Pronostici Premier League: quote e scommesse sulla 25a giornata del campionato inglese

Premier League 25a giornata, nel fine settimana torna in campo il campionato di calcio inglese. Andiamo a vedere le partite con quote, analisi, statistiche e consigli per le scommesse.

Premier League 25a giornata: le partite di sabato

Il 25° turno di Premier League si disputerà con una gara in meno, visto che Chelsea-Arsenal è stata rinviata per via dell’impegno dei Blues al Mondiale per Club.

Il programma si apre sabato all’ora di pranzo con il Manchester United ad inseguire la zona Champions contro il Southampton, reduce dall’importante vittoria contro il Tottenham in rimonta. I Red Devils hanno 39 punti e sono reduci da quattro risultati utili consecutivi, con cui si sono portati a -1 dal 4° posto occupato dal West Ham.

I ragazzi di Moyes saranno impegnati nel posticipo domenicale in casa del Leicester, che nelle ultime 5 partite ha vinto solo una volta, scivolando nella parte destra della classifica. La capolista Manchester City fa visita al Norwich, che è terzultimo ma nelle ultime 3 gare ha messo insieme 2 vittorie e un pari.

Premier League 25a giornata: i match di domenica

Spera in un passo falso dei Citizens il Liverpool, che insegue a quota 51 ed ha sulla carta un impegno più facile in casa del fanalino di coda Burnley (3 pareggi e 2 sconfitte nell’ultimo ciclo di 5 partite).

Dopo due sconfitte consecutive, il Tottenham di Antonio Conte (36 punti), proverà a risollevarsi contro il Wolverhampton (34), che ieri ha ceduto all’Arsenal dopo una serie positiva di 3 vittorie consecutive.

Tutte le quote sul campionato di calcio inglese

Vediamo le quote 1X2 del prossimo turno di Premier League e a seguire le principali quote antepost aggiornate.

12-02-2022

Manchester United – Southampton 1,60 4,25 5,25

Brentford – Crystal Palace 2,60 3,05 2,95

Everton – Leeds 2,30 3,50 2,95

Watford – Brighton 3,65 3,20 2,15

Norwich – Manchester City 18 7,75 1,15

13-02-2022

Burnley – Liverpool 9,75 5,50 1,30

Newcastle – Aston Villa 2,70 3,35 2,60

Tottenham – Wolves 1,65 3,75 5,50

Leicester – West Ham 2,80 3,50 2,45

Premier League 21/22

Manchester City 1,10

Liverpool 7,50

Chelsea 50

Arsenal 250

Tottenham 250

Manchester United 250

Vincente Senza Man. City Premier League 2021/22

Liverpool 1,15

Chelsea 4,50

Tottenham 100

Arsenal Fc 100

Manchester United 100

Retrocessa Premier League 2021/22

Aston Villa Retrocessa S/N 100 1,00

Brentford Retrocessa S/N 4,50 1,16

Brighton Retrocessa S/N 100 1,00

Burnley Retrocessa S/N 1,40 2,70

Crystal Palace Retrocessa S/N 20 1,00

Everton Retrocessa S/N 5,00 1,13

Leeds United Retrocessa S/N 7,00 1,06

Leicester Retrocessa S/N 125 1,00

Newcastle Retrocessa S/N 3,50 1,25

Norwich Retrocessa S/N 1,20 4,00

Southampton Retrocessa S/N 40 1,00

Watford Retrocessa S/N 1,25 3,50

Capocannoniere Premier League 2021/22

Salah Mohamed 1,30

Jota, Diogo 8,00

Ronaldo C 12

Kane Harry 25

Vardy, Jamie 25

Son Heung Min 28

Mane, Sadio 35

Seguici anche su TELEGRAM al canale gratuito del PROFETA dove ogni giorno trovi le sue selezioni e i raddoppi su tutto il calcio, oltre alle multiple del weekend sulla Serie A.