La giornata numero 11 di Premier League ha in Chelsea – Manchester United la sfida principale. Tanti argomenti interessanti da trattare per studiare un pronostico vincente per questo incontro.

Pronostico Premier League Chelsea – Manchester United: le probabili formazioni

Il Chelsea ha cambiato marcia, da quando è arrivato Graham Potter. Sette partite giocate con lui alla guida, 5 vittorie e 2 pareggi. Qualificazione in tasca in Champions League grazie alle vittorie nella doppia sfida contro il Milan e quarto posto in Premier League. A livello di formazioni ha mantenuto il suo credo dai tempi del Brighton, adattando modulo e giocatori agli avversari di turno, nonostante il 3-4-2-1 rimanga il preferito.

Il Manchester United è in ripresa, nonostante la grana Cristiano Ronaldo. Non sarà convocato per questa partita e sembra sempre più lontano dai Red Devils. Ten Hag confermerà in gran parte la squadra che ha vinto, giocando bene, nel turno infrasettimanale contro il Tottenham.

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Cucurella; Sterling, Kovacic, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Havertz; Aubameyang. Allenatore: Potter.

Manchester United (4-2-3-1): de Gea; Dalot, Varane, L. Martínez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, B. Fernandes, Sancho; Rashford. Allenatore: Ten Hag.

Pronostico Premier League Chelsea – Manchester United: le statistiche ed i precedenti

Quattro pareggi consecutivi nelle ultime due stagioni in Premier League fra queste squadre. Il Chelsea non subisce goal da 5 partite consecutive, quasi 6 considerando che l’ultimo goal subito è stato nei primi minuti. L’ultima vittoria dei blues in campionato contro i Red Devils risale al 2017.

Buon momento di forma anche per il Manchester United, dopo la pesante sconfitta per 6-3 nel derby con il City, ha ottenuto 5 risultati utili consecutivi.

Chelsea – Manchester United: quote e pronostico

Il Chelsea è dato favorito a 2,10. Se ci si aspetta una partita giocata a viso aperto l’esito multigoal 2-5 a 1,33 in multipla o l’esito Goal a 1,65 possono essere delle selezioni interessanti.

