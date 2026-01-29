Andiamo a vedere cosa ci aspetta nel weekend del campionato di calcio inglese con la 24° giornata di Premier League che si concluderà col posticipo di lunedì sera su cui si concentra la free pick di questo turno. Pronostico Sunderland-Burnley 2 febbraio 2026.

Pronostico Sunderland-Burnley 2 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sunderland-Burnley, match della 24° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Sunderland è a centro classifica con 33 punti dopo 23 giornate, e ha perso 2 delle ultime 3 partite, entrambe in trasferta, intervallate però dal successo interno per 2-1 sul Crystal Palace. Ben 23 dei 33 punti del Sunderland sono arrivate dalle partite giocate in casa allo Stadium of Light, sarebbe al 5° posto di Premier considerando solo il rendimento interno.

Il Burnley è penultimo con 15 punti, a -10 dalla salvezza, per una squadra che ha vinto solo 3 volte in campionato, anche se ha dato segnali di ripresa con 3 pareggi consecutivi fermando tre big come: Manchester United, Liverpool e anche il Tottenham nel 2-2 dello scorso turno!

Probabili Formazioni Sunderland-Burnley

Sunderland: Robin Roefs, Reinildo, Daniel Ballard, Omar Alderete, Nordi Mukiele, Habib Diarra, Trai Hume, Noah Sadiki, Enzo Le Fee, Chemsdine Talbi, Brian Brobbey.

Burnley: Martin Dubravka, Axel Tuanzebe, Maxime Esteve, Bashir Humphreys, Lucas Pires, Lesley Ugochukwu, Florentino Luis, Kyle Walker, Jaidon Anthony, Marcus Edwards, Armando Broja.

Guida TV Calcio: dove vedere Sunderland-Burnley?

Il match in programma lunedì 2 febbraio, alle ore 21:00, sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport e anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Sunderland-Burnley

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sunderland-Burnley

Per questa giornata di Premier League il nostro esperto Morfeo ha scelto Under 2.5 gol, come è sempre stato negli ultimi 4 precedenti tra queste due formazioni, anche se il Sunderland arriva da 4 Over tra campionato e coppa, e anche il Burnley ha segnato 4 Over nelle ultime 5, ma in questa sfida ci aspettiamo meno reti totali.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.73

Risultato Esatto Finale di Sunderland-Burnley

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 1-1, 1-2.

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (10-9-1, -0.41)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌

Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅

Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.