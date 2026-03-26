Risultati e quote Premier League: in classifica e nelle quote comanda sempre l’Arsenal

Pronostici Premier 21a giornata
Pronostici Premier League
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26 Marzo 2026

Approfittiamo della pausa per le nazionali per andare a fare il punto sul campionato di calcio inglese, la Premier League che le classifiche, gli analisti e le quote dei bookmakers vedono in mano all’Arsenal. Aggiornamento Premier League.

Aggiornamento Premier League: Arsenal sempre al comando

In Inghilterra, il weekend appena trascorso ha consegnato il primo trofeo: a Wembley, il Manchester City ha conquistato la Coppa di Lega battendo l’Arsenal per 2-0, grazie a una doppietta di Nico O’Reilly (60′ e 64′). Un successo importante per gli uomini di Guardiola anche in vista del rush finale in campionato, dove proprio i Gunners dettano il passo.

In Premier League, a sette giornate dal termine (per la maggior parte delle squadre), la situazione in vetta è delineata ma non ancora chiusa. L’Arsenal guida la classifica a quota 70 punti, mentre il Manchester City insegue a 61. I Citizens, però, hanno una partita da recuperare contro il Crystal Palace: in caso di vittoria, il divario si ridurrebbe a 6 punti. Un margine ancora rassicurante per i londinesi, ma che non ammette ulteriori distrazioni da qui a fine maggio.

Se la vetta sembra un affare a due, la corsa per la qualificazione in Champions League si fa caldissima. Il Manchester United mantiene il terzo posto a 55 punti, ma il pareggio per 2-2 sul campo dell’AFC Bournemouth ha permesso all’Aston Villa (salita a 54 punti grazie al 2-0 sul West Ham) di portarsi a una sola lunghezza di distanza. Le due formazioni sembrano al momento le candidate principali per gli ultimi due pass validi per l’Europa che conta.

Dietro di loro, infatti, le inseguitrici hanno sprecato malamente le proprie occasioni. Il Liverpool (quinto a 49 punti) è caduto 2-1 a Brighton, mentre il Chelsea (sesto a 48) è sprofondato sotto i colpi dell’Everton, uscendo sconfitto da Goodison Park per 3-0. Con un ritardo rispettivamente di 5 e 6 punti dal quarto posto, Reds e Blues hanno un disperato bisogno di un cambio di marcia dopo la sosta.

In coda, infine, suona un allarme assordante in casa Tottenham: gli Spurs (30 punti) sono stati umiliati 0-3 nel proprio stadio dal Nottingham Forest (salito a 32 punti). Una sconfitta che non solo complica i piani, ma risucchia definitivamente i londinesi nella spietata bagarre per non retrocedere, con il West Ham terzultimo ad appena un punto di distanza (29).

Aggiornamento Premier League

Pronostici Premier 21a giornata

Classifica Premier League 2025-2026

  1. Arsenal – 70 punti
  2. Manchester City – 61 punti (30 pg)
  3. Manchester United – 55 punti
  4. Aston Villa – 54 punti
  5. Liverpool – 49 punti
  6. Chelsea – 48 punti
  7. Brentford – 46 punti
  8. Everton – 46 punti
  9. Fulham – 44 punti
  10. Brighton & Hove Albion – 43 punti
  11. Sunderland – 43 punti
  12. Newcastle – 42 punti
  13. AFC Bournemouth – 42 punti
  14. Crystal Palace – 39 punti (30 pg)
  15. Leeds – 33 punti
  16. Nottingham Forest – 32 punti
  17. Tottenham – 30 punti
  18. West Ham – 29 punti
  19. Burnley – 20 punti
  20. Wolverhampton – 17 punti

Quote Antepost Premier League: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo del campionato di calcio inglese di Premier League 2025-2026.

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