Scommesse Calcio: Chelsea-Tottenham e partite della 23a giornata di Premier League

Premier League 23a giornata del campionato di calcio inglese al via da venerdì con l’anticipo Watford-Norwich. Si continua nel weekend fino al big match di domenica sera che chiuderà il turno di Premier: Chelsea-Tottenham.

Premier League 23a giornata al via venerdì

L’anticipo della Premier League vede di fronte stasera il Watford di Claudio Ranieri e il Norwich, salito al terzultimo posto dopo la vittoria sull’Everton: una sfida salvezza che mette in palio dunque tre punti pesantissimi con i bookmakers che favoriscono i padroni di casa @2.05 di quota, nonostante diverse assenze con cui Ranieri dovrà fare i conti.

Sabato il Manchester City, capolista con 56 punti, fa visita al Southampton che all’andata ha fermato i Citizens all’Etihad Stadium sullo 0-0.

Alle 18:30 l’altra sfida d’alta quota mette di fronte Manchester United-West Ham, entrambe a caccia di punti per un posto in Champions League. All’andata gli Hammers vinsero 1-0 a Manchester, 3° Under negli ultimi 4 confronti diretti tra queste due formazioni (oggi un altro Under 2,5 si gioca però molto alto @2.20 di quota).

Potrebbe approfittarne l’Arsenal, attualmente 5° a quota 35 e di scena all’Emirates contro il fanalino di coda Burnley (Gunners quotati sotto @1.40 per la vittoria e la quota sta continuando a scendere).

Il Liverpool, che ha eliminato proprio i Gunners in Coppa di Lega vincendo 2-0 in trasferta nella gara di ritorno delle semifinali, dovrà invece fare attenzione al Crystal Palace, che tra le mura amiche è avversaria assai insidiosa, anche se i Reds hanno sempre vinto negli ultimi 10 precedenti contro il Palace, compreso il 3-0 dell’andata ad Anfield. Una vittoria anche a Selhurst Park paga @1.57 per la squadra di Klopp, e anche qui registriamo la quota in calo sui favoriti.

Premier League 23a giornata: big match Chelsea-Tottenham

Il posticipo di domenica alle 17:30 vede di fronte a Stamford Bridge Chelsea-Tottenham. Si tratta del quarto confronto stagionale tra le due formazioni londinesi con tutti e tre i precedenti a favore dei Blues. All’andata, infatti, quando sulla panchina degli Spurs sedeva ancora Nuno Espirito Santo, la contesa si è conclusa con il punteggio di 3-0 al New White Hart Lane.

Poi, nel doppio match di Coppa di Lega, 3-0 il punteggio aggregato per il Chelsea: 2-0 all’andata e 1-0 al ritorno. Gli unici due precedenti tra Tuchel e Conte coincidono con il doppio confronto in Carabao Cup, ragion per cui al momento il bilancio è a favore del tedesco (2 vittorie a zero).

Il poker del Chelsea contro gli Spurs si gioca @1.65 mentre la vittoria esterna della squadra di Antonio Conte si gioca @5.00 (Pareggio @4.20). 5 Gol NO negli ultimi 6 precedenti tra Chelsea e Tottenham. Un altro GOL NO oggi paga @1.90.

Tutte le quote del campionato di calcio inglese

Vediamo le quote 1X2 sul prossimo turno e andiamo a vedere anche gli aggiornamenti sulle quote antepost stagionali.

21-01-2022

21:00 Watford – Norwich 2,05 3,45 3,65

22-01-2022

13:30 Everton – Aston Villa 2,80 3,30 2,65

16:00 Brentford – Wolves 3,10 3,05 2,55

Leeds – Newcastle 2,00 3,70 3,55

Manchester United – West Ham 1,90 3,75 3,80

18:30 Southampton – Manchester City 10 6,00 1,27

23-01-2022

15:00 Arsenal – Burnley 1,35 5,00 8,75

Crystal Palace – Liverpool 5,50 4,25 1,57

Leicester – Brighton 2,55 3,30 2,75

17:30 Chelsea – Tottenham 1,70 4,00 4,75

Premier League 21/22

Manchester City 1,05

Liverpool 10

Chelsea 75

Tottenham 100

Arsenal 300

Manchester United 400

West Ham United 750

Wolverhampton 1.000

Leicester 1.000

Aston Villa 1.500

Brighton 1.500

Crystal Palace 2.000

Southampton 2.000

Leeds United 2.500

Everton Fc 2.500

Brentford Fc 2.500

Norwich 4.000

Watford 4.000

Burnley 4.000

Newcastle 4.000

Capocannoniere Premier League 2021/22

Salah Mohamed 1,30

Ronaldo C 12

Jota, Diogo 12

Kane Harry 15

Vardy, Jamie 20

Lukaku, Romelu 30

Mane, Sadio 33

Son Heung Min 33

Retrocessa Premier League 2021/22

Aston Villa Retrocessa S/N 50 1,00

Brentford Retrocessa S/N 9,00 1,03

Brighton Retrocessa S/N 75 1,00

Burnley Retrocessa S/N 1,50 2,40

Crystal Palace Retrocessa S/N 22 1,00

Everton Retrocessa S/N 7,00 1,06

Leeds United Retrocessa S/N 8,00 1,04

Leicester Retrocessa S/N 150 1,00

Newcastle Retrocessa S/N 1,90 1,80

Norwich Retrocessa S/N 1,10 5,75

Southampton Retrocessa S/N 18 1,00

Watford Retrocessa S/N 1,53 2,30

Wolverhampton Retrocessa S/N 250 1,00

