6 Marzo 2026

Premier League ferma in Inghilterra dove torna la FA Cup col quinto turno, gli ottavi di finale, con alcune big in campo, ma anche alcune cenerentole che sperano di continuare il loro sogno nella coppa più antica del mondo del calcio. Pronostici FA Cup 6-9 marzo 2026.

Pronostici FA Cup 6-9 marzo 2026: il programma completo della coppa inglese

In Inghilterra il campionato si ferma per lasciare spazio al torneo più antico e affascinante del mondo: la FA Cup. Il quinto turno (gli ottavi di finale) regala come sempre incroci suggestivi, mettendo di fronte le superpotenze della Premier League alle “cenerentole” delle serie minori.

  • Venerdì 06 Marzo, 21:00
    Wolverhampton vs Liverpool
  • Sabato 07 Marzo, 13:15
    Mansfield Town vs Arsenal
  • Sabato 07 Marzo, 18:45
    Wrexham vs Chelsea
  • Sabato 07 Marzo, 21:00
    Newcastle vs Manchester City
  • Domenica 08 Marzo, 13:00
    Fulham vs Southampton
  • Domenica 08 Marzo, 14:30
    Port Vale vs Sunderland
  • Domenica 08 Marzo, 17:30
    Leeds vs Norwich City
  • Lunedì 09 Marzo, 20:30
    West Ham vs Brentford
Le analisi delle sfide di FA Cup

Ad aprire le danze sarà il Liverpool, impegnato venerdì sera (21:00) al Molineux contro il Wolverhampton. Una sfida dal forte sapore di Premier League che promette subito spettacolo e grande intensità.

Il sabato è il giorno dedicato alle grandi suggestioni. Alle 13:15 la capolista della Premier, l’Arsenal, scende in campo contro il piccolo Mansfield Town. Alle 18:45 i riflettori si spostano in Galles, dove il Wrexham sogna lo scalpo d’autore ospitando un Chelsea in cerca di sicurezze. In serata (21:00) si fa sul serio: Newcastle e Manchester City si scontrano in una gara da dentro o fuori che ha il sapore di una finale anticipata.

La domenica è ricca di incroci interessanti tra categorie, con il Port Vale che spera nell’impresa casalinga contro il Sunderland (14:30) e la classica del calcio inglese tra Leeds e Norwich City (17:30). A chiudere il quadro sarà il posticipo di lunedì sera (20:30), un altro scontro diretto tra squadre della massima serie: il derby londinese tra West Ham e Brentford.

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (14-11-1, +0.71)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅
Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅
Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌
Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅
Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅
Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌
Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅
Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅

