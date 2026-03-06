Premier League ferma in Inghilterra dove torna la FA Cup col quinto turno, gli ottavi di finale, con alcune big in campo, ma anche alcune cenerentole che sperano di continuare il loro sogno nella coppa più antica del mondo del calcio. Pronostici FA Cup 6-9 marzo 2026.

Pronostici FA Cup 6-9 marzo 2026: il programma completo della coppa inglese

In Inghilterra il campionato si ferma per lasciare spazio al torneo più antico e affascinante del mondo: la FA Cup. Il quinto turno (gli ottavi di finale) regala come sempre incroci suggestivi, mettendo di fronte le superpotenze della Premier League alle “cenerentole” delle serie minori.

Venerdì 06 Marzo, 21:00

Wolverhampton vs Liverpool

Wolverhampton vs Liverpool Sabato 07 Marzo, 13:15

Mansfield Town vs Arsenal

Mansfield Town vs Arsenal Sabato 07 Marzo, 18:45

Wrexham vs Chelsea

Wrexham vs Chelsea Sabato 07 Marzo, 21:00

Newcastle vs Manchester City

Newcastle vs Manchester City Domenica 08 Marzo, 13:00

Fulham vs Southampton

Fulham vs Southampton Domenica 08 Marzo, 14:30

Port Vale vs Sunderland

Port Vale vs Sunderland Domenica 08 Marzo, 17:30

Leeds vs Norwich City

Leeds vs Norwich City Lunedì 09 Marzo, 20:30

West Ham vs Brentford

Le analisi delle sfide di FA Cup

Ad aprire le danze sarà il Liverpool, impegnato venerdì sera (21:00) al Molineux contro il Wolverhampton. Una sfida dal forte sapore di Premier League che promette subito spettacolo e grande intensità.

Il sabato è il giorno dedicato alle grandi suggestioni. Alle 13:15 la capolista della Premier, l’Arsenal, scende in campo contro il piccolo Mansfield Town. Alle 18:45 i riflettori si spostano in Galles, dove il Wrexham sogna lo scalpo d’autore ospitando un Chelsea in cerca di sicurezze. In serata (21:00) si fa sul serio: Newcastle e Manchester City si scontrano in una gara da dentro o fuori che ha il sapore di una finale anticipata.

La domenica è ricca di incroci interessanti tra categorie, con il Port Vale che spera nell’impresa casalinga contro il Sunderland (14:30) e la classica del calcio inglese tra Leeds e Norwich City (17:30). A chiudere il quadro sarà il posticipo di lunedì sera (20:30), un altro scontro diretto tra squadre della massima serie: il derby londinese tra West Ham e Brentford.

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (14-11-1, +0.71)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌

Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅

Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌

Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅

Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅

Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌

Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅

Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.