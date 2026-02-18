Weekend di calcio inglese, dopo la pausa per la coppa, questo fine settimana torna il campionato con la 27° giornata di Premier League e per questo turno il nostro esperto di calcio britannico, Morfeo, abbiamo scelto il Pronostico Chelsea-Burnley 21 febbraio 2026.

Pronostico Chelsea-Burnley 21 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Chelsea-Burnley, match della 27° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Chelsea ha interrotto la striscia vincente in campionato con un mezzo passo falso, il 2-2 interno contro il Leeds, arrivano nel turno prima della pausa per la coppa inglese. I Blues rimangono comunque al 5° posto.

Il Burnley ha altri obiettivi, ovvero la salvezza visto che al momento è al penultimo posto con 18 punti, a -9 dalla salvezza che rimane lontana e difficile, ma il successo dello scorso turno per 3-2 sul campo del Crystal Palace ha riacceso qualche speranza.

Probabili Formazioni Chelsea-Burnley

Chelsea: Robert Sanchez, Jorrel Hato, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Reece James, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Pedro Neto, Cole Palmer, Estevao, Joao Pedro.

Burnley: Martin Dubravka, Joe Worrall, Josh Laurent, Maxime Esteve, Bashir Humphreys, Hannibal, Lesley Ugochukwu, Kyle Walker, Marcus Edwards, Jaidon Anthony, Zian Flemming.

Guida TV Calcio: dove vedere Chelsea-Burnley?

Puoi seguire le partite di Premier League in diretta TV sui canali di Sky Sport e anche in diretta streaming con Sky GO e NOW. Il match è in programma sabato 21 febbraio alle ore 16:00 da Stamford Bridge a Londra.

Le migliori quote per Chelsea-Burnley

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Chelsea-Burnley

Per questa settimana il nostro esperto sul calcio inglese, Morfeo, ha scelto questo Gol No, ovvero entrambe le squadre non riusciranno a segnare, un pò come è stato nel match d’andata vinto 2-0 dal Chelsea sul campo del Burnley. Il Chelsea la settimana scorsa ha vinto 4-0 in trasferta sul campo dell’Hull in FA Cup, e potrebbe mantenere la porta inviolata anche in questa sfida a Londra contro il Burnley che con 28 gol all’attivo ha uno dei peggiori attacchi del campionato di calcio inglese.

PRONOSTICO: GOL NO @1.80

Risultato Esatto Finale per Chelsea-Burnley

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-0, 3-1.

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (12-10-1, +0.19)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌

Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅

Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌

Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅

Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.