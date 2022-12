Pronostici Premier League 17a giornata. In Inghilterra, dopo un altra delusione mondiale, si è già tornato a giocare in settimana con la EFL Cup e anche il big match City-Liverpool, ma come sempre la Premier gioca nel cosiddetto Boxing Day, Santo Stefano, con la 17a giornata.

Pronostici Premier League 17a giornata: le partite del Boxing Day

Ad aprire il Boxing Day di Premier League il match tra Brentford-Tottenham. I padroni di casa hanno ottenuto una vittoria importantissima prima della sosta mondiale battendo il Manchester City e salendo al 10° posto. Per le Api, però, ora c’è un nuovo derby londinese contro gli Spurs allenati da Antonio Conte, attualmente 4° e reduci dalla vittoria casalinga contro il Leeds. Nessun successo del Brentford nei 7 precedenti tra tutte le competizioni: 5 vittorie del Tottenham e 2 pareggi.

Alle 16:00 si giocano in contemporanea quattro gare. Tra queste c’è un altro derby londinese, ovvero Crystal Palace-Fulham. Dopo due successi di fila, i padroni di casa sono caduti contro il Nottingham Forest in trasferta. Vieira e i suoi ora dovranno superare lo scoglio rappresentato dai Cottagers. Nessuna vittoria del Fulham negli ultimi 4 precedenti di Premier: 3 vittorie del Crystal Palace e un pareggio, maturato nell’ultimo precedente di febbraio 2021.

Punti pesanti in palio tra Everton-Wolverhampton, con i Toffees appena sopra la zona retrocessione e sconfitti dal Bournemouth prima di Qatar 2022. Frank Lampard e i suoi affronteranno un vero e proprio scontro salvezza, considerato che i Wolves sono ultimi con 10 punti in 15 giornate. La scorsa stagione i lupi sono stati la bestia nera dell’Everton, vincendo sia all’andata che al ritorno in campionato: negli ultimi 10 incroci bilancio in perfetta parità con 4 successi per parte e 2 pareggi.

In contemporanea si gioca anche Leicester-Newcastle, con i padroni di casa che hanno abbandonato la zona calda della classifica dopo le ultime vittorie prima della sosta. Gli uomini di Brendan Rodgers ora ospitano al King Power Stadium la terza forza della Premier, ovvero il Newcastle che è salito a quota 30 punti con 10 risultati utili consecutivi (5 vittorie di fila). Nelle due precedenti stagioni, Leicester e Newcastle si sono sostanzialmente spartite la posta vincendo 2 partite a testa.

Chiudono il menu pomeridiano Southampton-Brighton. I Saints prima della sosta hanno rimediato 3 KO di fila e il Brighton di De Zerbi, 7° con 21 punti, non sarà di certo un avversario malleabile, nonostante l’ultima sconfitta in casa contro l’Aston Villa. Gli ultimi due precedenti sono finiti in parità (3 negli ultimi 5 incroci).

Alle 18:30 fari puntati su Aston Villa-Liverpool, con i padroni di casa che arrivano all’appuntamento rinfrancati dalle due vittorie con cui sono arrivati alla sosta. Non sta brillando in questa stagione la formazione allenata da Jurgen Klopp, che seppur con una gara da recuperare, attualmente si trova al 6° posto con 22 punti. Insomma, si preannuncia una sfida agonisticamente accesa con il Liverpool che ha vinto gli ultimi 4 precedenti (5 su 6) considerando tutte le competizioni nazionali.

Alle 21:00 un altro derby di Londra: si affrontano la capolista Arsenal e il West Ham. Gli uomini di Arteta guidano la classifica con 37 punti, +5 sul Manchester City, e nell’ultimo turno prima della sosta hanno sconfitto in trasferta il Wolverhampton. La squadra guidata da David Moyes, invece, è sedicesima e viene da un trittico di sconfitte, l’ultima delle quali contro il Leicester. Gli Hammers non vincono un derby contro i Gunners dal 12 gennaio 2019: da lì in poi 5 successi per l’Arsenal e un pareggio.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Premier League 17a giornata: le partite di martedì

Proverà a ripartire il Chelsea, che martedì alle 18:300 ospita il Bournemouth. I Blues sono incappati in 3 sconfitte consecutive prima della sosta. Gli uomini di Potter sono attualmente ottavi con 21 punti, mentre la squadra avversaria occupa il 14° posto con 16 punti, gli ultimi 3 dei quali ottenuti battendo l’Everton nel turno precedente. Negli ultimi 3 precedenti di Premier, il Bournemouth è stato la bestia nera del Chelsea, che non ha mai vinto: 2 sconfitte e un pareggio.

L’altro posticipo del 27 dicembre vede il Manchester United ospitare il Nottingham Forest dopo che i Red Devils sono giunti alla sosta battendo il Fulham in trasferta. Con quel successo, la formazione di ten Hag è salita a quota 26 punti, al 5° posto in graduatoria. Gli ospiti, invece, sono attualmente terzultimi con 3 punti, ma sono rinfrancati dall’aver battuto il Crystal Palace. Sarà il primo United dopo il divorzio da Ronaldo e i Red Devils andranno a caccia del 7° successo di fila contro questo avversario.

Pronostici Premier League 17a giornata: il posticipo del mercoledì

Chiude il menu il posticipo del 28 dicembre tra Leeds-Manchester City, entrambe reduci da una sconfitta nel turno prima della sosta. I padroni di casa allenati da Jesse Marsch occupano il 15° posto con 15 punti, mentre i Citizens di Guardiola sono secondi e hanno perso altri 3 punti dalla vetta cedendo al Brentford in casa. Il Leeds è stato una delle bestie nere dei Citizens nella storia recente: basti pensare che negli ultimi 10 precedenti contro questo avversario gli uomini di guardiola hanno perso 4 volte e pareggiato una volta.

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.