fulham

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Leeds-Fulham

Il Leeds nell’ultima partita in casa ha fermato sul 1-1 lo United, e ha segnato 3 Under nelle ultime 4 giornate di campionato. Il Fulham arriva da un doppio Under in trasferta e due degli ultimi 3 precedenti contro il Leeds si sono chiusi con 2 gol o meno. Andiamo con Under, la selezione di Morfeo per questo turno del campionato di calcio inglese.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.73 BET365

Risultato Esatto Finale Leeds-Fulham

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-2.

Analisi derby di Manchester tra United-City e risultati free pick

La 22° giornata di Premier League si aprirà sabato alle ore 13:30 dall’Old Trafford col big match, il derby tra Manchester United-Manchester City. Altra stagione difficile per i Red Devils, al momento solo al 7° posto, che in campionato non perdono da 4 turni, ma dopo l’1-0 sul Newcastle sono arrivati solo 3 pareggi per lo United. Il City a sua volta arriva da 3 pareggi consecutivi, è al 2° posto con 43 punti, ma ha perso terreno sull’Arsenal capolista, con i Gunners avanti 6 punti. Il City ha vinto l’ultimo derby, ma nei 4 precedenti scontri lo United aveva portato a casa 2 vittorie e 2 pareggi. Per questo scontro le quote favoriscono gli uomini di Guardiola @1.95 sullo United @3.60 (pareggio @3.80).

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (8-9-1, -2.09)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌

