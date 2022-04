Pronostici Premier League: 31a giornata, continua la sfida a distanza tra City e Liverpool

Premier League 31a giornata, nel fine settimana si gioca un altro turno del campionato di calcio inglese dove continua la corsa a distanza tra Manchester City e Liverpool per il titolo. Il turno sarà chiuso dal monday night Crystal Palace-Arsenal.

Premier League 31a giornata: si inizia con Liverpool-Watford

Sarà la sfida tra Liverpool-Watford di sabato alle ore 13:30, ad aprire il 31° turno di Premier League, con i Reds che non possono permettersi di risparmiare energie in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League.

Le nove vittorie consecutive in campionato (con 23 reti realizzati) hanno portato i ragazzi di Klopp a una sola lunghezza di distacco dalla capolista Manchester City. Il Liverpool oltre ad avere il miglior attacco della Premier, ha migliorato anche dietro e ha dimostrato una grande solidità difensiva, mantenendo la rete inviolata per sette gare in quest’ultima striscia positiva.

Sognare il sorpasso a Pep Guardiola, anche se solo per qualche ora, è lecito, anche in virtù di un avversario che, con 22 punti, naviga nei bassifondi della classifica.

Premier League 31a giornata: le altre partite Premier League 31a giornata: le altre partite

Il Manchester City, ospite del Burnley alle ore 16:00, non ha però alcuna intenzione di cedere la vetta, nonostante nelle ultime quattro partite di campionato abbia ottenuto solamente due vittorie. Il pareggio a reti bianche nell’ultimo match, in casa del Crystal Palace, ha messo in dubbio alcune certezze offensive degli uomini di Guardiola, che vogliono trovare nuovamente la via del gol con facilità, come successo nel derby di Manchester. È addirittura da dicembre 2020, infatti, che il City non termina due trasferte consecutive senza aver messo a segno almeno una rete. Davanti a sé troverà un Burnley reduce da tre sconfitte consecutive, che hanno portato la squadra di Sean Dyche al penultimo posto della classifica.

Sempre alle 16:00 scenderà in campo anche il Chelsea, che ospiterà un Brentford in una posizione – per ora – abbastanza tranquilla in ottica salvezza. I Blues, ormai fuori dalla lotta per il titolo, vogliono consolidare la terza posizione, per tenere a debita distanza l’Arsenal.

Il Tottenham di Antonio Conte, domenica alle ore 17:30, ospita il Newcastle. Il tecnico salentino, dopo le due vittorie consecutive contro Brighton e West Ham, sogna ancora l’aggancio al quarto posto, anche se i Gunners, che scenderanno in campo nel monday night contro il Crystal Palace, hanno un vantaggio di 3 punti e una partita in meno. Tornando agli Spurs, che ci hanno mandato in cassa la scorsa partita col West Ham, secondo noi vinceranno ancora e consigliamo TOTTENHAM @1.50, quota che sta rapidamente scendendo.

Tutte le quote sul campionato di calcio inglese

02-04-2022

13:30 Liverpool – Watford 1,12 9,00 20

16:00 Brighton – Norwich 1,47 4,25 7,50

Burnley – Manchester City 13 6,50 1,22

Chelsea – Brentford 1,33 5,00 9,75

Leeds – Southampton 2,40 3,55 2,80

Wolves – Aston Villa 3,00 3,05 2,55

18:30 Manchester United – Leicester 1,50 4,50 5,75

03-04-2022

15:00 West Ham – Everton 1,80 3,70 4,50

17:30 Tottenham – Newcastle 1,50 4,25 6,25

04-04-2022

21:00 Crystal Palace – Arsenal 4,00 3,35 1,95

Premier League 21/22

Manchester City 1,50

Liverpool 2,50

Chelsea 200

Testa A Testa Premier League 2021/22

Leeds United – Brentford Fc 2,00 1,70

Leicester City – Aston Villa 1,45 2,55

Southampton Fc – Crystal Palace 2,00 1,70

Tottenham Hotspur – Manchester United 1,33 3,00

Retrocessa Premier League 2021/22

Brentford Retrocessa S/N 8,00 1,04

Brighton Retrocessa S/N 150 1,00

Burnley Retrocessa S/N 1,60 2,20

Crystal Palace Retrocessa S/N 250 1,00

Everton Retrocessa S/N 3,50 1,25

Leeds United Retrocessa S/N 4,00 1,20

Newcastle Retrocessa S/N 35 1,00

Norwich Retrocessa S/N 1,01 10

Southampton Retrocessa S/N 200 1,00

Watford Retrocessa S/N 1,15 4,75

Capocannoniere Premier League 2021/22

Salah Mohamed 1,05

Kane Harry 16

Ronaldo C 22

Jota, Diogo 30

Son Heung Min 40

Mane, Sadio 40

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!