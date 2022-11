Pronostici Premier League: doppio big match Chelsea-Arsenal e Tottenham-Liverpool. FREE PICK City-Fulham

Pronostici Premier League 15a giornata, un turno del campionato di calcio inglese da non perdere con un doppio big match: Chelsea-Arsenal e Tottenham-Liverpool. La nostra FREE PICK è su una delle partite più scontate sulla carta, Manchester City-Fulham, ma abbiamo trovato una quota @1.85 interessante.

Pronostici Premier League 15a giornata: Chelsea-Arsenal

Chelsea-Arsenal si affrontano domenica, alle ore 13:00, in quello che può essere definito uno dei due big match della 15a giornata di Premier League. I Blues, al sesto posto con 21 punti, devono risollevarsi in campionato dopo aver raccolto solamente 2 punti in 3 partite compreso il clamoroso 4-1 subito in casa del Brighton nell’ultimo turno di campionato. Un risultato amaro, solo parzialmente addolcito dal successo in Champions League contro la Dinamo Zagabria, che ha consolidato il primo posto nel Gruppo E davanti al Milan di Stefano Pioli.

L’Arsenal, capolista in Premier League con 31 punti, si presenta a questa sfida con una sola sconfitta in campionato nelle prime 12 gare disputate, rimediata in casa del Manchester United. Da quel momento, i Gunners hanno raccolto 5 vittorie (superando anche Liverpool e Tottenham) e un pareggio (1-1 con il Southampton). Gli ospiti, inoltre, sono reduci dal netto 5-0 rifilato al Nottingham e dal successo di misura per 1-0 in Europa League, contro lo Zurigo, che ha permesso al club inglese di passare il Gruppo A da primo della classe.

L’ultimo precedente in campionato allo Stamford Bridge, disputato lo scorso 20 aprile, si è concluso con un netto 2-4 in favore dell’Arsenal. Quote in equilibrio con i padroni di casa di poco favorito @2.55 contro i Gunners offerti @2.70 (Pareggio @3.40).

Pronostici Premier League 15a giornata: Tottenham-Liverpool

Tottenham-Liverpool, rispettivamente al terzo e al nono posto (gli Spurs hanno 10 punti in più dei Reds), chiudono la giornata. Gli uomini di Antonio Conte, dopo un periodo particolarmente complicato, durante il quale erano andati incontro a 2 sconfitte consecutive in Premier League (contro Manchester United e Newcastle), sono poi riusciti a risollevarsi, grazie al successo in casa del Bournemouth e a quello ancora più importante ottenuto in Champions League, sul campo del Marsiglia, che ha permesso al club inglese non solo di accedere agli ottavi di finale.

Discorso diverso per il Liverpool, reduce da 2 sconfitte consecutive in Premier League (contro Nottingham e Leeds) e fin qui protagonista di un avvio di campionato drammatico, in cui ha raccolto 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. In Europa, però, gli uomini di Klopp arrivano dal successo casalingo per 2-0 contro il Napoli, che ha permesso ai Reds di passare il Gruppo A da primi della classe, in virtù degli scontri diretti.

L’ultimo precedente in campionato al Tottenham Hotspur Stadium, lo scorso 19 dicembre, è terminato sul punteggio di 2-2 e un altro Over 2,5 si gioca basso @1.60 ma non date per scontato di vedere molte reti in questa delicata partita.

Pronostici Premier League 15a giornata: le altre partite da non perdere

Il Manchester United, quinto con 23 punti e imbattuto in campionato dallo scorso 2 ottobre (4 vittorie e 2 pareggi), ospita l’Aston Villa, che naviga nelle zone pericolose della classifica. I padroni di casa, infatti, si trovano in 16° posizione, con 12 punti, e hanno vinto un solo match degli ultimi 5 disputati in campionato (3 sconfitte e un pareggio nei restanti incontri).

Occhi puntati sul Newcastle, quarto con 24 punti e che fin qui ha perso una sola partita (2-1 contro il Liverpool lo scorso 31 agosto), impegnato sul campo del Southampton, al 17° posto con 12 punti, 5 dei quali conquistati nelle ultime 4 giornate (1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta).

FREE PICK Manchester City-Fulham

Il Manchester City, al secondo posto con 29 punti e a -2 dalla capolista Arsenal, ospita sabato alle 16:00 il Fulham capace di conquistare 8 punti nelle ultime 4 sfide di Premier. Gli uomini di Pep Guardiola si presentano a questa sfida galvanizzati dal successo per 3-1 contro il Siviglia, che ha consolidato il primato dei Citizens in Champions League.

Il Fulham, quarta peggior difesa del campionato inglese con 22 reti subite, così come il Brentford, dovrà prestare particolare attenzione alle avanzate dei padroni di casa, che possono vantare il miglior attacco della Premier, con 37 reti realizzate (7 in più dell’Arsenal, al secondo posto di questa speciale classifica). Con questi numeri prendiamo GOL PRIMA DEL MINUTO 20:00 @1.85 con il City che in casa cercherà subito di sbloccarla per metterla in discesa questa partita.

Tutte le partite e le quote sul calcio inglese

