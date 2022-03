Pronostici Premier League: 28a giornata col derby di Manchester

Premier League 28a giornata, il campionato di calcio inglese torna in campo nel fine settimana del derby di Manchester numero 187. Vediamo analisi e scommesse sulla Premier League.

Premier League 28a giornata: il derby di Manchester

Domenica alle 17:30 si disputa il derby di Manchester tra i padroni di casa del City e i cugini dello United. Si tratta di una delle stracittadine più antiche della storia del calcio, visto che la prima sfida assoluta risale al 1894 quando i due club militavano in Second Division (5-2 in favore dei Red Devils). Tenendo conto di tutte le competizioni, il bilancio dei 186 precedenti è di 77 vittorie per lo United, 53 pareggi e 56 successi del Manchester City.

All’andata vittoria dei Citizens per 2-0, un successo che mancava in Premier League dall’aprile del 2019: da allora, 3 vittorie dei Red Devils e un pareggio.

Premier League 28a giornata: le altre sfide in programma

Il weekend della Premier League si apre sabato con il lunch match tra Leicester-Leeds. Alle 16:00 tocca già ad una big, con il Chelsea (terzo a quota 50), ufficialmente in vendita, impegnato in casa del Burnley, squadra impelagata nella zona calda della graduatoria. I Blues devono difendere il 3° posto dal ritorno del Manchester United, che insegue e -3 e che sarà impegnato nel posticipo della domenica nel derby esterno contro il City (primo a quota 66).

Prima però, il Liverpool (60) proverà a mettere pressione ai Citizens ospitando il West Ham (45), attualmente 5° e reduce da quattro risultati utili consecutivi (2 vittorie e altrettanti pareggi). Proverà ad approfittarne l’Arsenal di Arteta, che è risalito al 6° posto con gli ultimi 3 successi di fila e ora accarezza il sogno Champions.

Esame importante, invece, per il Tottenham di Antonio Conte che, dopo l’eliminazione dalla FA Cup per mano del Middlesbrough, cercherà continuità in campionato ospitando l’Everton di Lampard, che si trova attualmente in una pericolosissima 17ª posizione.

Tutte le quote sul campionato di calcio inglese

Vediamo le quote 1X2 sul prossimo turno del campionato di calcio inglese e a seguire le quote antepost aggiornate sulla Premier League.