Approfittiamo della pausa per le nazionali per andare a fare il punto sul campionato di calcio inglese, la Premier League che le classifiche, gli analisti e le quote dei bookmakers vedono in mano all’Arsenal. Aggiornamento Premier League.

Aggiornamento Premier League: Arsenal sempre al comando

In Inghilterra, il weekend appena trascorso ha consegnato il primo trofeo: a Wembley, il Manchester City ha conquistato la Coppa di Lega battendo l’Arsenal per 2-0, grazie a una doppietta di Nico O’Reilly (60′ e 64′). Un successo importante per gli uomini di Guardiola anche in vista del rush finale in campionato, dove proprio i Gunners dettano il passo.

In Premier League, a sette giornate dal termine (per la maggior parte delle squadre), la situazione in vetta è delineata ma non ancora chiusa. L’Arsenal guida la classifica a quota 70 punti, mentre il Manchester City insegue a 61. I Citizens, però, hanno una partita da recuperare contro il Crystal Palace: in caso di vittoria, il divario si ridurrebbe a 6 punti. Un margine ancora rassicurante per i londinesi, ma che non ammette ulteriori distrazioni da qui a fine maggio.

Se la vetta sembra un affare a due, la corsa per la qualificazione in Champions League si fa caldissima. Il Manchester United mantiene il terzo posto a 55 punti, ma il pareggio per 2-2 sul campo dell’AFC Bournemouth ha permesso all’Aston Villa (salita a 54 punti grazie al 2-0 sul West Ham) di portarsi a una sola lunghezza di distanza. Le due formazioni sembrano al momento le candidate principali per gli ultimi due pass validi per l’Europa che conta.

Dietro di loro, infatti, le inseguitrici hanno sprecato malamente le proprie occasioni. Il Liverpool (quinto a 49 punti) è caduto 2-1 a Brighton, mentre il Chelsea (sesto a 48) è sprofondato sotto i colpi dell’Everton, uscendo sconfitto da Goodison Park per 3-0. Con un ritardo rispettivamente di 5 e 6 punti dal quarto posto, Reds e Blues hanno un disperato bisogno di un cambio di marcia dopo la sosta.

In coda, infine, suona un allarme assordante in casa Tottenham: gli Spurs (30 punti) sono stati umiliati 0-3 nel proprio stadio dal Nottingham Forest (salito a 32 punti). Una sconfitta che non solo complica i piani, ma risucchia definitivamente i londinesi nella spietata bagarre per non retrocedere, con il West Ham terzultimo ad appena un punto di distanza (29).

Classifica Premier League 2025-2026

Arsenal – 70 punti Manchester City – 61 punti (30 pg) Manchester United – 55 punti Aston Villa – 54 punti Liverpool – 49 punti Chelsea – 48 punti Brentford – 46 punti Everton – 46 punti Fulham – 44 punti Brighton & Hove Albion – 43 punti Sunderland – 43 punti Newcastle – 42 punti AFC Bournemouth – 42 punti Crystal Palace – 39 punti (30 pg) Leeds – 33 punti Nottingham Forest – 32 punti Tottenham – 30 punti West Ham – 29 punti Burnley – 20 punti Wolverhampton – 17 punti

Quote Antepost Premier League: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo del campionato di calcio inglese di Premier League 2025-2026.

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