Pronostici Premier League 32a giornata, questo turno potrebbe essere determinante per la vittoria finale per il titolo del campionato di calcio inglese visto che si sfidano le prime della classe: Manchester City-Liverpool.

Pronostici Premier League 32a giornata: big match City-Liverpool per il titolo

Il match clou è la supersfida tra Manchester City-Liverpool in programma domenica alle 17:30. Le due squadre, entrambe galvanizzate dai successi nei quarti di finale d’andata di Champions League, si giocano un’importante fetta del titolo di campione d’Inghilterra.

Se gli uomini di Guardiola, nelle ultime 5 partite di campionato, sono incappati in qualche passo falso (sconfitta contro il Tottenham il 19 febbraio e pareggio a reti bianche con il Crystal Palace il 14 marzo), lo stesso non si può dire per il Liverpool, che nello stesso numero di partite ha ottenuto 15 punti, realizzando 13 reti e non subendone nessuna.

Una sfida che vedrà fronteggiarsi il miglior attacco della Premier, quello del Liverpool con 77 reti realizzate, e la miglior difesa. quella del City con 18 reti subite. L’andata a Liverpool è finita 2-2, 3° volta di fila in cui queste squadre vanno entrambe a segno quando si sfidano. Consigliamo GOL SI @1.63.

Pronostici Premier League 32a giornata: le altre partite in programma

La 32a giornata di Premier inizia già venerdì con l’anticipo Newcastle-Wolves, che si disputerà questa sera alle ore 21:00. I padroni di casa rischiano ancora di essere coinvolti nelle zone pericolose della classifica, mentre gli ospiti, in caso di successo, si rilancerebbero definitivamente in ottica Conference League.

Sabato, alle ore 16:00, l’Arsenal ospita il Brighton, che con 34 punti ha raggiunto una posizione di classifica piuttosto tranquilla. I Gunners, che nelle ultime 5 partite hanno collezionato 3 successi e 2 sconfitte, hanno bisogno di 3 punti per consolidare il quarto posto (54 punti come il Tottenham ma con una partita in meno), l’ultimo disponibile per l’accesso alla prossima Champions League.

Allo stesso orario scende in campo anche il Chelsea sul campo del Southampton. I Campioni d’Europa in carica sono reduci da una pesante sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid, che ne pregiudica quasi definitivamente il cammino europeo. Anche in Premier League i Blues sono reduci dalla pesantissima sconfitta casalinga per 1-4 contro il Brentford: le cinque vittorie consecutive precedenti, però, hanno permesso alla squadra allenata da Tuchel di consolidare il terzo posto in classifica.

Il Tottenham, alle ore 18:30, è ospite di un Aston Villa tranquillo a metà classifica con 36 punti e che si presenta a questa sfida dopo aver inanellato 3 sconfitte consecutive in Premier League. La squadra di Conte, che invece vince da 3 partite di fila, non può permettersi passi falsi per non rischiare il sorpasso da parte dell’Arsenal, a pari punti ma con una partita in meno.

Tutte le quote sul campionato di calcio inglese

QUOTE 1X2

Newcastle – Wolves 2,30 3,00 3,55

Everton – Manchester United 4,25 3,75 1,80

Arsenal – Brighton 1,65 3,85 5,50

Southampton – Chelsea 3,90 3,60 1,90

Watford – Leeds 2,65 3,45 2,55

Aston Villa – Tottenham 3,10 3,45 2,25

Brentford – West Ham 2,65 3,25 2,70

Leicester – Crystal Palace 2,40 3,35 2,95

Norwich – Burnley 2,90 3,10 2,55

Manchester City – Liverpool 2,05 3,65 3,40

Premier League 21/22

Manchester City 1,45

Liverpool 2,75

Chelsea 500

Testa A Testa Premier League 2021/22

Leeds United – Brentford Fc 2,55 1,45

Southampton Fc – Crystal Palace 2,10 1,65

Tottenham Hotspur – Manchester United 1,20 4,00

Retrocessa Premier League 2021/22

Brentford Retrocessa S/N 25 1,00

Brighton Retrocessa S/N 50 1,00

Burnley Retrocessa S/N 2,00 1,72

Crystal Palace Retrocessa S/N 250 1,00

Everton Retrocessa S/N 1,85 1,85

Leeds United Retrocessa S/N 5,25 1,12

Newcastle Retrocessa S/N 25 1,00

Southampton Retrocessa S/N 250 1,00

Watford Retrocessa S/N 1,15 4,75

Capocannoniere Premier League 2021/22

Salah Mohamed 1,05

Kane Harry 15

Jota, Diogo 33

Ronaldo C 33

Son Heung Min 33

Mane, Sadio 33

Sterling R 66

