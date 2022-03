Pronostici Premier League: 29a giornata, il Tottenham di Conte cerca conferme contro lo United

Premier League 29a giornata, vediamo le sfide del weekend del campionato di calcio inglese. La partita più interessante è Manchester Utd-Tottenham con gli Spurs di Antonio Conte a caccia di conferme.

Premier League 29a giornata: le partite del fine settimana

Sono tre gli anticipi del sabato di Premier League. Il primo vede il Liverpool, attuale seconda forza del campionato, impegnato in casa del Brighton, bestia nera dei Reds nella storia recente (2 pareggi e una sconfitta per la squadra di Klopp).

Il Chelsea di Tuchel, reduce dalla vittoria di ieri sera sul campo del Norwich (1-3), ospita il Newcastle con l’obiettivo di consolidare il 3° posto: all’andata 3-0 dei Blues in trasferta, terza vittoria consecutiva contro i bianconeri.

Interessante la sfida tra l’Arsenal, risalito al 4° posto con 4 vittorie consecutive, e il Leicester, che ha migliorato la propria classifica con due vittorie di fila. Con i Gunners i gol non mancano, da ambo le parti. Considerate GOL SI @1.75.

Il Manchester City, capolista con 68 punti, chiuderà il turno facendo visita all’insidioso Crystal Palace, che ha già battuto gli uomini di Guardiola per 2-0 all’Etihad all’andata. Difficile pensare ad un altro successo del Crystal Palace è quotata @11 per il monday night che chiuderà questo turno.

Premier League 29a giornata: big match United-Tottenham

Il match clou è però quello in programma sabato alle 18:00 all’Old Trafford tra Manchester United-Tottenham. Attualmente, i Red Devils sono quinti con 47 punti, mentre gli Spurs si trovano 2 posizioni più sotto con 2 punti in meno ma anche 2 gare da recuperare.

Lo United, dopo un periodo di buoni risultati, è incappato in un ko pesante nel derby contro il Manchester City, mentre il Tottenham di Antonio Conte ha messo a segno 9 gol nelle ultime due gare rifilando un poker al Leeds e un pokerissimo all’Everton.

Nel match di andata al New White Hart Lane vittoria per 3-0 dei Red Devils, che hanno concesso il bis dopo la sfida dello scorso anno nel medesimo impianto, anche se con il punteggio di 3-1. Negli ultimi 10 precedenti “ufficiali”, ben 6 vittorie dello United contro 3 successi del Tottenham e un solo pareggio (1-1 nel giugno del 2020). La costante sono state le tante reti e oggi si potrebbe giocare OVER 2.5 @1.75.

Tutte le quote sul campionato di calcio inglese

12-03-2022

Brighton – Liverpool 6,25 4,50 1,50

Brentford – Burnley 2,15 3,20 3,60

Manchester United – Tottenham 2,15 3,50 3,30

13-03-2022

Chelsea – Newcastle 1,30 5,25 9,75

Everton – Wolves 2,25 3,15 3,35

Leeds – Norwich 1,60 4,25 5,25

Southampton – Watford 1,60 4,25 5,50

West Ham – Aston Villa 2,25 3,30 3,25

Arsenal – Leicester 1,50 4,50 5,75

14-03-2022

Crystal Palace – Manchester City 8,75 5,25 1,30

Premier League 21/22

Manchester City 1,25

Liverpool 3,75

Chelsea 150

Arsenal 500

Tottenham 750

Manchester United 1.500

West Ham United 2.500

Wolverhampton 3.000

Leicester 4.000

Testa A Testa Premier League 2021/22

Leicester City – Aston Villa 1,85 1,85

Southampton Fc – Crystal Palace 1,55 2,30

Tottenham Hotspur – Manchester United 1,60 2,20

Retrocessa Premier League 2021/22

Aston Villa Retrocessa S/N 250 1,00

Brentford Retrocessa S/N 4,25 1,18

Brighton Retrocessa S/N 250 1,00

Burnley Retrocessa S/N 2,30 1,55

Crystal Palace Retrocessa S/N 100 1,00

Everton Retrocessa S/N 4,00 1,20

Leeds United Retrocessa S/N 2,40 1,50

Leicester Retrocessa S/N 500 1,00

Newcastle Retrocessa S/N 18 1,00

Norwich Retrocessa S/N 1,02 10

Southampton Retrocessa S/N 500 1,00

Watford Retrocessa S/N 1,12 5,25

Capocannoniere Premier League 2021/22

Salah Mohamed 1,10

Kane Harry 20

Jota, Diogo 20

Mane, Sadio 33

Ronaldo C 40

