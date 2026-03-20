Pronostico Everton-Chelsea: analisi, quote e scommesse 31° giornata Premier League del 21-03-2026

Pronostico Everton-Chelsea 21 marzo 2026
Pronostici Premier League
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20 Marzo 2026

Una delle sfide più interessanti della 31° giornata di Premier League inglese si gioca sabato alle ore 18:30 dall’Hill Dickinson Stadium in uno scontro diretto che vale l’Europa. Pronostico Everton-Chelsea 21 marzo 2026.

Pronostico Everton-Chelsea 21 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Everton-Chelsea, match della 31° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

L’Everton al momento è ottava, ma un settimo posto dovrebbe bastare per garantirsi la partecipazione almeno alla prossima Conference League. I Toffees, dopo anni in cui si sono ritrovati invischiati in pericolose lotte per la salvezza, finalmente possono aspirare a tornare in Europa.

Una delle principali rivali dell’Everton in questa lotta per l’Europa è proprio il Chelsea. I Blues vengono da una sonora sconfitta per 3-0 a Stamford Bridge contro un inarrestabile PSG. La delusione è tanta e c’è bisogno di trasformare la rabbia in motivazione per finire la stagione al meglio. Il quarto posto occupato dall’Aston Villa dista solo 3 punti e la squadra di Londra ha 8 giornate a disposizione per provare a recuperare.

Pronostico Everton-Chelsea 21 marzo 2026

Pronostico Everton-Chelsea 21 marzo 2026

Probabili Formazioni Everton-Chelsea

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry. 

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong, Sarr, Fofana, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Joao Pedro.

Guida TV Calcio: dove vedere Everton-Chelsea?

La partita si giocherà sabato 21 marzo alle 18:30. La diretta dell’incontro sarà disponibile sui canali di Sky Sport oppure in streaming su NOW o sull’app di Sky Go.

Migliori quote per Everton-Chelsea

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Everton-Chelsea
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.403.602.10
3.503.402.10
3.403.452.10
3.403.602.10
3.453.402.10

Le nostre scommesse su Everton-Chelsea

Il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, ha scelto questo match e gioca su almeno 3 gol totali in questa sfida all’Hill Dickinson Stadium, per interrompere anche una striscia di 3 Under di fila nei precedenti scontri diretti tra queste due formazioni. I Blues sono la 2° miglior squadra da Over del campionato di calcio inglese (O/U 19-11, 2.9 gol totali di media), ed è la migliore in assoluto quando gioca in trasferta (O/U 11-4 con 3.2 gol). 

PRONOSTICO: OVER 2.5 @ 1.80

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (15-11-1, +1.44)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅
Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅
Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌
Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅
Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅
Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌
Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅
Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅
Brentford-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.73✅

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