Pronostici Premier League 9a giornata, dopo la sosta delle nazionali, torna anche il grande calcio inglese e in questo turno oltre a Arsenal-Tottenham si gioca anche il derby di Manchester tra City-United

Pronostici Premier League 9a giornata: big match Arsenal-Tottenham

Sarà il big match Arsenal-Tottenham, rispettivamente al primo e al terzo posto in classifica e separate solamente da un punto (18 a 17), ad aprire la 9a giornata di Premier League, sabato alle 13:30.

I Gunners, che nell’ultimo turno di campionato con il successo per 0-3 in casa del Brentford hanno dimostrato di essersi subito ripresi dal 3-1 esterno patito contro lo United, vogliono proseguire la loro marcia vincente, che fin qui li ha visti far meglio dei campioni in carica del Manchester City.

I ragazzi di Antonio Conte, però, sono reduci dal netto successo con il Nottingham (6-2) e sono ancora imbattuti in questa Premier League, avendo ottenuto 5 vittorie e 2 pareggi. I numeri delle 2 squadre sono molto simili: entrambe le difese hanno subito 7 reti, ma il Tottenham ha realizzato un gol in più (18, contro i 17 dell’Arsenal).

Arteta dovrebbe schierarsi in campo con un 4-2-3-1 il cui terminale offensivo sarà Gabriel Jesus. A supporto sulla trequarti dovrebbero esserci Martinelli, Odegaard e Saka, mentre a centrocampo agirà il duo composto da Xhaka e Thomas Partey.

Il Tottenham risponde con un 3-4-2-1 con Kane davanti, Hojbjerg e Bentancur a fare schermo alla difesa, mentre Emerson Royal e Ivan Perisic dovrebbero agire sulle fasce. Sulla trequarti, in tre si giocano due maglie, ovvero Son, Richarlison e Kulusevski, anche se lo svedese è comunque in dubbio per un problema muscolare.

Le probabili formazioni di Arsenal-Tottenham

Arsenal (4-2-3-1): Ramsdale; Saliba, Gabriel, White, Zinchenko; Xhaka, Partey; Martinelli, Odegaard, Saka; Gabriel Jesus. All. Arteta

Tottenham (3-4-2-1): Lloris: Romero, Lenglet, Dier; Emerson Royal, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. All. Conte

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Premier League 9a giornata: derby di Manchester

Domenica alle 15:00 (diretta Sky Sport Football) va in scena invece all’Etihad Stadium il derby tra Manchester City-Manchester United. I padroni di casa si trovano attualmente a -1 dalla vetta, mentre i Red Devils, che erano partiti con 2 sconfitte, hanno inanellato una serie di 4 vittorie che fa ora ben sperare i tifosi per il prosieguo della stagione. Lo United al momento paga 5 punti di distacco dai “cugini”, ma ha anche una partita da recuperare, la sfida contro il Leeds, rinviata per il lutto nazionale indetto in seguito alla morte della Regina Elisabetta.

Uno degli attesi protagonisti sarà sicuramente Erling Haaland, che ha fin qui messo a segno 14 gol in 10 partite ufficiali, 11 dei quali in Premier League. Praticamente, il norvegese da solo ha segnato 3 gol in più di tutto il Manchester United, 8 gol fatti e altrettanti subiti ad oggi. Sarà la prima sfida in assoluto tra Guardiola e ten Haag, entrambi tecnici ritenuti “portatori” di calcio moderno e propositivo. Quanto ai precedenti derby, considerate tutte le competizioni, sono in tutto 187: il bilancio è di 77 vittorie per il Manchester United, 57 per il City e 53 pareggi, con 266 reti realizzate da parte dei Red Devils e 257 dei Citizens.

Solito 4-3-3 per Guardiola che potrebbe arretrare Grealish sulla seconda linea schierando davanti Bernardo Silva e Foden ai lati di Haaland. Cancelo dovrebbe essere confermato sulla corsia sinistra. In regia il nazionale spagnolo Rodri.

Lo United di ten Haag risponde con un 4-2-3-1 con Rashford che dovrebbe agire di punta con Antony, Bruno Fernandes e Sancho a supporto. Cristiano Ronaldo dovrebbe dunque partire dalla panchina, così come Casemiro, al quale dovrebbe essere preferito ancora McTominay con il danese Eriksen.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Akanji, Stones, Ruben Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Grealish; Bernardo Silva, Haaland, Foden. All. Guardiola

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; McTominay, Eriksen; Antony, B.Fernandes, Sancho; Rashford. All. ten Haag

Programma completo 9a giornata del campionato inglese

Il Chelsea, sorpresa in negativo di questo avvio di stagione – tanto da “costringere” la dirigenza a sostituire Tuchel con Potter lo scorso 8 settembre – è impegnato sul campo del Crystal Palace, a 6 punti in classifica e reduce dal doppio pareggio contro Brentford (1-1) e Newcastle (0-0). Si tratta dell’esordio in Premier sulla panchina dei Blues per il nuovo allenatore, che dovrà fin da subito dare un’impronta offensiva diversa alla squadra: il Chelsea, infatti, ha messo a segno solamente 8 reti in 6 giornate di campionato disputate.

Il Liverpool, che con i 7 punti conquistati nelle ultime 3 partite ha parzialmente risollevato un inizio di stagione non particolarmente brillante, ospita il Brighton, rivelazione di questi primi 2 mesi di Premier, al quarto posto con 13 punti conquistati in 6 match disputati. Non solo: gli ospiti possono vantare la miglior difesa del campionato, con sole 5 reti subite. Esordio sulla panchina dei Seagulls per l’italiano Roberto De Zerbi, che ha sostituito Potter, approdato al Chelsea.

Premier League – WEEK 9

Arsenal-Tottenham

Bournemouth-Brentford

Crystal Palace-Chelsea

Fulham-Newcastle

Liverpool-Brighton

Southampton-Everton

West Ham-Wolves

Manchester City-Manchester Utd

Leeds-Aston Villa

Leicester-Nottingham

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.