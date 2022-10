Pronostici Premier League 11a giornata, grande attesa domenica sera per il big match Liverpool-Manchester City mentre la FREE PICK di questa settimana per il campionato di calcio inglese si concentra su la meno spettacolare sfida tra Fulham-Bournemouth.

Pronostici Premier League 11a giornata: big match Liverpool-Manchester City

Domenica, alle ore 17:30, va in scena il big match dell’undicesima giornata di Premier League, che vedrà affrontarsi Liverpool-Manchester City per la seconda volta in stagione, dopo il Community Shield del 30 luglio scorso vinto dai Reds per 3-1. Una sfida che, quest’anno, sembra avere un sapore diverso dal solito, essendo le due squadre separate addirittura da 13 punti e da 8 posizioni in classifica.

Il Manchester City, secondo con 23 punti, è l’unica squadra a essere ancora imbattuta in questo inizio di Premier, avendo collezionato 7 successi e 2 pareggi. La squadra di Pep Guardiola, inoltre, può vantare il miglior attacco (con 33 gol fatti) e la miglior difesa (con 9 reti subite) del campionato. Nonostante ciò, i Citizens sono reduci dal pareggio a reti bianche ottenuto sul campo del Copenhagen in Champions League dove però si sono già qualificati.

Discorso totalmente diverso per il Liverpool, decimo a 10 punti, e capace fin qui di conquistare solamente 2 successi nelle prime 8 giornate di campionato disputate (4 pareggi e 2 sconfitte nei restanti incontri). La squadra di Klopp non vince una gara di Premier dal 2-1 casalingo ottenuto con il Newcastle lo scorso 31 agosto. Fortunatamente per i Reds, c’è la Champions ad attenuare le delusioni nazionali: il Liverpool, infatti, è reduce dal netto 1-7 rifilato ai Rangers che, complice anche la vittoria del Napoli con l’Ajax, ha portato il club a un passo dalla qualificazione agli ottavi. Gli ultimi due precedenti in Premier League sono entrambi terminati sul punteggio di 2-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Premier League 11a giornata: le altre partite e FREE PICK Fulham-Bournemouth

Il Tottenham, terzo a 20 punti e reduce dalla duplice vittoria in campionato (0-1 con il Brighton) e in Champions League (3-2 contro l’Eintracht Francoforte), ospita l’Everton, che nell’ultima gara di Premier ha perso 1-2 contro il Manchester United, dopo aver ottenuto due successi consecutivi, con il West Ham e il Southampton.

L’Aston Villa in striscia positiva da 4 giornate (3 pareggi e una vittoria) avrà il compito tutt’altro che semplice di provare a fermare il Chelsea, quarto a 16 punti, ma vittorioso da 3 turni in Premier League e galvanizzato dal successo di San Siro contro il Milan in Champions League.

La capolista Arsenal (24 punti) si presenta sul campo di un Leeds a 9 punti, che non vince in campionato dallo scorso 21 agosto (3 sconfitte e 2 pareggi nei successivi 5 incontri). La squadra di Arteta, che nella serata di ieri ha vinto 0-1 sul campo del Bodø/Glimt in Europa League, non ha ancor pareggiato nemmeno una partita in Premier League, avendo fin qui collezionato 8 successi e una sola sconfitta nelle prime 9 giornate di campionato.

Il Manchester United, quinto a 15 punti, ha vinto 4 delle ultime 5 partite di Premier (unica sconfitta nel derby con il Manchester City dello scorso 2 ottobre) e ospita nel weekend il Newcastle, a -1 dai Red Devils e che non perde dalla sfida con il Liverpool del 31 agosto (2 pareggi e 2 vittorie dopo quel match).

Questa invece è la FREE PICK scelta da MORFEO sulle 4 giocate che ha studiato nel VIP per questo 11° turno del campionato di calcio inglese. Andiamo con la giocata a stake più alto, Fulham-Bournemouth UNDER 2,5.

Tutte le partite e le quote del campionato di calcio inglese

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.