Quote Premier League 15 novembre 2022, aggiornamento del campionato di calcio inglese, facciamo il punto della situazione alla pausa per i mondiali Qatar 2022.

Quote Premier League 15 novembre: i Gunners allungano ma il City rimane favorito

I Gunners salgono a +5 sul Manchester City dopo la sconfitta casalinga maturata a sorpresa contro il Brentford dai ragazzi di Pep Guardiola. Terza forza meritatamente il Newcastle, che battendo il Chelsea ha ottenuto la quinta vittoria di fila, l’11° risultato utile consecutivo considerando tutte le competizioni. I bianconeri, dopo i grandi investimenti estivi, sono tornati ufficialmente tra le grandi d’Inghilterra e sembrano avere le carte in regola per giocarsela fino alla fine per un posto n Champions.

Ad una sola lunghezza insegue il Tottenham di Antonio Conte, reduce da una vittoria in rimonta sul Leeds, dopo aver perso la sfida precedente contro il Liverpool. Va alla sosta con una vittoria anche il Manchester United, che batte in trasferta il West Ham salendo a quota 26, a +4 proprio sui Reds di Jurgen Klopp, riportatisi a ridosso della zona Europa con le ultime due vittorie consecutive.

Attardato il Chelsea di Potter, che si trova attualmente appaiato a quota 21 punti con la sua ex squadra, il Brighton di De Zerbi: 3 ko consecutivi per i Blues, mentre il tecnico italiano è incappato in una sconfitta contro l’Aston Villa di Emery dopo aver ottenuto due successi consecutivi.

Quote Premier League 15 novembre: le lavagne antepost sul campionato di calcio inglese

