Pronostici Calcio inglese: quarti di finale di FA Cup e 30a giornata di Premier League

Premier League 30a giornata e quarti di finale di FA Cup, fine settimana di grande calcio in Inghilterra. Siamo andati ad analizzare le sfide che ci attendono questo weekend con quote, statistiche e consigli per le scommesse.

FA Cup: quarti di finale

Il sabato di FA Cup parte con la sfida delle 18.15 tra Middlesbrough-Chelsea. I Blues, reduci da 6 vittorie consecutive tra campionato e Champions League, partono decisamente favoriti: i padroni di casa, infatti, sono attualmente al settimo posto in Championship e nelle ultime 3 partite hanno raccolto solamente 4 punti. L’ultimo precedente tra i due club risale all’8 maggio del 2017, con un netto 3-0 in favore del Chelsea.

Domenica 20, alle 13.30, si parte con il match tra Cristal Palace-Everton. I padroni di casa non perdono da 4 partite e nell’ultima sfida di Premier hanno fermato il Manchester City sullo 0-0, mentre gli ospiti, dopo 4 sconfitte di fila, sono tornati come detto alla vittoria contro il Newcastle e sono attualmente al quartultimo posto con 25 punti.

Il Manchester City, capolista in campionato, che negli ottavi di finale ha sconfitto 0-2 il Peterborough, affronta il Southampton in trasferta. La squadra di Ralph Hasenhüttl ha ottenuto zero punti negli ultimi tre incontri, subendo 8 reti e realizzandone solo 2. Una fragilità difensiva sulla quale punterà con decisione Pep Guardiola.

Conclude il programma dei quarti la sfida tra Nottingham, ottavo in Championship ma in un ottimo stato di forma, e Liverpool che, grazie alla vittoria contro l’Arsenal nel recupero di campionato, si è portato a -1 dalla vetta.

Premier League 30a giornata: le partite del weekend

In Premier League, sabato 19 alle 13.30, spicca il match tra Aston Villa-Arsenal. La squadra di Mikel Arteta vuole riscattare fin da subito la sconfitta patita contro il Liverpool, per consolidare il quarto posto in classifica. L’Aston Villa ha conquistato 9 punti in 3 partite, prima di uscire sconfitto per 2-1 dal campo del West Ham. Nel match d’andata i Gunners si sono imposti per 3-1. Un altro successo è offerto @2.40 per l’Arsenal ma la quota sta salendo.

Il Tottenham di Antonio Conte, tornato a vincere nel recupero contro il Brighton dopo la sconfitta di Manchester, ospita un West Ham che dopo il successo contro l’Aston Villa sogna ancora un posto nell’Europa dei grandi ed è reduce anche dal passaggio del turno in Europa League dopo aver eliminato agli ottavi il Siviglia. Quota i forte calo per gli Spurs che hanno bisogno di continuità e consigliamo un altra vittoria TOTTENHAM @1.75 (si giocava anche sopra @2.20).

Premier League 30a giornata: tutte le quote sul campionato inglese

PREMIER LEAGUE

18-03-2022

Wolves – Leeds 2,05 3,45 3,55

19-03-2022

13:30 Aston Villa – Arsenal 2,95 3,40 2,35

20-03-2022

15:00 Leicester – Brentford 2,20 3,40 3,30

17:30 Tottenham – West Ham 1,75 3,85 4,50

Premier League 21/22

Manchester City 1,45

Liverpool 2,75

Chelsea 200

Testa A Testa Premier League 2021/22

Leicester City – Aston Villa 1,95 1,75

Southampton Fc – Crystal Palace 1,80 1,90

Tottenham Hotspur – Manchester United 1,80 1,90

Retrocessa Premier League 2021/22

Brentford Retrocessa S/N 10 1,00

Brighton Retrocessa S/N 150 1,00

Burnley Retrocessa S/N 1,80 1,90

Crystal Palace Retrocessa S/N 150 1,00

Everton Retrocessa S/N 3,00 1,35

Leeds United Retrocessa S/N 2,75 1,40

Newcastle Retrocessa S/N 33 1,00

Norwich Retrocessa S/N 1,01 10

Southampton Retrocessa S/N 200 1,00

Watford Retrocessa S/N 1,20 4,00

Capocannoniere Premier League 2021/22

Salah Mohamed 1,08

Kane Harry 20

Ronaldo C 22

Jota, Diogo 30

Mane, Sadio 40

Sterling R 60

Son Heung Min 66

FA CUP

19-03-2022

Middlesbrough – Chelsea 6,25 4,25 1,50

20-03-2022

13:30 Crystal Palace – Everton 2,00 3,30 3,70

16:00 Southampton – Manchester City 8,50 5,00 1,30

19:00 Nottingham Forest – Liverpool 9,75 5,50 1,27

Fa Cup 2021/22

Manchester City 2,75

Liverpool 3,25

Chelsea 4,50

Everton 12

Crystal Palace 15

Southampton 15

Nottingham Forest 50

Middlesbrough 50

