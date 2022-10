Pronostici Premier League 10a giornata, anche questo fine settimana lo spettacolo non manca col campionato di calcio inglese che ha in programma il big match Arsenal-Liverpool, partita non facile per le scommesse (e lo vediamo anche dalle quote in equilibrio), infatti per la FREE PICK abbiamo preferito Chelsea-Wolverhapton.

Pronostici Premier League 10a giornata: le sfide da non perdere

Il Chelsea, al quinto posto con 13 punti, reduce da 2 vittorie consecutive in Premier League e dal netto 3-0 rifilato al Milan in Champions, ospita il Wolverhampton che naviga nelle zone pericolose della classifica, avendo conquistato solamente 6 punti nelle prime 8 giornate. Problemi in zona offensiva per gli ospiti, fin qui peggior attacco della Premier con 3 gol messi a segno. Il nostro consiglio è WOLVERHAMPTON GOL NO @1.85.

Il Tottenham è ospite del favoloso Brighton, al quarto posto con 14 punti e galvanizzato dal pareggio per 3-3 in casa del Liverpool nell’ultima giornata. Gli uomini di Antonio Conte, invece, non si presentano a questa sfida nelle migliori condizioni: gli Spurs, infatti, hanno prima perso 3-1 in campionato contro l’Arsenal lo scorso weekend, per poi andare incontro a un pareggio a reti bianche contro l’Eintracht Francoforte in Champions League. Sarà un vero e proprio derby in panchina visto che per il Brighton c’è Roberto De Zerbi.

Il Manchester City, secondo in classifica a 20 punti, ma unica squadra ancora imbattuta in 8 partite (6 vittorie e 2 pareggi) affronta in casa in Southampton, che è solamente a +1 sulla zona retrocessione (7 punti) e che ha perso le ultime tre gare. La squadra di Pep Guardiola può contare sul miglior attacco della Premier, con 29 reti realizzate e su un Haaland che non si ferma più, come ulteriormente dimostrato dalla doppietta realizzata nell’ultimo successo per 5-0 in Champions League contro il Copenhagen.

Pronostici Premier League 10a giornata: big match Arsenal-Liverpool

L’Arsenal, primo in classifica con 21 punti, che fin qui ha collezionato 7 successi e una sola sconfitta in Premier League, ospita un Liverpool che, invece, non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi. Gli uomini di Klopp, infatti, si trovano al nono posto con 10 punti (ma hanno una partita da recuperare), e in questo avvio di stagione hanno ottenuto solamente due vittorie in campionato (4 pareggi e una sconfitta nei restanti incontri).

In Champions, però, le cose stanno andando diversamente per i Reds, capaci di collezionare 2 successi consecutivi, contro Ajax e Rangers, riscattando così la pesantissima sconfitta patita all’esordio contro il Napoli. I Gunners non “steccano” nemmeno in Europa League, come dimostrato dall’ultimo successo casalingo per 3-0 contro il Bodø/Glimt, grazie alle reti messe a segno da Nketiah, Holding e Vieira.

Nella scorsa stagione le due formazioni si sono incontrate ben 4 volte tra Premier League e semifinali di Coppa di Lega: dominio del Liverpool, in grado di vincere sia le 2 sfide di campionato (4-0 all’andata e 0-2 in trasferta al ritorno), sia di passare il turno in Coppa (0-0 all’andata, 0-2 all’Emirates Stadium).

Tutte le partite e le quote del campionato di calcio inglese

