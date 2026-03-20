Una delle sfide più interessanti della 31° giornata di Premier League inglese si gioca sabato alle ore 18:30 dall’Hill Dickinson Stadium in uno scontro diretto che vale l’Europa. Pronostico Everton-Chelsea 21 marzo 2026.

Pronostico Everton-Chelsea 21 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Everton-Chelsea, match della 31° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

L’Everton al momento è ottava, ma un settimo posto dovrebbe bastare per garantirsi la partecipazione almeno alla prossima Conference League. I Toffees, dopo anni in cui si sono ritrovati invischiati in pericolose lotte per la salvezza, finalmente possono aspirare a tornare in Europa.

Una delle principali rivali dell’Everton in questa lotta per l’Europa è proprio il Chelsea. I Blues vengono da una sonora sconfitta per 3-0 a Stamford Bridge contro un inarrestabile PSG. La delusione è tanta e c’è bisogno di trasformare la rabbia in motivazione per finire la stagione al meglio. Il quarto posto occupato dall’Aston Villa dista solo 3 punti e la squadra di Londra ha 8 giornate a disposizione per provare a recuperare.

Probabili Formazioni Everton-Chelsea

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong, Sarr, Fofana, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Joao Pedro.

Guida TV Calcio: dove vedere Everton-Chelsea?

La partita si giocherà sabato 21 marzo alle 18:30. La diretta dell’incontro sarà disponibile sui canali di Sky Sport oppure in streaming su NOW o sull’app di Sky Go.

Migliori quote per Everton-Chelsea

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Everton-Chelsea

Il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, ha scelto questo match e gioca su almeno 3 gol totali in questa sfida all’Hill Dickinson Stadium, per interrompere anche una striscia di 3 Under di fila nei precedenti scontri diretti tra queste due formazioni. I Blues sono la 2° miglior squadra da Over del campionato di calcio inglese (O/U 19-11, 2.9 gol totali di media), ed è la migliore in assoluto quando gioca in trasferta (O/U 11-4 con 3.2 gol).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @ 1.80

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (15-11-1, +1.44)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌

Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅

Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌

Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅

Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅

Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌

Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅

Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅

Brentford-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.73✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.