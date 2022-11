Pronostici Premier League 16a giornata, dopo la settimana di coppa di lega, in Inghilterra nel fine settimana torna il campionato di calcio. Abbiamo analizzato le sfide più interessanti con FREE PICK su Newcastle-Chelsea.

Pronostici Premier League 16a giornata: I big match da non perdere

Si gioca sabato il grosso della week 16 di Premier League, che si apre alle 13:30 con Manchester City-Brentford. I campioni d’Inghilterra, reduci da 3 successi di fila, si trovano a 2 punti dall’Arsenal capolista e puntano ad un successo per effettuare il sorpasso, anche temporaneamente. Gli avversari, reduci da 2 pareggi, si trovano attualmente a +4 sulla zona retrocessione.

Alle 16:00 fari puntati su Anfield per Liverpool-Southampton: i Reds, dopo la vittoria col Tottenham, sono saliti a quota 19 punti, a -7 dalla zona Champions. Negli ultimi 10 precedenti contro i Saints, 9 successi del Liverpool e nessun pareggio.

Dopo la sconfitta e i fischi dei tifosi, il Tottenham di Antonio Conte riparte dal match casalingo contro il Leeds. Gli Spurs sono quarti in classifica a -8 dalla vetta, ma con 3 sconfitte negli ultimi 4 turni hanno complicato il loro cammino. Gli ospiti rappresentano un avversario ostico, poiché vengono da due successi di fila e sono in grado di sfoderare all’occorrenza prestazioni importanti.

Chiude il programma del sabato la capolista Arsenal in casa del Wolverhampton, formazione che occupa la penultima posizione con 10 punti, mentre domenica si chiude con due sfide, Brighton-Aston Villa e Fulham-Manchester United. I Red Devils, sconfitti dall’Aston Villa nel match precedente, sono quinti con 23 punti e ancora attaccati al treno Champions.

Pronostici Premier League 16a giornata: FREE PICK Newcastle-Chelsea

Interessante la sfida delle 18:30, un match d’alta quota tra il Newcastle, 3° con 27 punti, e il Chelsea che è attardato a quota 21 e non vince da quattro turni (2 sconfitte e altrettanti pareggi). Nelle ultime due stagioni, 4 vittorie su 4 per i Blues contro i bianconeri.

In campionato i Blues devono darsi una svegliata e hanno sempre vinto negli ultimi 4 confronti diretti contro il Newcastle. Prendiamo la giocata Asiatica (0, +0.5) che ci darà mezza cassa anche in caso di semplice pareggio degli ospiti che secondo noi non perderanno quindi consigliamo CHELSEA +0.25 (AH) @1.87.

Tutte le partite e le quote sul calcio inglese

