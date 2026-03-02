Pronostico Leeds-Sunderland: turno infrasettimanale, 29° giornata di Premier League del 03-03-2026

Pronostico Leeds-Sunderland 3 marzo 2026
Pronostici Premier League
di
2 Marzo 2026

Tra martedì e giovedì si gioca un turno infrasettimanale del campionato di calcio inglese, con la 29° giornata di Premier League e ci concentriamo sulla sfida di martedì alle 20:30 ad Elland Road. Pronostico Leeds-Sunderland 3 marzo 2026.

Pronostico Leeds-Sunderland 3 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Leeds-Sunderland, match della 29° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Leeds è al 15° posto con 31 punti e non vince da 3 giornate. Dopo due pareggi nel weekend è arrivata la sconfitta di misura per 0-1 contro il City, anche se il Leeds in questa sfida ha fatto faticare la corazzata di Pep Guardiola.

Il Sunderland è scesa al 12° posto con 37 punti dopo 4 giornate senza vittorie. Almeno dopo 3 sconfitte di fila, il Sunderland nel fine settimana ha strappato almeno un punto nella trasferta sul campo del Bournemouth.

Pronostico Leeds-Sunderland 3 marzo 2026

Probabili Formazioni Leeds-Sunderland

LEEDS (4-2-3-1): Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Stach, Gruev, Ampadu, Gudmundsson; Aaronson, Calvert-Lewin.

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Geertruida, Ballard, Alderete, Hume; Xhaka, Sadiki; Talbi, Diarra, Le Fee; Mayenda.

Guida TV Calcio: dove vedere Leeds-Sunderland?

La sfida Leeds-Sunderland è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go e NOW Tv.

Migliori quote per Leeds-Sunderland

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Leeds-Sunderland
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.903.504.00
1.903.404.20
1.903.504.10
1.873.454.00
1.903.504.10

Le nostre scommesse su Leeds-Sunderland

Negli ultimi 3 precedenti queste due squadre sono sempre andate entrambe a segno, compreso l’1-1 dell’andata sul campo del Sunderland, ma per questo scontro il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, suggerisce il Gol No. Vi ricordo che tutte le giocate e i contenuti di Morfeo sulla Premier, e di tutti gli altri tipster sui principali sport americani, sono in esclusiva nel VIP Telegram di BETTING MANIAC, trovi i riferimenti in fondo a questo articolo.

PRONOSTICO: GOL NO @1.90

Risultato Esatto Finale per Leeds-Sunderland

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-3, 1-1.

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (13-11-1, -0.19)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅
Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅
Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌
Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅
Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅
Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌
Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅

