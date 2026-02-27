Pronostico Arsenal-Chelsea: big match che chiude la 28° giornata di Premier League l’1 marzo 2026

Pronostico Arsenal-Chelsea 1 marzo 2026
Pronostici Premier League
Avatar
di
27 Febbraio 2026

Torna in campo il campionato di calcio inglese nel weekend, a chiudere la 28° giornata di Premier League ci sarà il big match tra Gunners e Blues, uno dei tanti derby di Londra. Pronostico Arsenal-Chelsea 1 marzo 2026.

Pronostico Arsenal-Chelsea 1 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Arsenal-Chelsea, match della 28° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

L’Arsenal è al comando del campionato di calcio inglese con 61 punti, a +5 dal City, e i Gunners sono reduci da 4-1 sul Tottenham lo scorso turno di Premier.

Il Chelsea è al 5° posto con 45 punti e arriva da 2 pareggi che hanno rallentato ulteriormente la corsa europea dei Blues che tra l’altro lo scorso turno ci hanno traditi col Gol No, facendosi recuperare nei minuti di recupero sul 1-1 contro il Burnley.

Pronostico Arsenal-Chelsea 1 marzo 2026

Pronostico Arsenal-Chelsea 1 marzo 2026

Probabili Formazioni Arsenal-Chelsea

Arsenal: Raya, Hincapie, Saliba, Gabriel, Timber, Zubimendi, Rice, Trossard, Odegaard, Saka, Gyokeres.

Chelsea: Sanchez, Gusto, Sarr, Chalobah, James, Santos, Caicedo, Neto, Palmer, Fernandez, Pedro.

Guida TV Calcio: dove vedere Arsenal-Chelsea?

Fischio di inizio domenica alle ore 17:30 all’Emirates Stadium, match visibile in diretta tv sui canali Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e NOW TV.

Le migliori quote per Arsenal-Chelsea

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Arsenal-Chelsea
01/03/2026
17.00
Bookmaker1X2
1.604.005.25
1.603.805.50
1.624.005.20
1.604.005.25
1.604.105.25

Le nostre scommesse su Arsenal-Chelsea

In questo momento i Gunners sono superiori ai Blues e avranno anche il supporto del fattore casa, dove l’Arsenal è quasi perfetta con un rendimento da 10-2-1. L’Arsenal non perde contro il Chelsea dal 2021, da allora 8 vittorie Gunners e 3 pareggi su tutte le competizioni. Dopo l’1-1 dell’andata in trasferta in campionato, l’Arsenal ha battuto il Chelsea nel doppio confronto di EFL. La quota non concede tanto ma la proviamo lo stesso. 

PRONOSTICO: VITTORIA ARSENAL @1.62

Risultato Esatto Finale per Arsenal-Chelsea

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-0, 2-2.

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (12-11-1, -0.81)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅
Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅
Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌
Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅
Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅
Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Chelsea-Burnley: probabili formazioni, statistiche, quote e scommesse 27° giornata di Premier League
Pronostici Premier League
Pronostico Chelsea-Burnley: probabili formazioni, statistiche, quote e scommesse 27° giornata di Premier League
18 Febbraio 2026
Pronostico Nottingham-Wolverhampton: le scommesse sul turno infrasettimanale, 26° giornata di Premier League
Pronostici Premier League
Pronostico Nottingham-Wolverhampton: le scommesse sul turno infrasettimanale, 26° giornata di Premier League
10 Febbraio 2026
Pronostico Wolverhampton-Chelsea: analisi, probabili formazioni e scommesse 25° giornata Premier League del 07-02-26
Pronostici Premier League
Pronostico Wolverhampton-Chelsea: analisi, probabili formazioni e scommesse 25° giornata Premier League del 07-02-26
5 Febbraio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.