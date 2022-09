Pronostici Premier League 8a giornata, dopo il rinvio dello scorso turno per la morte della Regina, anche questa giornata del campionato di calcio inglese è in tono minore con alcune partite rinviate.

Pronostici Premier League 8a giornata: Rinvii e doppio anticipo del venerdì

Rinviate Brighton-Crystal Palace, Manchester Utd-Leeds e Chelsea-Liverpool, l’8° giornata di Premier League inizia venerdì con un doppio anticipo.

Entrambe le partite si giocano in contemporanea alle ore 21:00 con Aston Villa-Southampton (padroni di casa favoriti ma la quota sta salendo sopra @2.00) e con Nottingham-Fulham (quote quasi in perfetto equilibrio, con gli ospiti in questo caso leggermente favoriti.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Premier League 8a giornata: le altre partite del weekend

Dopo i due anticipi di venerdì i fari saranno puntati domani sul Wolverhampton-Manchester City, sfida che potrebbe vedere il debutto tra i padroni di casa dell’ultimo acquisto Diego Costa. Imbattuta con 4 vittorie e 2 pareggi, la squadra di Guardiola (14 punti) ha vinto tutti e 4 gli ultimi precedenti contro i Wolves.

Proverà l’aggancio in vetta anche il Tottenham di Antonio Conte, che attualmente si trova a pari punti con il City e ospita un Leicester in grande difficoltà (ultimo con un solo punto). Con il tecnico salentino in panchina, 2 vittorie su 2 per gli Spurs contro le Foxes.

Domenica, infine, tocca all’attuale capolista, l’Arsenal, che ha perso la sua prima gara contro il Manchester United nell’ultimo turno disputato. Il Brentford sulla carta è inferiore, ma ha iniziato bene la stagione e tra le mura amiche non sarà certamente un cliente facile per gli uomini di Arteta.

FREE PICK DOPPIA PREMIER LEAGUE @2.00

Wolverhampton-Manchester City: 2

Tottenham-Leicester: 1

Tutte le quote sul campionato di calcio inglese

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.