Pronostici Premier League 33a giornata, un fine settimana con tanto calcio in Inghilterra visto che oltre al campionato si giocano anche le interessanti semifinali di FA Cup.

Pronostici Premier League 33a giornata: le partite del fine settimana di pasqua

Turno di Premier quasi a metà quello che andrà in scena questo weekend, causa contemporaneità delle due semifinali di FA Cup. Si parte sabato, alle ore 13:30, con il Tottenham, reduce da 4 vittorie consecutive, che ospita un Brighton in undicesima posizione, che non ha più nulla da chiedere al campionato. La squadra di Antonio Conte, che nell’ultima sfida ha “strapazzato” per 0-4 l’Aston Villa, deve difendere il quarto posto da un Arsenal che si trova solo a 3 lunghezze di distacco, ma che ha una partita in meno.

Chiudono il turno domenica West Ham-Burnley con gli ospiti che, al terzultimo posto, devono necessariamente fare punti se non vogliono rischiare di perdere definitivamente il treno salvezza.

Pronostici Premier League 33a giornata: il programma del campionato

16-04-2022

Tottenham-Brighton

Manchester Utd-Norwich

Southampton-Arsenal

Watford-Brentford

17-04-2022

Newcastle-Leicester

West Ham-Burnley

Semifinali FA Cup

Nel weekend inglese scende in campo anche la FA Cup. Sabato lo Stadio Wembley sarà infatti lo scenario dello scontro tra Manchester City-Liverpool, entrambe reduci dalla qualificazione alle semifinali di Champions League dopo aver eliminato rispettivamente Atletico Madrid e Benfica. Le due squadre, che si sono già affrontate la scorsa settimana in Premier League, si ritrovano esattamente 6 giorni dopo.

Gli uomini di Guardiola si presentano a questa sfida dopo aver battuto 1-4 il Southampton nel turno precedente, mentre la squadra allenata da Klopp ha eliminato il Nottingham Forest. Si affrontano il miglior attacco della Premier (quello del Liverpool, con 79 gol fatti) contro la miglior difesa (quella del Manchester City, con 20 gol subiti). Numeri evidenti anche nell’ultima sfida di Champions League, che ha visto il City non subire gol in casa dell’Atletico Madrid e il Liverpool farne 3 al Benfica, pur subendone altrettante. Ci aspettiamo un primo tempo guardingo e consigliamo il raddoppio abbondante con X PRIMO TEMPO @2.30.

Domenica scendono in campo Chelsea-Crystal Palace, rispettivamente terza e decima forza del campionato inglese. I Blues, che nell’ultimo turno di FA Cup hanno sconfitto 0-2 il Middlesbrough, sono però reduci dall’impresa sfiorata in quel di Madrid con enorme dispendio di energie fisiche e mentali. Il Crystal Palace può approfittarne, anche sfruttando l’onda di un momento positivo, che li ha visti sconfitti solamente una volta nelle ultime 5 partite. Gli uomini di Patrick Vieira sono arrivati a questa sfida dopo aver sconfitto 4-0 l’Everton nel turno precedente.

Tutte le quote sul calcio inglese

33a GIORNATA PREMIER LEAGUE

Tottenham – Brighton 1,53 4,25 6,25

Manchester United – Norwich 1,22 6,25 13

Southampton – Arsenal 3,80 3,65 1,92

Watford – Brentford 2,85 3,20 2,55

Newcastle – Leicester 2,20 3,30 3,20

West Ham – Burnley 1,70 3,70 4,75

Premier League 21/22

Manchester City 1,35

Liverpool 3,00

Chelsea 350

Retrocessa Premier League 2021/22

Brentford Retrocessa S/N 50 1,00

Brighton Retrocessa S/N 100 1,00

Burnley Retrocessa S/N 1,30 3,15

Crystal Palace Retrocessa S/N 200 1,00

Everton Retrocessa S/N 3,50 1,25

Leeds United Retrocessa S/N 9,00 1,00

Newcastle Retrocessa S/N 50 1,00

Southampton Retrocessa S/N 100 1,00

Watford Retrocessa S/N 1,05 7,50

Capocannoniere Premier League 2021/22

Salah Mohamed 1,15

Son Heung Min 6,00

Kane Harry 25

Jota, Diogo 25

Mane, Sadio 50

Ronaldo C 50

1X2 FA CUP

Manchester City – Liverpool 2,50 3,30 2,75

Chelsea – Crystal Palace 1,55 3,90 6,00

FA Cup 2021/22

Manchester City 2,50

Liverpool 3,00

Chelsea 3,25

Crystal Palace 12

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!