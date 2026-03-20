Una delle sfide più interessanti della 31° giornata di Premier League inglese si gioca sabato alle ore 18:30 dall’Hill Dickinson Stadium in uno scontro diretto che vale l’Europa. Pronostico Everton-Chelsea 21 marzo 2026.
Pronostico Everton-Chelsea 21 marzo 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Everton-Chelsea, match della 31° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.
L’Everton al momento è ottava, ma un settimo posto dovrebbe bastare per garantirsi la partecipazione almeno alla prossima Conference League. I Toffees, dopo anni in cui si sono ritrovati invischiati in pericolose lotte per la salvezza, finalmente possono aspirare a tornare in Europa.
Una delle principali rivali dell’Everton in questa lotta per l’Europa è proprio il Chelsea. I Blues vengono da una sonora sconfitta per 3-0 a Stamford Bridge contro un inarrestabile PSG. La delusione è tanta e c’è bisogno di trasformare la rabbia in motivazione per finire la stagione al meglio. Il quarto posto occupato dall’Aston Villa dista solo 3 punti e la squadra di Londra ha 8 giornate a disposizione per provare a recuperare.
Probabili Formazioni Everton-Chelsea
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry.
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong, Sarr, Fofana, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Joao Pedro.
Guida TV Calcio: dove vedere Everton-Chelsea?
La partita si giocherà sabato 21 marzo alle 18:30. La diretta dell’incontro sarà disponibile sui canali di Sky Sport oppure in streaming su NOW o sull’app di Sky Go.
Migliori quote per Everton-Chelsea
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Everton-Chelsea
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|3.40
|3.60
|2.10
|3.50
|3.40
|2.10
|3.40
|3.45
|2.10
|3.40
|3.60
|2.10
|3.45
|3.40
|2.10
Le nostre scommesse su Everton-Chelsea
Il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, ha scelto questo match e gioca su almeno 3 gol totali in questa sfida all’Hill Dickinson Stadium, per interrompere anche una striscia di 3 Under di fila nei precedenti scontri diretti tra queste due formazioni. I Blues sono la 2° miglior squadra da Over del campionato di calcio inglese (O/U 19-11, 2.9 gol totali di media), ed è la migliore in assoluto quando gioca in trasferta (O/U 11-4 con 3.2 gol).
PRONOSTICO: OVER 2.5 @ 1.80
Risultati Scommesse Premier League 2025-2026
Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (15-11-1, +1.44)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅
Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅
Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌
Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅
Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅
Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌
Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅
Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅
Brentford-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.73✅
Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€
Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Seguici anche su Telegram e sugli altri social
Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.
TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.