Pronostici Premier League: 27a giornata con la delicatissima Leeds-Tottenham

Premier League 27a giornata, già da venerdì il campionato di calcio inglese è in campo con l’anticipo Southampton-Norwich. Il resto delle partite si giocano sabato tranne West Ham-Wolves in campo domenica. Rinviata Chelsea-Leicester.

Premier League 27a giornata: le sfide di venerdì e sabato

La 27a giornata di Premier League si apre questa sera con Southampton-Norwich, ma sabato all’ora di pranzo c’è già una sfida delicatissima, quella tra Leeds-Tottenham. I padroni di casa hanno subito qualcosa come 16 gol nelle ultime 4 partite, di cui 6 dal Liverpool mercoledì, e sono in caduta libera verso la zona calda, mentre gli Spurs hanno perso 4 volte negli ultimi 5 incontri e Antonio Conte ha chiesto un confronto con la società dopo l’inattesa sconfitta contro il Burnley, giunta oltretutto dopo la vittoria di sabato scorso in casa del City.

Il Manchester United, risalito in quarta posizione dopo le ultime due vittorie, ospita il Watford di Hodgson (penultimo) con l’obiettivo di allungare sulle inseguitrici, mentre il Manchester City (capolista con 60 punti), che ha visto il Liverpool portarsi sotto a -3 dopo la sconfitta contro il Tottenham, fa visita all’Everton di Lampard. I Toffees sono a ridosso della zona salvezza e non possono permettersi passi falsi.

Premier League 27a giornata: il posticipo di domenica

Chiuderà il programma la sfida domenicale d’alta quota tra West Ham-Wolverhampton: i londinesi hanno 2 punti di vantaggio in classifica, ma sono già stati battuti all’andata per 1-0 dai lupi, che con 4 vittorie nelle ultime 5 gare ora fanno più paura.

Chelsea e Liverpool non saranno impegnate in questo weekend di campionato per via della finale di Carabao Cup in programma domenica alle 17:30 allo stadio di Wembley.

Tutte le quote sul campionato dei calcio inglese

Vediamo le quote 1X2 del prossimo turno secondo SNAI e le quote antepost aggiornate.

25-02-2022

21:00 Southampton – Norwich 1,53 4,25 6,00

26-02-2022

13:30 Leeds – Tottenham 3,80 3,80 1,87

16:00 Brentford – Newcastle 2,55 3,20 2,90

Brighton – Aston Villa 2,25 3,25 3,30

Crystal Palace – Burnley 1,95 3,40 4,00

Manchester United – Watford 1,33 5,25 8,50

18:30 Everton – Manchester City 10 6,00 1,27

27-02-2022

15:00 West Ham – Wolves 2,10 3,20 3,75

Vincente Premier League 21/22

Manchester City 1,30

Liverpool 3,50

Chelsea 100

Arsenal 500

Manchester United 600

Tottenham 750

Vincente Senza Man. City Premier League 2021/22

Liverpool 1,10

Chelsea 6,00

Arsenal Fc 150

Manchester United 200

Tottenham 225

Testa A Testa Premier League 2021/22

Leeds United – Brentford Fc 1,80 1,90

Leicester City – Aston Villa 1,67 2,05

Southampton Fc – Crystal Palace 1,42 2,60

Tottenham Hotspur – Manchester United 2,40 1,50

Retrocessa Premier League 2021/22

Aston Villa Retrocessa S/N 66 1,00

Brentford Retrocessa S/N 3,00 1,33

Brighton Retrocessa S/N 250 1,00

Burnley Retrocessa S/N 2,25 1,57

Crystal Palace Retrocessa S/N 40 1,00

Everton Retrocessa S/N 5,25 1,12

Leeds United Retrocessa S/N 3,50 1,25

Leicester Retrocessa S/N 100 1,00

Newcastle Retrocessa S/N 5,00 1,13

Norwich Retrocessa S/N 1,10 5,75

Southampton Retrocessa S/N 150 1,00

Watford Retrocessa S/N 1,16 4,50

Capocannoniere Premier League 2021/22

Salah Mohamed 1,10

Jota, Diogo 15

Kane Harry 30

Mane, Sadio 30

Ronaldo C 30

