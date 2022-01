Pronostici big match Manchester City-Chelsea e 22a giornata di Premier League

Premier League 22a giornata, il calcio inglese si prepara ad un nuovo turno di campionato aperto dall’anticipo del venerdì, Brighton-Crystal Palace. Si continua nel fine settimana e il piatto forte verrà servito sabato col big match Manchester City-Chelsea. Domenica sera da non perdere Tottenham-Arsenal.

Premier League 22a giornata: le partite del campionato inglese

È Brighton-Crystal Palace ad aprire il weekend della Premier League che avrà il suo apice nella sfida tra le prime due della classe, Manchester City e Chelsea, ma non mancano altri match davvero interessanti. Tornando all’anticipo dell’Amex Stadium, i padroni di casa sono favoriti, ma la quota sta rapidamente salendo @2.10.

Il Liverpool (terzo con 42 punti) ospita il Brentford domenica con l’obiettivo di mettere pressione a chi sta in vetta e ovviamente favorito per i tre punti con una micro quota @1.30.

Il West Ham, quarta forza con 37 punti, cerca la quarta vittoria di fila contro il Leeds, che non può però sbagliare per non impelagarsi ulteriormente nella lotta per non retrocedere. 4 sono anche le vittorie consecutive degli Hammers contro il Leeds e un successo domenica paga @1.70 di quota massima, in calo.

Trasferta difficile per il Manchester United (31) in casa dell’Aston Villa, due formazioni che si trovano nuovamente contro a pochi giorni di distanza dal 1-0 interno dello United in FA Cup. Un altra partita da Under 2.5 si gioca @2.00 come opzione sfavorita mentre lo United è leggermente favorito per la vittoria @2.40 (quota in salita).

Premier League 22a giornata: big match Manchester City-Chelsea

Manchester City-Chelsea, big match al vertice del campionato inglese anche se il City ha un bel vantaggio ed è evidente che un’eventuale vittoria della squadra di Pep Guardiola potrebbe mettere una seria ipoteca sulla conquista del titolo. Le quote favoriscono proprio il City @1.70 per la vittoria in questo lunch match di lusso, e proprio l’orario è un aspetto da considerare. Grandi nomi, grandi attacchi, ma in 3 degli ultimi 4 confronti diretti è stato Under 2,5 (sempre risultato finale di 1-0) un opzione in quota @2.00.

Il City arriva all’appuntamento con 11 successi di fila, mentre in FA Cup ha avuto la meglio sullo Swindon Town per 4-1. Il Chelsea, invece, è reduce dalla vittoria in Carabao Cup contro il Tottenham dell’ex Conte (0-1 dopo il 2-0 dell’andata).

L’ultimo precedente tra Manchester City e Chelsea risale al girone d’andata è si è concluso con la vittoria degli uomini di Guardiola per 1-0 (Gabriel Jesus). Sono in tutto 9 i precedenti tra il tecnico spagnolo e il collega tedesco Thomas Tuchel: il bilancio è di 5 vittorie per Guardiola, un pareggio e 3 successi dell’ex PSG.

Premier League 22a giornata: Tottenham-Arsenal

C’è anche un interessante Tottenham-Arsenal. Antonio Conte sfida Arteta nel derby tra Tottenham e Arsenal. In caso di vittoria, gli Spurs supererebbero i Gunners agguantando la quinta posizione, oltretutto con ancora due gare da recuperare.

Nella partita che chiude il turno dall’Hotspur Stadium i padroni di casa sono leggermente favoriti @2.35 sull’Arsenal @3.10 ma non è da escludere nemmeno il Pareggio @3.30, risultato che non si è mai verificato negli ultimi 5 scontri diretti tra Gunners e Spurs in tutte le competizioni.

Tutte le quote del campionato di calcio inglese

Vediamo le quote 1X2 e antepost di SNAI sulla Premier League.

14-01-2022

21:00 Brighton – Crystal Palace 2,05 3,25 3,80

15-01-2022

13:30 Manchester City – Chelsea 1,67 3,90 5,00

16:00 Newcastle – Watford 2,00 3,65 3,50

16:00 Norwich – Everton 3,70 3,45 2,00

Wolves – Southampton 2,30 3,15 3,35

18:30 Aston Villa – Manchester United 2,90 3,45 2,40

16-01-2022

15:00 Liverpool – Brentford 1,28 5,75 10

15:00 West Ham – Leeds 1,65 4,25 5,00

17:30 Tottenham – Arsenal 2,35 3,30 3,10

Premier League 21/22

Manchester City 1,08

Liverpool 10

Chelsea 25

Tottenham 150

Manchester United 250

Arsenal 300

West Ham United 750

Leicester 1.000

Brighton 1.500

Wolverhampton 1.500

Aston Villa 1.500

Crystal Palace 2.000

Southampton 2.000

Everton Fc 2.000

Brentford Fc 2.500

Leeds United 4.000

Norwich 4.000

Watford 4.000

Burnley 4.000

Newcastle 4.000

Retrocessa Premier League 2021/22

Aston Villa Retrocessa S/N 33 1,00

Brentford Retrocessa S/N 10 1,00

Brighton Retrocessa S/N 66 1,00

Burnley Retrocessa S/N 1,60 2,20

Crystal Palace Retrocessa S/N 16 1,00

Everton Retrocessa S/N 12 1,00

Leeds United Retrocessa S/N 5,00 1,13

Leicester Retrocessa S/N 100 1,00

Newcastle Retrocessa S/N 2,25 1,57

Norwich Retrocessa S/N 1,05 7,50

Southampton Retrocessa S/N 18 1,00

Watford Retrocessa S/N 1,45 2,55

Wolverhampton Retrocessa S/N 75 1,00

Capocannoniere Premier League 2021/22

Salah Mohamed 1,30

Ronaldo C 9,00

Jota, Diogo 12

Kane Harry 20

Vardy, Jamie 20

Lukaku, Romelu 30

Mane, Sadio 33

Son Heung Min 33