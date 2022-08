Anteprima Premier League 2022-23, tanti consigli nel VIDEO con Morfeo, ben 6 free pick antepost sulla stagione del calcio inglese che inizia questo fine settimana con la prima giornata.

Anteprima Premier League 2022-23: Video analisi e free pick antepost di Morfeo

Come ogni anno arriva la video-preview sulla stagione di calcio inglese con tanti consigli di scommesse antepost sulla Premier League 2022-23 col nostro Morfeo.

Anteprima Premier League 2022-23: City e Liverpool le squadre da battere. Attenzione a Tottenham ed Arsenal

Si parte venerdì 5 agosto con il derby tra Crystal Palace-Arsenal, anticipo del primo turno che si concluderà con i posticipi di domenica 7 agosto. Ai nastri di partenza della Premier League, i campioni in carica del Manchester City si ripresentano ovviamente da favoriti avendo innestato in una rosa già di livello stratosferico, elementi come Erling Haaland e Julian Alvarez. Anche se gli stessi non sono bastati per battere il Liverpool in Community Shield qualche giorno fa (3-1 in favore dei Reds).

Manco a dirlo è il Liverpool di Jurgen Klopp la squadra più accreditata a soffiare il titolo ai Citizens. I Reds hanno salutato Mané, trasferitosi al Bayern Monaco, ma in sua vece è arrivato dal Benfica David Nunez.

In seconda fila sulla griglia di partenza c’è il Tottenham di Antonio Conte, la formazione che ha effettuato più innesti tra le big. Fabio Paratici ha consegnato al tecnico salentino diversi nuovi innesti, come il centravanti Richarlison, Bissouma, Perisic, Lenglet e il terzino Spence.

Attenzione anche al Chelsea di Thomas Tuchel, che ha cambiato abbastanza in ruoli chiave della formazione. I Blues hanno ceduto Lukaku all’Inter ed hanno perso per scadenza di contratto Rudiger e Christensen, ma sono arrivati elementi del calibro di Koulibaly (ex Napoli) e Sterling. Il precampionato è stato di alti e bassi, ragion per cui il tecnico tedesco potrebbe aver bisogno di più tempo per trovare la giusta quadra con i Blues.

Ne potrebbe approfittare l’Arsenal di Arteta, che ha veramente impressionato nelle amichevoli estive. I nuovi innesti di Gabriel Jesus, Zinchenko, Vieira e compagnia hanno alzato il tasso tecnico della formazione titolare e i Gunners si candidano per questo motivo ad essere nuovamente protagonisti per le primissime posizioni.

Più indietro il Manchester United di ten Hag, che ha prelevato dall’Ajax Lisandro Martinez e deciso di dare una chance importante a Christian Eriksen dopo l’esperienza al Brentford.

Anteprima Premier League 2022-23: Prima giornata dal 5 agosto

La prima giornata di Premier League inizia venerdì con l’anticipo delle 21:00 tra Crystal Palace-Arsenal, mentre sabato andranno in scena 6 match. Si parte all’ora di pranzo con il Liverpool impegnato sul campo della neopromossa Fulham, mentre Antonio Conte e i suoi Spurs ospiteranno un insidioso Southampton alle 16:00.

Il match più interessante del giorno è quello tra Everton-Chelsea, con l’ex Frank Lampard che proverà a fare lo sgambetto ai Blues, anche se la sua formazione è ancora un cantiere aperto e ha perso elementi di spicco in questa sessione del mercato.

Domenica i tre posticipi, con il Leicester ad ospitare il Brentford e i due club di Manchester. Lo United ospita il Brighton con l’obiettivo di partire subito col piede giusto, mentre il City farà visita al West Ham che ha da poco prelevato dal Sassuolo il centravanti della nazionale italiana Gianluca Scamacca.

