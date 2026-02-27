Pronostico Arsenal-Chelsea: big match che chiude la 28° giornata di Premier League l’1 marzo 2026

Torna in campo il campionato di calcio inglese nel weekend, a chiudere la 28° giornata di Premier League ci sarà il big match tra Gunners e Blues, uno dei tanti derby di Londra. Pronostico Arsenal-Chelsea 1 marzo 2026.

Pronostico Arsenal-Chelsea 1 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Arsenal-Chelsea, match della 28° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

L’Arsenal è al comando del campionato di calcio inglese con 61 punti, a +5 dal City, e i Gunners sono reduci da 4-1 sul Tottenham lo scorso turno di Premier.

Il Chelsea è al 5° posto con 45 punti e arriva da 2 pareggi che hanno rallentato ulteriormente la corsa europea dei Blues che tra l’altro lo scorso turno ci hanno traditi col Gol No, facendosi recuperare nei minuti di recupero sul 1-1 contro il Burnley.

Probabili Formazioni Arsenal-Chelsea

Arsenal: Raya, Hincapie, Saliba, Gabriel, Timber, Zubimendi, Rice, Trossard, Odegaard, Saka, Gyokeres.

Chelsea: Sanchez, Gusto, Sarr, Chalobah, James, Santos, Caicedo, Neto, Palmer, Fernandez, Pedro.

Guida TV Calcio: dove vedere Arsenal-Chelsea?

Fischio di inizio domenica alle ore 17:30 all’Emirates Stadium, match visibile in diretta tv sui canali Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e NOW TV.

Le migliori quote per Arsenal-Chelsea

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Arsenal-Chelsea

In questo momento i Gunners sono superiori ai Blues e avranno anche il supporto del fattore casa, dove l’Arsenal è quasi perfetta con un rendimento da 10-2-1. L’Arsenal non perde contro il Chelsea dal 2021, da allora 8 vittorie Gunners e 3 pareggi su tutte le competizioni. Dopo l’1-1 dell’andata in trasferta in campionato, l’Arsenal ha battuto il Chelsea nel doppio confronto di EFL. La quota non concede tanto ma la proviamo lo stesso.

PRONOSTICO: VITTORIA ARSENAL @1.62

Risultato Esatto Finale per Arsenal-Chelsea

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-0, 2-2.

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (12-11-1, -0.81)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌

Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅

Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌

Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅

Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅

Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.