Pronostico Sunderland-Burnley: le scommesse sul posticipo della 24° giornata di Premier League del 02-02-2026

29 Gennaio 2026

Andiamo a vedere cosa ci aspetta nel weekend del campionato di calcio inglese con la 24° giornata di Premier League che si concluderà col posticipo di lunedì sera su cui si concentra la free pick di questo turno. Pronostico Sunderland-Burnley 2 febbraio 2026.

Pronostico Sunderland-Burnley 2 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sunderland-Burnley, match della 24° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Sunderland è a centro classifica con 33 punti dopo 23 giornate, e ha perso 2 delle ultime 3 partite, entrambe in trasferta, intervallate però dal successo interno per 2-1 sul Crystal Palace. Ben 23 dei 33 punti del Sunderland sono arrivate dalle partite giocate in casa allo Stadium of Light, sarebbe al 5° posto di Premier considerando solo il rendimento interno.

Il Burnley è penultimo con 15 punti, a -10 dalla salvezza, per una squadra che ha vinto solo 3 volte in campionato, anche se ha dato segnali di ripresa con 3 pareggi consecutivi fermando tre big come: Manchester United, Liverpool e anche il Tottenham nel 2-2 dello scorso turno!

Probabili Formazioni Sunderland-Burnley

Sunderland: Robin Roefs, Reinildo, Daniel Ballard, Omar Alderete, Nordi Mukiele, Habib Diarra, Trai Hume, Noah Sadiki, Enzo Le Fee, Chemsdine Talbi, Brian Brobbey.

Burnley: Martin Dubravka, Axel Tuanzebe, Maxime Esteve, Bashir Humphreys, Lucas Pires, Lesley Ugochukwu, Florentino Luis, Kyle Walker, Jaidon Anthony, Marcus Edwards, Armando Broja.

Guida TV Calcio: dove vedere Sunderland-Burnley?

Il match in programma lunedì 2 febbraio, alle ore 21:00, sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport e anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Sunderland-Burnley

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Sunderland-Burnley
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.723.505.00
1.763.654.85
1.723.605.00
1.703.554.90
1.703.605.00

Le nostre scommesse su Sunderland-Burnley

Per questa giornata di Premier League il nostro esperto Morfeo ha scelto Under 2.5 gol, come è sempre stato negli ultimi 4 precedenti tra queste due formazioni, anche se il Sunderland arriva da 4 Over tra campionato e coppa, e anche il Burnley ha segnato 4 Over nelle ultime 5, ma in questa sfida ci aspettiamo meno reti totali.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.73

Risultato Esatto Finale di Sunderland-Burnley

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 1-1, 1-2.

