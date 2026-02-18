Pronostico Chelsea-Burnley: probabili formazioni, statistiche, quote e scommesse 27° giornata di Premier League

Pronostico Chelsea-Burnley 21 febbraio 2026
Pronostici Premier League
Avatar
di
18 Febbraio 2026

Weekend di calcio inglese, dopo la pausa per la coppa, questo fine settimana torna il campionato con la 27° giornata di Premier League e per questo turno il nostro esperto di calcio britannico, Morfeo, abbiamo scelto il Pronostico Chelsea-Burnley 21 febbraio 2026.

Pronostico Chelsea-Burnley 21 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Chelsea-Burnley, match della 27° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Chelsea ha interrotto la striscia vincente in campionato con un mezzo passo falso, il 2-2 interno contro il Leeds, arrivano nel turno prima della pausa per la coppa inglese. I Blues rimangono comunque al 5° posto.

Il Burnley ha altri obiettivi, ovvero la salvezza visto che al momento è al penultimo posto con 18 punti, a -9 dalla salvezza che rimane lontana e difficile, ma il successo dello scorso turno per 3-2 sul campo del Crystal Palace ha riacceso qualche speranza.

Pronostico Chelsea-Burnley 21 febbraio 2026

Pronostico Chelsea-Burnley 21 febbraio 2026

Probabili Formazioni Chelsea-Burnley

Chelsea: Robert Sanchez, Jorrel Hato, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Reece James, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Pedro Neto, Cole Palmer, Estevao, Joao Pedro.

Burnley: Martin Dubravka, Joe Worrall, Josh Laurent, Maxime Esteve, Bashir Humphreys, Hannibal, Lesley Ugochukwu, Kyle Walker, Marcus Edwards, Jaidon Anthony, Zian Flemming. 

Guida TV Calcio: dove vedere Chelsea-Burnley?

Puoi seguire le partite di Premier League in diretta TV sui canali di Sky Sport e anche in diretta streaming con Sky GO e NOW. Il match è in programma sabato 21 febbraio alle ore 16:00 da Stamford Bridge a Londra.

Le migliori quote per Chelsea-Burnley

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Chelsea-Burnley
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.207.0013.00
1.227.0010.00
1.236.6010.00
1.207.0011.00
1.226.5012.00

Le nostre scommesse su Chelsea-Burnley

Per questa settimana il nostro esperto sul calcio inglese, Morfeo, ha scelto questo Gol No, ovvero entrambe le squadre non riusciranno a segnare, un pò come è stato nel match d’andata vinto 2-0 dal Chelsea sul campo del Burnley. Il Chelsea la settimana scorsa ha vinto 4-0 in trasferta sul campo dell’Hull in FA Cup, e potrebbe mantenere la porta inviolata anche in questa sfida a Londra contro il Burnley che con 28 gol all’attivo ha uno dei peggiori attacchi del campionato di calcio inglese.

PRONOSTICO: GOL NO @1.80

Risultato Esatto Finale per Chelsea-Burnley

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-0, 3-1.

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (12-10-1, +0.19)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅
Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅
Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌
Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅
Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅

