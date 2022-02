Pronostici Premier League: turno infrasettimanale del campionato inglese

Premier League 24a giornata, dopo la pausa del fine settimana per fare spazio alla FA Cup, in Inghilterra torna il campionato con un interessante turno infrasettimanale in campo da martedì 8 a giovedì 10 febbraio 2022.

Premier League 24a giornata: i tre anticipi del martedì

Newcastle-Everton. I Toffees, tornati alla vittoria con Frank Lampard in FA Cup, ora puntano ad una vittoria in campionato che manca da troppo tempo (4 sconfitte negli ultimi 4 turni). Il Newcastle, però, è in serie positiva da tre turni (due pareggi e una vittoria) ragion per cui si prospetta un’accesissima sfida salvezza.

West Ham-Watford. Il West Ham di Moyes, scivolato al 5° posto dopo le ultime due sconfitte consecutive, ospita il Watford di Roy Hodgson, che ha preso le redini della squadra londinese dopo l’esonero di Claudio Ranieri. Sabato nel recupero contro il Burnely (0-0) il debutto del nuovo tecnico, che però ora dovrà fare risultato in un derby nel quale partono sulla carta da sfavoriti. All’andata, netto 4-1 in favore degli Hammers, che hanno conquistato negli scontri diretti il 4° successo di fila.

Manchester City-Brentford. Chiude il programma di martedì la trasferta del Manchester United, attualmente 4° con 38 punti, in casa del fanalino di coda Burnley. Nonostante l’arrivo sulla panchina di Rangnick, i Red Devils sono rimasti una squadra “ballerina”, capace di compiere grandi imprese, ma al contempo di rimediare figuracce come quella di FA Cup contro una squadra di seconda serie. Insomma, la lotta per un posto in Champions è dura, ma negli ultimi 10 precedenti con la prossima avversaria il bilancio è di 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.

Premier League 24a giornata: le partite di mercoledì

Sono quattro le gare che si disputano mercoledì. Norwich-Crystal Palace mette in palio tre punti per tenersi lontani dalla zona calda della graduatoria, ma soprattutto sull’Etihad Stadium e il New White Hart Lane.

Manchester City-Brentford. Il Manchester City capolista con 57 punti, a +9 sul Livepool, ospita il Brentford che di punti ne ha 23 ma viene da ben quattro sconfitte consecutive. I Citizens di Pep Guardiola non perdono da 10 partite ufficiali, una sola sconfitta nelle ultime 15 gare. Contro il Brentford c’è un solo precedente e risale al girone d’andata, quando in trasferta il City si è imposto per 1-0 grazie alla rete di Foden.

Tottenham-Southampton. Il Tottenham di Antonio Conte, che ha tre gare da recuperare, ospita il Southampton con il solo obiettivo di trovare i tre punti che possono riaprire le porte della qualificazione alla Champions League. Al momento gli Spurs sono distanti solo due lunghezze dal 4° posto e con i nuovi innesti c’è grande entusiasmo nell’ambiente, nonostante la sconfitta rimediata contro il Chelsea lo scorso 23 gennaio abbia confermato il divario ancora esistente con le primissime della classe. Attenzione ai Saints, però, che hanno già fermato il Tottenham nel match di andata, disputatosi a dicembre e terminato con il punteggio di 1-1.

L’ultima partita in programma è Aston Villa-Leeds con i padroni di casa favoriti con quota in discesa visto che gli ospiti hanno diverse assenze e l’Aston Villa potrà approfittarne in casa dopo che aveva già vinto 1-0 all’andata in trasferta.

Premier League 24a giornata: i big match del giovedì

La 24a giornata di Premier si chiude giovedì alle 20:45 con due sfide molto importanti. Liverpool-Leicester, col Liverpool che ha una gara in meno rispetto al Manchester City e che ospita il Leicester che sta vivendo una stagione interlocutoria a metà classifica. Le due formazioni si sono incrociate già due volte in questa stagione: vittoria dei Reds ai calci di rigore in Carabao Cup, mentre nel match di andata in campionato successo del Leicester per 1-0.

Sfida dal sapore d’Europa anche tra Wolverhampton-Arsenal, che sono in lotta per le posizioni nobili della classifica rispettivamente con 34 e 36 punti. I padroni di casa vengono da 5 risultati utili consecutivi, mentre i Gunners non vincono dal 26 dicembre, e cioè dalla sfida contro il Norwich (0-5 in trasferta).

Tutte le quote sul campionato di calcio inglese

08-02-2022

20:45 Newcastle – Everton 2,60 3,35 2,70

West Ham – Watford 1,40 4,75 7,25

21:00 Burnley – Manchester United 6,00 4,25 1,55

09-02-2022

20:45 Manchester City – Brentford 1,11 9,75 20

Norwich – Crystal Palace 3,45 3,35 2,15

Tottenham – Southampton 1,55 4,25 5,50

21:00 Aston Villa – Leeds 1,77 3,90 4,25

10-02-2022

20:45 Liverpool – Leicester 1,27 6,00 9,00

Wolves – Arsenal 3,45 3,15 2,20

Vincente Premier League 21/22

Manchester City 1,10

Liverpool 7,50

Chelsea 75

Vincente Senza Man. City Premier League 2021/22

Liverpool 1,22

Chelsea 3,75

Tottenham 40

Manchester United 100

Arsenal Fc 200

Capocannoniere Premier League 2021/22

Salah Mohamed 1,30

Ronaldo C 12

Jota, Diogo 12

Kane Harry 20

Vardy, Jamie 25

Lukaku, Romelu 33

Mane, Sadio 33

Son Heung Min 35

Antonio Michail 50

Retrocessa Premier League 2021/22

Aston Villa Retrocessa S/N 100 1,00

Brentford Retrocessa S/N 6,00 1,09

Brighton Retrocessa S/N 100 1,00

Burnley Retrocessa S/N 1,40 2,70

Crystal Palace Retrocessa S/N 18 1,00

Everton Retrocessa S/N 6,50 1,07

Leeds United Retrocessa S/N 7,50 1,05

Leicester Retrocessa S/N 150 1,00

Newcastle Retrocessa S/N 2,50 1,47

Norwich Retrocessa S/N 1,20 4,00

Southampton Retrocessa S/N 22 1,00

Watford Retrocessa S/N 1,35 2,90

Seguici anche su TELEGRAM al canale gratuito del PROFETA dove ogni giorno trovi le sue selezioni e i raddoppi su tutto il calcio, oltre alle multiple del weekend sulla Serie A.