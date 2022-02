Pronostici Premier League: 26a giornata con Manchester City-Tottenham

Premier League 26a giornata, vediamo cosa ci attende nel fine settimana col campionato di calcio inglese. Di sicuro seguiremo il big match Manchester City-Tottenham ma in questa rubrica analizziamo tutte le sfide in programma con ultime dai campi, precedenti, statistiche, quote e consigli per le scommesse.

Premier League 26a giornata: le partite del weekend

L’Arsenal, attualmente 6° a quota 39 punti, ospita il Brentford che nel match di andata ha rifilato un netto 2-0 ai Gunners.

Il Chelsea, terza forza del campionato con 47 punti, sarà impegnato nel derby esterno con il Crystal Palace, che negli ultimi 5 turni non ha mai vinto (3 pareggi e 2 sconfitte).

Impegno sulla carta facile per il Liverpool (54) che prova a tenere aperto il campionato ospitando il Norwich (al terzultimo posto con 17 punti).

Domenica solo due posticipi domenicali: si tratta del match tra Leeds-Manchester United, che mette in palio tre punti pesanti, seppur per motivi diametralmente opposti (Bielsa e i suoi non vincono da 3 turni e vogliono salvarsi, i Red Devils vogliono chiudere la stagione tra le prime quattro) e Wolverhampton-Leicester, che con 37 e 27 punti rispettivamente, possono rendere la loro stagione molto più interessante.

Premier League 26a giornata: big match Manchester City-Tottenham

Sabato ore 18:30, il Manchester City, capolista con 63 punti e imbattuto da 12 partite ufficiali, ospita il Tottenham di Antonio Conte, che sta attraversando un periodo di crisi nera. Sono 3 le sconfitte di fila rimediate dagli Spurs, proprio nel momento in cui sembrava che potessero risalire la classifica fino ad un posto in Champions.

Seppur con 3 gare in meno, attualmente i londinesi hanno 36 punti, ma soprattutto devono ricostruirsi nell’identità e ritrovare solidità e gol. Da una parte ci saranno infatti il miglior attacco (61 gol) e la migliore difesa (14) di Guardiola, dall’altra invece uno dei peggiori reparti offensivi con soli 28 gol fatti e una difesa che ne ha subiti 29, esattamente quanto il Burnley fanalino di coda. Nemmeno gli acquisti di gennaio sono serviti a Conte per invertire la rotta e una sconfitta con il City renderebbe tutto ancora più difficile.

Il Tottenham, comunque, ha vinto 3 degli ultimi 4 precedenti in Premier League contro il City, ma tutti tra le mura amiche, come l’1-0 dell’andata, ma non ha mai vinto nelle ultime 6 trasferte all’Etihad Stadium (due sconfitte nel 2021 senza segnare).

Lo score casalingo dei Citizens in Premier quest’anno è quasi inarrestabile, con 10 vittorie, un pari e una sola sconfitta, mentre gli Spurs hanno vinto solo 4 volte in trasferta (4 sconfitte e 2 pareggi a completare il quadro).

Tutte le quote sul campionato di calcio inglese

Vediamo le quote 1X2 del prossimo turno e a seguire le quote antepost più interessanti.

19-02-2022

West Ham – Newcastle 1,65 3,90 5,00

Arsenal – Brentford 1,42 4,50 7,75

Aston Villa – Watford 1,60 4,00 5,50

Brighton – Burnley 1,65 3,70 5,50

Crystal Palace – Chelsea 5,50 4,00 1,60

Liverpool – Norwich 1,12 9,00 20

Southampton – Everton 2,10 3,50 3,45

Manchester City – Tottenham 1,27 5,75 11

20-02-2022

Leeds – Manchester United 3,85 3,80 1,87

Wolves – Leicester 2,30 3,20 3,30

Premier League 21/22

Manchester City 1,10

Liverpool 7,50

Chelsea 100

Arsenal 300

Manchester United 400

Tottenham 500

Vincente Senza Man. City Premier League 2021/22

Liverpool 1,10

Chelsea 5,00

Arsenal Fc 200

Manchester United 250

Tottenham 300

Testa A Testa Premier League 2021/22

Leeds United – Brentford Fc 1,62 2,15

Leicester City – Aston Villa 1,85 1,85

Southampton Fc – Crystal Palace 1,55 2,30

Tottenham Hotspur – Manchester United 2,30 1,55

Retrocessa Premier League 2021/22

Aston Villa Retrocessa S/N 150 1,00

Brentford Retrocessa S/N 4,50 1,16

Brighton Retrocessa S/N 250 1,00

Burnley Retrocessa S/N 1,30 3,20

Crystal Palace Retrocessa S/N 20 1,00

Everton Retrocessa S/N 9,00 1,03

Leeds United Retrocessa S/N 6,00 1,09

Leicester Retrocessa S/N 200 1,00

Newcastle Retrocessa S/N 5,00 1,13

Norwich Retrocessa S/N 1,13 5,00

Southampton Retrocessa S/N 75 1,00

Watford Retrocessa S/N 1,15 4,75

Capocannoniere Premier League 2021/22

Salah Mohamed 1,30

Jota, Diogo 8,00

Ronaldo C 12

Vardy, Jamie 25

Kane Harry 25

Seguici anche su TELEGRAM al canale gratuito del PROFETA dove ogni giorno trovi le sue selezioni e i raddoppi su tutto il calcio, oltre alle multiple del weekend sulla Serie A.