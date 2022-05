Risultati Premier League 2021-22, il Manchester City rischia di fare un pasticcio contro l’Aston Villa all’ultimo turno, ma la squadra di Guardiola si riprende e porta a casa il titolo del campionato inglese. City favorito per il bis anche la prossima stagione 2022-23.

Risultati Premier League 2021-22: titolo al City col brivido

Ultima al cardiopalma per i tifosi del Manchester City con la propria squadra sotto clamorosamente 0-2 contro l’Aston Villa. La formazione di Guardiola vince 3-2 in rimonta e porta a casa l’ottavo titolo nazionale della sua storia, il quarto nelle ultime 5 stagioni. Per Pep Guardiola, inoltre, si tratta della quarta Premier vinta in carriera.

Il Liverpool si arrende al 2° posto ma non è certamente una stagione negativa per la squadra di Jurgen Klopp che ha già alzato al cielo Coppa di Lega e FA Cup e tra qualche giorno potrà provare a vincere anche la Champions League nella finale contro il Real Madrid.

Risultati Premier League 2021-22: le statistiche del campionato di calcio inglese

In questa stagione di Premier League il fattore campo è stato importante con quasi il 43% di vittorie per le squadre di casa mentre le vittorie esterne stanno sotto al 34%. Solo un 23,1% di Pareggi. Come in Serie A, anche in Premier League il Risultato Esatto uscito maggiormente è l’1-1 (11%).

Per quanto riguarda le reti, leggera prevalenza di Over 2.5 usciti nel 53.9% delle partite. Perfetta parità (50-50) per Gol Si/No.

Quote Antepost Premier League 2022-23

Anche per la prossima stagione del campionato di calcio inglese SNAI vede il Manchester City favorito @1.60 davanti al Liverpool @3 che lo ha impensierito il City fino all’ultimo. In terza fascia, ma molto staccato, il Chelsea @18 assieme al Tottenham di Conte. Col Manchester United si sale @25 volte la posta.

Premier League 2022/23

Manchester City 1,60

Liverpool Fc 3,00

Chelsea Fc 18

Tottenham Hotspur 18

Manchester United 25

Newcastle United 33

Arsenal Fc 40

West Ham United 200

Everton Fc 200

Brighton Hove Albi 250

Leicester City 250

Aston Villa 300

Wolverhampton Wander 300

Brentford Fc 500

Crystal Palace 500

Leeds United 500

Southampton Fc 500

Fulham 1.000

Afc Bournemouth 1.000

Altro 500

