Pronostico Arsenal-Chelsea: big match che chiude la 28° giornata di Premier League l’1 marzo 2026

Torna in campo il campionato di calcio inglese nel weekend, a chiudere la 28° giornata di Premier League ci sarà il big match tra Gunners e Blues, uno dei tanti derby di Londra. Pronostico Arsenal-Chelsea 1 marzo 2026.
Pronostico Arsenal-Chelsea 1 marzo 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Arsenal-Chelsea, match della 28° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.
L’Arsenal è al comando del campionato di calcio inglese con 61 punti, a +5 dal City, e i Gunners sono reduci da 4-1 sul Tottenham lo scorso turno di Premier.
Il Chelsea è al 5° posto con 45 punti e arriva da 2 pareggi che hanno rallentato ulteriormente la corsa europea dei Blues che tra l’altro lo scorso turno ci hanno traditi col Gol No, facendosi recuperare nei minuti di recupero sul 1-1 contro il Burnley.
Probabili Formazioni Arsenal-Chelsea
Arsenal: Raya, Hincapie, Saliba, Gabriel, Timber, Zubimendi, Rice, Trossard, Odegaard, Saka, Gyokeres.
Chelsea: Sanchez, Gusto, Sarr, Chalobah, James, Santos, Caicedo, Neto, Palmer, Fernandez, Pedro.
Guida TV Calcio: dove vedere Arsenal-Chelsea?
Fischio di inizio domenica alle ore 17:30 all’Emirates Stadium, match visibile in diretta tv sui canali Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e NOW TV.
Le migliori quote per Arsenal-Chelsea
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Arsenal-Chelsea
|
01/03/2026
17.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.60
|4.00
|5.25
|1.60
|3.80
|5.50
|1.62
|4.00
|5.20
|1.60
|4.00
|5.25
|1.60
|4.10
|5.25
Le nostre scommesse su Arsenal-Chelsea
In questo momento i Gunners sono superiori ai Blues e avranno anche il supporto del fattore casa, dove l’Arsenal è quasi perfetta con un rendimento da 10-2-1. L’Arsenal non perde contro il Chelsea dal 2021, da allora 8 vittorie Gunners e 3 pareggi su tutte le competizioni. Dopo l’1-1 dell’andata in trasferta in campionato, l’Arsenal ha battuto il Chelsea nel doppio confronto di EFL. La quota non concede tanto ma la proviamo lo stesso.
PRONOSTICO: VITTORIA ARSENAL @1.62
Risultato Esatto Finale per Arsenal-Chelsea
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-0, 2-2.
Risultati Scommesse Premier League 2025-2026
Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (12-11-1, -0.81)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅
Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅
Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌
Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅
Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅
Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌
