Andiamo a vedere cosa ci aspetta nel weekend del campionato di calcio inglese con la 24° giornata di Premier League che si concluderà col posticipo di lunedì sera su cui si concentra la free pick di questo turno. Pronostico Sunderland-Burnley 2 febbraio 2026.
Pronostico Sunderland-Burnley 2 febbraio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Sunderland-Burnley, match della 24° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.
Il Sunderland è a centro classifica con 33 punti dopo 23 giornate, e ha perso 2 delle ultime 3 partite, entrambe in trasferta, intervallate però dal successo interno per 2-1 sul Crystal Palace. Ben 23 dei 33 punti del Sunderland sono arrivate dalle partite giocate in casa allo Stadium of Light, sarebbe al 5° posto di Premier considerando solo il rendimento interno.
Il Burnley è penultimo con 15 punti, a -10 dalla salvezza, per una squadra che ha vinto solo 3 volte in campionato, anche se ha dato segnali di ripresa con 3 pareggi consecutivi fermando tre big come: Manchester United, Liverpool e anche il Tottenham nel 2-2 dello scorso turno!
Probabili Formazioni Sunderland-Burnley
Sunderland: Robin Roefs, Reinildo, Daniel Ballard, Omar Alderete, Nordi Mukiele, Habib Diarra, Trai Hume, Noah Sadiki, Enzo Le Fee, Chemsdine Talbi, Brian Brobbey.
Burnley: Martin Dubravka, Axel Tuanzebe, Maxime Esteve, Bashir Humphreys, Lucas Pires, Lesley Ugochukwu, Florentino Luis, Kyle Walker, Jaidon Anthony, Marcus Edwards, Armando Broja.
Guida TV Calcio: dove vedere Sunderland-Burnley?
Il match in programma lunedì 2 febbraio, alle ore 21:00, sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport e anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.
Migliori quote per Sunderland-Burnley
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Sunderland-Burnley
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.72
|3.50
|5.00
|1.76
|3.65
|4.85
|1.72
|3.60
|5.00
|1.70
|3.55
|4.90
|1.70
|3.60
|5.00
Le nostre scommesse su Sunderland-Burnley
Per questa giornata di Premier League il nostro esperto Morfeo ha scelto Under 2.5 gol, come è sempre stato negli ultimi 4 precedenti tra queste due formazioni, anche se il Sunderland arriva da 4 Over tra campionato e coppa, e anche il Burnley ha segnato 4 Over nelle ultime 5, ma in questa sfida ci aspettiamo meno reti totali.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.73
Risultato Esatto Finale di Sunderland-Burnley
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 1-1, 1-2.
Risultati Scommesse Premier League 2025-2026
Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (10-9-1, -0.41)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅
Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅
